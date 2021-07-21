Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус

Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

Будет ли отстранена вся олимпийская сборная России?

Делегация легкоатлетов - самая большая в российской олимпийской дружине. Всего в национальную команду, собиравшуюся в Бразилию, входят 387 спортсменов, отстранение легкоатлетов снижает ее численность почти на 20 процентов. Впрочем, пока под вопросом и участие в Играх всех остальных спортсменов РФ. Решение на этот счет МОК примет в течение недели. Игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.