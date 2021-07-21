Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус

В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.
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Москва рассматривает борьбу за влияние на ФИФА как часть борьбы с Западом, пишет в специальном комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт.