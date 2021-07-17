 Российских гребцов отстранили от Олимпиады из-за допинга | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Российских гребцов отстранили от Олимпиады из-за допинга

Во время допинг-пробы в организме Никиты Моргачева и Павла Сорина был обнаружен мельдоний. Из-за снятия этих спортсменов Россия не будет участвовать состязаниях парных четверок..

Российские гребцы на Олимпиаде 2016 года (фото из архива)

Федерация гребного спорта России  (ФГСР) сняла гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с  Олимпиады в Токио после того, как их вторая  допинг-проба  подтвердила наличие мельдония в организме спортсменов. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гребного спорта.

Никита Моргачев и Павел Сорин значились в первоначальной заявке российской команды по академической гребле, которая должна была выступить на Олимпийских играх в Токио. Из-за отстранения этих спортсменов от участия в Олимпиаде россияне не будет участвовать в состязаниях по гребле в парной четверке.

В ОКР призвали запретить рекламу мельдония на ТВ

В свете скандала с отстранением от Олимпиады двух российских гребцов глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков призвал запретить рекламу мельдония на федеральных телеканалах. "Более 40 человек сейчас отбывают наказание именно из-за мельдония, который, по моему мнению, является абсолютно бесполезным для подготовки российских спортсменов. Думаю, нужно запретить его активную рекламу", - приводит его слова агентство ТАСС. 

Поздняков также отметил, что очередной допинг-скандал накануне старта Олимпиады "не добавил позитива, а скорее негативно повлиял на имидж российского спорта".

Олимпийские игры  в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Смотрите также:

  • Мари Ланг

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Мари Ланг

    Эта 32-летняя красавица разрабатывает модели одежды, а также сама участвует в дефиле. А еще Мари Ланг (Marie Lang) - чемпионка мира по кикбоксингу, заниматься которым она начала в 16 лет. "Для меня это отличный баланс", - уверяет девушка. По ее словам, кикбоксинг привлек ее тем, что он подавляет негативные эмоции, снижает агрессивность, улучшает самоконтроль и дисциплину.

  • Регина Хальмих

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Регина Хальмих

    Когда речь заходит о немецком женском боксе, сразу вспоминается имя многократной чемпионки мира Регины Хальмих (Regina Halmich). Именно она внесла самый весомый вклад в популяризацию этого вида спорта в ФРГ. Сейчас Регине 42 года, из профессионального спорта она ушла. Но тот период, когда она выходила на ринг, останется яркой страницей в истории.

  • Никки Адлер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Никки Адлер

    В детстве 32-летняя немецкая спортсменка хорватского происхождения, чемпионка мира по боксу Никки Адлер (Nikki Adler, настоящее имя - Николина Орлович) обожала фильмы с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом. В 6 лет начала заниматься тхэквондо, а потом чего только не перепробовала - футбол, гандбол, теннис. А в 15 лет за компанию с подругой записалась в секцию бокса - и влюбилась в этот вид спорта.

  • Сюзи Кентикян

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Сюзи Кентикян

    "Королева-убийца" ("Killer Queen") в шутку называют 31-летнюю немецкую спортсменку армянского происхождения, чемпионку мира по боксу Сюзи Кентикян (Susi Kentikan). Дело в том, что на ринг она любила выходить под одноименную песню рок-группы Queen. Сейчас в спортивной карьере Сюзи (справа на архивном снимке) перерыв.

  • Сара Борман

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Сара Борман

    Чемпионке мира по боксу Саре Борман (Sarah Bormann) 29 лет. За спиной девушки - свыше 120 сражений. Ее день начинается в 5 утра: она подрабатывает в булочной. Около полудня - перерыв, который девушка почти полностью проводит в спортзале. Вечером - снова тренировка. В местном спортклубе Сара - единственная женщина.

  • Орнелла Ванер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Орнелла Ванер

    26-летняя Орнелла Ванер (Ornella Wahner) - первая в истории Германии боксер-любитель, ставшая чемпионкой мира. Этот титул она завоевала в 2018 году на турнире в Индии, где одержала победу над знаменитой индийской спортсменкой, членом сборной Индии по боксу Сонией Чахал. Взойдя на пьедестал, Орнелла не смогла сдержать слез от счастья. А в ее родном Халле победительницу встречали овациями.

  • Надин Апец

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Надин Апец

    Две бронзовые медали на чемпионатах мира по боксу, последняя из которых завоевана в конце ноября 2018 года в Нью-Дели, и пять побед на национальных чемпионатах: 33-летняя Надин Апец (Nadine Apetz) - одна из самых успешных женщин-боксеров среди любителей. При этом боксом девушка начала заниматься всего 12 лет назад. Параллельно она успевает писать кандидатскую диссертацию в области нейробиологии.

  • Кристина Хаммер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Кристина Хаммер

    "Леди Молот" (Lady Hammer) называют 28-летнюю немецкую спортсменку, чемпионку мира по боксу, уроженку Казахстана Кристину Хаммер (Christina Hammer). На ринге она любит провоцировать, а действия ее непредсказуемы. Почти десять лет лет она была непобедимой. Но вот в апреле 2019 года во время поединка с американкой Кларессой Шилдс Леди Молот проиграла. Однако, по ее словам, она еще возьмет реванш.

  • Зейна Нассар

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Зейна Нассар

    Это первая в Германии девушка, боксирующая в хиджабе. Таким образом 21-летняя немецкая спортсменка ливанского происхождения, чемпионка ФРГ Зейна Нассар (Zeina Nassar) бросает вызов предубеждениям. У нее немало интересов и помимо спорта. В Потсдамском университете она изучает педагогику и социологию, а еще - играет на сцене Театра имени Максима Горького в Берлине.

    Автор: Наталия Королева


 

Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости (23.10.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов (21.05.2018)  

Россия и допинг: что означает решение суда в Лозанне - DW Новости (01.02.2018)  

Также по теме

28.06.2021, Japan, Tokio: Beamte der Verkehrssicherheit tragen Mund-Nasen-Bedeckungen als sie an Logos der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 vorbeigehen. In der japanischen Hauptstadt wurden am 28.06 mehr als 310 neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Олимпийской деревне в Токио выявлен первый случай COVID-19 17.07.2021

Положительный результат дал очередной, ежедневно проводимый в Олимпийской деревне тест на коронавирус, который сдал некий иностранец. Его личные данные не разглашаются.

A person wearing a protective mask takes a picture from an observation deck as National Stadium, where the opening ceremony of the Tokyo 2020 Olympics will be held in less than two weeks is seen in the background Saturday, July 10, 2021, in Tokyo. (AP Photo/Kiichiro Sato)

Олимпиада-2020: в Токио МОК разрешил атлетам немного политики 14.07.2021

Перед летней Олимпиадой в Японии МОК чуть смягчил трактовку спорной 50-й статьи Олимпийской хартии. Спортсменам во время Игр разрешено высказываться на политические темы, но не всегда и не везде.

Cherry blossoms are in full bloom near the Olympic Symbols in Tokyo, Japan, March 27, 2020. Japan and the International Olympic Committee have agreed to postpone the Tokyo Olympic Games and Paralympics, due to the new coronavirus pandemic. JIJI PRESS PHOTO / MORIO TAGA

Олимпийцам из РФ выдали памятку для общения с журналистами в Токио 14.07.2021

Олимпийский комитет РФ предупредил атлетов, что им поступит множество запросов на интервью, в том числе носящих "провокационный характер". Памятка, разосланная спортсменам, содержит ответы на самые острые вопросы.

Реклама

Самые читаемые

Наводнение в Германии: как немцы справляются с катастрофой века  

Конвейер репрессий в Беларуси: что говорят в Германии  

"Будто после войны": как в немецких городах пережили наводнение века  