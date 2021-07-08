 ″Будет небесам жарко, сложат о героях песни...″. Все об Олимпиаде в Токио | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.07.2021

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Мир

"Будет небесам жарко, сложат о героях песни...". Все об Олимпиаде в Токио

Первая в истории Олимпиада, которая пройдет в нечетный год и почти без зрителей - DW рассказывает самое главное, что нужно знать о XXXII летних Олимпийских играх в столице Японии.

Факел Олимпиады в Токио

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в в Токио с 23 июля по 8 августа - из-за пандемии до сих пор нет полной уверенности, что все именно так и случится. Если все же худшего удастся избежать, то это будет первая Олимпиада, которая состоится в нечетный год, а также первые Игры, которые были перенесены, а не окончательно отменены в связи с чрезвычайной ситуацией. DW собрала основные цифры и факты о самых необычных Играх в современной истории.

Перенесенные, но не отмененные

Токио получил право на проведение летней Олимпиады 7 сентября 2013 года, опередив испанский Мадрид и турецкий Стамбул. Первоначально соревнования должны была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако 24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции Игры переносятся на год, при этом в маркетинговых целях было решено сохранить официальный бренд "Токио-2020".

Торжественное открытие Игр состоится 23 июля, хотя первые состязания начались за два дня до официальной церемонии. Ожидается, что Японию для участия в ней посетят лидеры примерно 15 стран и международных организаций. Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди США Джилл Байден.

Программа, премьеры, участники

Состязания пройдут на 42 площадках (в Рио-2016 было использовано 37 арен), 28 из которых расположены в радиусе 8 км от Олимпийской деревни. Всего будет разыграно 339 комплектов олимпийских наград по 41 виду спорта.

Медали Токио-2020

Медали Токио-2020

На Играх-2020 состоится олимпийский дебют карате, скалолазания, серфинга и скейтборда. После двенадцатилетнего перерыва в программу возвращаются бейсбол, впервые неофициально представленный на третьей Олимпиаде современности в 1904 году и официально дебютировавший на Играх в 1992 году, а также софтбол, последний раз представленный в Пекине в 2008 году.

На включении этих видов в программу Токио-2020 настаивали хозяева. В традиционных видах спорта зрители впервые увидят олимпийские состязания по баскетболу 3х3, BMX-фристайлу, а также смешанные эстафеты в плавании и легкой атлетике, смешанные командные соревнования по дзюдо, триатлону и стрельбе из лука. Планируется, что на старты летней Олимпиады в общей сложности выйдут около 12,5 тыс спортсменов из более чем 205 стран. Самая большая команда (613 атлетов) представляет США. В сборной Германии 430 олимпийцев.

При пустых трибунах

20 марта 2021 года было объявлено, что на олимпийские объекты во время Игр не будут допущены иностранные зрители, а деньги за купленные билеты организаторы им возвратят. Изначально было принято решение, что наблюдать за соревнованиями с трибун смогут до 10 тыс иностранцев, а также граждане Японии.

Женские сборные Швеции и США провели матч на пустом стадионе

Женские сборные Швеции и США провели матч на пустом стадионе

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой было сказано, что за состязаниями в префектурах Токио, Канагава, Сайтама и Тиба можно будет наблюдать только посредством телетрансляций. На соревнования в префектурах Ибараки, Мияги, Сидзуока и Фукусима допустят зрителей, но лишь жителей Японии. Как подсчитали в МОК, таким образом при пустых трибунах пройдут 724 из 750 состязаний нынешней Олимпиады.

Россияне в Токио-2020

Национальный олимпийский комитет (НОК) России отправит на Игры 328 спортсменов. Как известно, в виду санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступит на летней Олимпиаде в Токио и на зимних Играх в Пекине в 2022 году под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

российские олимпийцы

Несмотря на все запреты, в форме олимпийцев России присутствуют цвета национального флага

Команде запрещено использовать национальную символику в форме, а также флаг и гимн России. В случае победы российского спортсмена на Играх будет исполняться фрагмент Концерта для фортепьяно с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского, специально адаптированный российским пианистом Денисом Мацуевым. Фрагмент уже использовался на чемпионате мира по хоккею, прошедшем недавно в Латвии. 

Интересно, что, согласно результатам опроса ВЦИОМ, 97 процентов жителей России не знают ни одного российского спортсмена, который будет выступать на Играх-2020.

Рекордное число допинг-проб

Ожидается, что на Играх-2020 у спортсменов возьмут рекордное число допинг-проб - 5000. В рамках Рио-2016 WADA взяло 4930 проб - как во время самих Игр, так и во внесоревновательный период. На XXXII Олимпиаде забор проб будет осуществлять Международное агентство допинг-тестирования (ITA) при содействии Японского антидопингового агентства (JADA). Всего будут задействованы 250 допинг-офицеров и 700 человек вспомогательного персонала.

капсулы с допинг-пробами

На Играх-2020 у спортсменов возьмут рекордное число допинг-проб

Как пояснил генеральный директор ITA Бенджамин Коэн, в Токио-2020 опробуют новый метод выявления запрещенных веществ Dried Blood Spot (DBS): из крови спортсмена будут взяты несколько капель и нанесены на специальную абсорбирующая бумагу, что значительно упрощает возможности перевозки и хранения тестов. При этом старые способы анализа с забором мочи и крови также будут применять.

Собранные в Токио-2020 образцы будут сохраняться до 10 лет в централизованном хранилище для длительного сохранения в Швейцарии. По мнению WADA, это даст экспертам возможность повторно проанализировать их в будущем, после появления новых более эффективных методов обнаружения запрещенных препаратов.

Игры и коронавирус

21 июля, за два дня до старта Игр, в Токио были зафиксировано 1832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель с середины января 2021 года, сообщило агентство Kyodo. В столице Японии объявлен четвертый уровень чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Общее количество положительных тестов на SARS-CoV-2, непосредственно связанных с Олимпиадой, составило 79.

Маски - непременный атрибут Олимпиады в Токио

Маски - непременный атрибут Олимпиады в Токио

На олимпийских объектах введены жесткие противоэпидемиологические правила.  Все спортсмены проходят ежедневную проверку, им предписано соблюдать дистанцию и носить маски все время, кроме тренировок, участия в соревнованиях, сна и приема пищи. Участникам запрещено использовать городской общественный транспорт, посещать культурные объекты, клубы, рестораны и достопримечательности японской столицы, а также общаться с местными жителями.

Медали перед церемонией награждения будут продезинфицированы и выложены на поднос. Победители будут сами забирать свои награды и вешать на шею - никаких рукопожатий, объятий, поцелуев  и букетов не предусмотрено.

Комментируя ситуацию с коронавирусом на Играх, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что на Олимпиаде невозможно будет добиться нулевого риска инфицирования. "Признак успеха в ближайшие две недели - не ноль случаев. Успех будет, если удастся идентифицировать все случаи, изолировать заразившихся и позаботиться об их здоровье как можно быстрее, а также воспрепятствовать дальнейшей передаче инфекции", - отметил он.

Тедрос Аданом Гебрейсус

Тедрос Аданом Гебрейсус

От участия в Играх из-за ситуации с коронавирусом в Японии отказалась КНДР.  21 июля об отказе объявило также министерство спорта Гвинеи, однако через день отменило свое решение. 

До последнего момента

Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто признал, что Олимпиада может быть отменена в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. "Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы проведем обсуждение, если будет всплеск", - пояснил он журналистам. При этом в контракте между МОК и Токио, как принимающим Игры городом, однозначно прописано, что отменить соревнования может только МОК.

Официально бюджет Игр - 15,8 млрд долларов (из-за годичной отсрочки он возрос на 2,85 млрд). Из этой суммы около 1 млрд было израсходовано на меры противоэпидемиологической защиты.

По расчетам экономиста исследовательского института Номура Такахиде Киучи, из-за решения проводить Игры без зрителей оргкомитет недополучит более 1,2 млрд долл. В тяжелейшей ситуации оказались японские отели: количество отмен бронирования номеров приближается к 700 тыс, а суммарный ущерб гостиничного бизнеса может составить 456 млн долларов.

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  • Яркое шоу в Рио

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    Музыка, заглушающая протест?

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  • Яркое шоу в Рио

    Яркое открытие Олимпиады в Рио

    Сохранить чистый воздух

    Кульминация шоу - выход на арену мальчика, склонившегося над маленьким зеленым ростком. Именно в Бразилии в районе Амазонки находится самый большой в мире лес, которому, однако, угрожает уничтожение. Сохранить легкие Земли и чистый воздух на планете - задача всего человечества! Таков посыл создателей шоу. То же можно сказать о самих Играх, омраченных допинговым скандалом.

  • Яркое шоу в Рио

    Яркое открытие Олимпиады в Рио

    Олимпиада началась!

    Через час шоу завершилось, и на арену стали выходить олимпийские сборные, представляющие около двухсот стран мира. В целом церемония открытия продлилась четыре часа. На ее создание власти охваченной кризисом Бразилии не пожалели примерно 9 миллионов евро. На фото - команда Германии и ее знаменосец, знаменитый мастер пинг-понга Тимо Болль (Timo Boll).

    Автор: Александр Дельфинов


Смотреть видео 02:13

Серфинг - новый олимпийский вид спорта

 

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