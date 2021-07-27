Токио: из чего на самом деле сделаны олимпийские медали?

Золото, серебро, бронза. Олимпийские медали - это не только высшая награда для спортсменов, но и возможность для принимающей страны показать свой творческий потенциал. Япония, с ее богатейшей культурой, давними традициями прикладного мастерства и новейшими технологическими ноу-хау, вложила в создание медалей для Олимпийских и Паралимпийских игр весь свой потенциал.

Прекрасен внешний вид медалей: они похожи на отполированные камни с нанесенным на них традиционным японским узором, а на лентах - олимпийская символика с мотивами кимоно. Но еще более интересен процесс, предшествовавший появлению этих медалей. Все они сделаны из переработанной бытовой электроники - отслуживших свое мобильных телефонов и прочих гаджетов.

В создании медалей участвовала вся страна

Впервые в истории Олимпийских игр в создании медалей активно принимало участие население принимающей спортсменов страны. Жителям Японии проект Tokyo 2020 Medal Project предоставил уникальную возможность стать частью Игр. "В рамках этой кампании к общественности был обращен призыв пожертвовать устаревшие электронные устройства для проекта, - рассказала DW пресс-секретарь Tokyo 2020 Хитоми Камизава. - Мы благодарны всем за сотрудничество".

Вторсырье для "зеленых" олимпийских медалей

Как известно, в производстве электронных устройств используются драгоценные металлы: серебро и золото. И это ценное сырье обычно попадает в мусор - вместе с отслужившими свое телефонами и ноутбуками. В рамках общенационального проекта по изготовлению олимпийских медалей в Японии в период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2019 года любой желающий мог положить в специальные коробки, выставленные на улицах и в почтовых отделениях, свои ставшие ненужными гаджеты.

Одной из компаний, участвовавших в проекте, была Renet Japan Group, чья философия бизнеса вращается вокруг устойчивого развития. "Мы разработали движение по утилизации отходов для медального проекта при сотрудничестве многих заинтересованных сторон: от японского правительства до властей на местах", - рассказал DW Тошио Камакура, директор Renet Japan Group.

За два года по всей стране было собрано почти 79 тонн бытовой электроники, включая сотовые телефоны. Более шести миллионов старых мобильников собрал крупнейший японский оператор связи NTT Docomo. Как сообщается на сайте проекта Tokyo 2020 Medal Project, в кампании участвовали 90 процентов населенных пунктов Японии, включая города и деревни.

Олимпийские медали Токио-2020

В итоге было получено достаточно вторсырья для изготовления 5000 медалей для Олимпийских игр в Токио: из собранных гаджетов было извлечено 32 кг золота, 3,5 кг серебра и 2,2 кг бронзы.

Медали в Токио - пример для будущих Олимпиад

Хотя японцы стали первыми, у кого все олимпийские медали сделаны из переработанной электроники, концепция "зеленых наград" не нова. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро 30 процентов серебра для изготовления золотых и серебряных медалей было получено из переработанных автомобильных запчастей и зеркальных поверхностей. На зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере медали делали из электронной начинки старых компьютеров и телевизоров.

Инициаторы проекта Tokyo 2020 Medal Project надеются, что их примеру последуют и будущие устроители соревнований.

В 2019 году в мире было произведено рекордное количество электронных отходов - 53,6 миллиона тонн. Это примерно 350 океанских лайнеров. И с каждым годом отходов становится все больше и больше. Электромусор - самый быстрорастущий, по данным ООН, вид бытовых отходов в мире. Электронные гаджеты, как правило, имеют короткий жизненный цикл и ограниченные возможности для ремонта. Менее пятой части электромусора в конечном итоге должным образом собирается и перерабатывается.

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