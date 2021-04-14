Япония обещает безопасные Олимпийские игры в Токио

Япония, несмотря на пандемию коронавируса, полна решимости провести "безопасные и защищенные" Олимпийские игры, заявил премьер-министр этой страны Йосихидэ Суга на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме в пятницу, 16 апреля. "Япония прислушивается к Всемирной организации здравоохранения и экспертам и учится у них", - сказал он.

Пот словам Суги, Япония сделает все возможное для подготовки Олимпиады. "Я заявил о своей решимости провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом как символ глобального единства", - сообщил он, добавив, что Байден выразил ему свою поддержку.

Дискуссии о переносе Олимпиады

В Японии на фоне продолжающейся пандемии коронавируса не прекращаются дискуссии об отмене летней Олимпиады. Генеральный секретарь правящей в стране Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи 15 апреля заявил, что в случае серьезного обострения эпидемиологической ситуации Игры следует без колебаний отменить.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти еще летом 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на один год. Организаторы состязаний настаивают на проведении Игр. В то же время большинство японцев, согласно опросам, выступают за новую отсрочку или отмену соревнований.

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