Петиция об отмене Олимпиады в Токио передана организаторам

Петиция об отмене Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, собравшая за девять дней свыше 350 тысяч подписей, передана в пятницу, 14 мая, организаторам мероприятия - руководителям национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов, в Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет, а также правительству Японии и губернатору японской столицы Юрико Коикэ.

Инициатор кампании "Остановить Олимпиаду в Токио" Кэндзи Уцуномия и автор петиции указал на пресс-конференции, что Олимпийские игры, которые в 2020 году уже были перенесены на год, могут быть проведены только тогда, когда Япония сможет без всяких оговорок принять гостей и спортсменов. "Мы сейчас находимся не в такой ситуации, поэтому Игры должны быть отменены", - заявил он, отметив, что в случае проведения Олимпиады, на нее придется перенаправить "драгоценные медицинские ресурсы.

В Японии новая волна коронавируса

Беспокойство в связи с планами проведения Олимпийских игр в Токио связано с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране, где во все большем числе районов объявляется чрезвычайное положение. Сейчас оно действует в Токио, Осаке и четырех других префектурах.

Вместе с тем губернатор Токио Коикэ, отвечая на вопрос о кампании против Игр, заявила, что будет продолжать работать над проведением "безопасных и спокойных" Олимпийских игр.

По данным Worldometers, в общей сложности с начала пандемии вирусом SARS-CoV-2 в Японии заразились более 658,6 тысячи человек, свыше 11,1 тысячи пациентов скончались.

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