 Двух российских пловцов отстранили за допинг накануне Олимпиады | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2021

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Россия

Двух российских пловцов отстранили за допинг накануне Олимпиады

Международная федерация плавания отстранила Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от Игр в Токио в связи с данными, переданными WADA. Россия намерена обжаловать решение.

Полицейские в Токио на фоне надписи, посвященной Олимпиаде-2020

Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в четверг, 15 июля, на сайте FINA.

Решение принято на основании сведений, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые были получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории. "Мы благодарны WADA за усердие в обеспечении чистой конкуренции на соревнованиях в Токио", - заявил президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

25-летний Кудашев должен был выступить на дистанции 200 метров баттерфляем, 30-летняя Андрусенко - в эстафете 4х100 вольным стилем. "Федерация будет делать все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх", - сказал агентству ТАСС президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Российские атлеты на Олимпиаде - без флага и гимна РФ из-за допинга

Перенесенная на год из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа года. В связи с санкциями WADA спортсмены РФ выступят на ней не под национальным флагом, а под флагом ОКР, а в случае их победы будет исполнен не гимн России, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

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  • Антонина Кривошапка

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  • Анжелика Сидорова

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    25-летняя прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила на чемпионате Европы 2014 года, а в 2015-м завоевала высшую награду на чемпионате континента в закрытых помещениях. Ее личный рекорд - 4,85 м. Для сравнения: американка Дженнифер Сур золото Олимпиады в Лондоне завоевала с результатом 4,75 м, поэтому Сидорова вполне могла претендовать на медали в Рио-де-Жанейро.

  • Александр Меньков

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    Прыгун в длину Александр Меньков

    25-летний Александр Меньков в 2013 году одержал победы на чемпионате мира и чемпионате Европы в закрытых помещениях. В прыжковом секторе в Рио он наверняка смог бы поспорить за высокое место.

  • Екатерина Конева

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    27-летная Екатерина Конева добилась успехов в тройном прыжке, завоевав серебро чемпионата мира в 2013 году, золото на чемпионате мира в закрытых помещениях в 2014-м и высшую награду на чемпионате Европы 2015 года также в закрытых помещениях.

  • Спортсменки российской сборной

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Будет ли отстранена вся олимпийская сборная России?

    Делегация легкоатлетов - самая большая в российской олимпийской дружине. Всего в национальную команду, собиравшуюся в Бразилию, входят 387 спортсменов, отстранение легкоатлетов снижает ее численность почти на 20 процентов. Впрочем, пока под вопросом и участие в Играх всех остальных спортсменов РФ. Решение на этот счет МОК примет в течение недели. Игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.


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