Двух российских пловцов отстранили за допинг накануне Олимпиады

Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в четверг, 15 июля, на сайте FINA.

Решение принято на основании сведений, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые были получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории. "Мы благодарны WADA за усердие в обеспечении чистой конкуренции на соревнованиях в Токио", - заявил президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

25-летний Кудашев должен был выступить на дистанции 200 метров баттерфляем, 30-летняя Андрусенко - в эстафете 4х100 вольным стилем. "Федерация будет делать все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх", - сказал агентству ТАСС президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Российские атлеты на Олимпиаде - без флага и гимна РФ из-за допинга

Перенесенная на год из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа года. В связи с санкциями WADA спортсмены РФ выступят на ней не под национальным флагом, а под флагом ОКР, а в случае их победы будет исполнен не гимн России, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

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