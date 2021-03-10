Томас Бах - тактик на троне МОК

Томаса Баха (Thomas Bach) трудно назвать харизматичным. И не то чтобы президент Международного олимпийского комитета (МОК) был некомпетентен или производил впечатление несимпатичного и лишенного юмора человека, но появление 67-летнего Баха на публике обычно не вызывает аншлага. Бывший фехтовальщик-рапирист выглядит как политический деятель или как госчиновник от спорта. Тем не менее Бах возглавляет МОК уже семь с половиной лет и в среду, 10 марта, на сессии этой организации его переизбрали президентом еще на четыре года. Других кандидатов на этот пост не нашлось.

Хорошо ли это для МОК? Да, хорошо, потому что сегодня я не вижу никого другого, кто еще это может сделать, заверила в интервью DW Сильвия Шенк (Sylvia Schenk). У 68-летней юристки хорошие связи в мире спорта. Как легкоатлетка Шенк участвовала в 1972 году в Олимпийских играх в Мюнхене. С 2001 по 2004 годы была президентом Союза немецких велосипедистов (Bund Deutscher Radfahrer). А с 2006 года Шенк трудится в антикоррупционной организации Transparency International Germany, где возглавляет рабочую группу, курирующую спорт. "С Бахом вы знаете, что у вас есть, - поясняет Шенк. - Я не говорю, что он лучший, кого я могу себе представить. Но я не могу выбрать президента МОК по своему желанию".

Бойкот Олимпиады-80 подтолкнул Баха к занятию спортивной политикой

Томас Бах сам сделал себя влиятельным человеком в мировом спорте. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале он завоевал золотую медаль в командном турнире рапиристов, выступая за сборную ФРГ.

Томас Бах (в центре в нижнем ряду) стал олимпийским чемпионом по фехтованию в составе сборной ФРГ

А через четыре года пережил спортивную драму - бойкот западными странами Летних игр 1980 года в Москве. Как представитель немецких спортсменов Бах тщетно боролся против этого решения политиков. "Без этого бойкота я не стал бы членом Международного олимпийского комитета", - признался он позже, уже будучи главой МОК.

В начале 80-х, по его словам, спорт превратился в "игрушку политиков". Чтобы противодействовать политизации спорта, Бах поставил перед собой цель - влиться в руководство олимпийского движения. В 1981 году он стал одним из инициаторов создания Комиссии спортсменов МОК.

А десять лет спустя, теперь уже со степенью доктора права, - членом МОК. И поднимался все выше по карьерной лестнице: член исполкома, вице-президент и, наконец, президент МОК с сентября 2013 года.

Обвинения в близости к Путину

"Бах - это Бах. Он всегда был умным тактиком, - делится Сильвия Шенк, описывая главу МОК, каким она его знала в первый срок пребывания в должности. - С моей точки зрения, он часто выступал слишком большим сторонником "реальной политики". Я же очень часто хотела слышать от него более четких слов на тему прав человека".

Томаса Баха упрекают в слишком близких отношениях с Россией и Владимиром Путиным

Первые Олимпийские игры в качестве президента МОК - Зимние игры 2014 года в Сочи - давали Томасу Баху такую возможность. Конфликт в Украине накалялся, Россия готовилась к аннексии Крыма. Но Бах обошел эту тему в Сочи. Вместо этого в памяти остался другой образ: глава МОК пьет шампанское с президентом России Владимиром Путиным.

С тех пор немца упрекают в слишком близких отношениях с Россией и Путиным. "Я не могу разделить этот упрек, - защищает Шенк президента МОК. - Если он сидит на трибуне рядом с президентом (страны-хозяйки Олимпиады. - Ред.), он должен вести себя дипломатично. Это как в ООН: в определенных обстоятельствах вам, возможно, придется говорить с диктаторами. Другого способа вести международную политику нет".

В допинговом скандале проявил себя не лучшим образом

Но Игры в Сочи подмочили начало работы Баха на посту главы МОК и в другом отношении. После Олимпиады-2014 комиссия WADA (Всемирное антидопинговое агентство) выявила существование в России обширной допинговой программы, поддерживаемой государством.

"Когда поднималась тема допинга, МОК всегда смотрел только на самих атлетов, говоря о "чистых спортсменах". При этом давно известно, что необходимо также "чистое управление", то есть "чистые правительства" и международные федерации, - поясняет Шенк. - В Сочи нужно было сразу сказать: "Нам нужна особая система управления рисками. Мы не можем доверять ни антидопинговой лаборатории, ни правительству". WADA не сделало этого и МОК - тоже. На Бахе также лежит часть ответственности за случившееся. Он еще до избрания на пост главы МОК был влиятельной фигурой в этой организации".

Игры в Сочи стали для Баха первой Олимпиадой после избрания на пост президента МОК

По словам Шенк, в течение нескольких лет после Игр в Сочи Бах и МОК занимались наведением порядка, и это, по ее оценке, не всегда хорошо удавалось. После допингового скандала МОК оставил решение о допуске российских спортсменов к участию в Летних играх 2016 года в Рио-де-Жанейро на усмотрение международных федераций по соответствующим видам спорта. В итоге под российским флагом на Олимпиаде в Бразилии выступали около 300 спортсменов.

Одной из немногих федераций, запретивших это делать спортсменам из РФ, стала Всемирная федерация легкой атлетики (IAAF). Она призвал МОК разрешить легкоатлетке Юлии Степановой, в прошлом россиянке, соревноваться под нейтральным флагом, потому что она своими разоблачениями помогла вскрыть допинговые нарушения в России. Но Бах и МОК остались глухими к этим призывам, что спровоцировало град критики в их адрес.

"На мой взгляд, под руководством Баха МОК проявляет выдающееся терпение в отношении государств, которые демонстративно попирают такие ценности спорта, как хорошее управление, справедливость и уважение, - считает Дагмар Фрайтаг (Dagmar Freitag), глава комитета бундестага по вопросам спорта. - Как иначе можно оценить поведении Баха в бесконечном российском допинговым скандале?"

"Повестка дня 2020" будет продолжена

Томасу Баху также пришлось мириться с критикой его роли антикризисного менеджера во время пандемии коронавируса. По мнению критиков, Летние игры в Токио, которые должны были состояться в 2020 году, перенесли на 2021-й слишком поздно. И даже сейчас президента МОК обвиняют в том, что он судорожно держится за эту Олимпиаду. "По сути, Бах не может ничего другого, кроме как делать все для того, чтобы спасти Олимпийские игры в Токио, - Сильвия Шенк с понимает относимся к позиции главы МОК. - Я не знаю, удастся ли ему это. Я думаю, что Бах понимает, что соревнования при определенных обстоятельствах могут быть отменены".

В своей программе "Повестка дня 2020", принятой в 2014 году, Томас Бах объявил войну так называемой "олимпийской гигантомании". Олимпиады снова должны быть более скромными и экологичными. В действительности все обстоит иначе: затраты на Игры в Токио резко возросли, составив около 12,6 млрд евро, что более чем в четыре раза выше, чем изначально планировалось. Тем не менее, добавляет Сильвия Шенк, Бах затронул важные вопросы в своей программе: "Он приятно удивил меня. Однако мне хотелось бы более четких заявлений, а также более последовательной реализации запланированного". На сессии МОК, которая в онлайн-формате проходит с 10 по 12 марта, скорее всего, будет одобрено продолжение программы - "Повестка дня 2020+5".

"Она содержит такие важные вещи, как правовые вопросы и стандарты, а также впервые явно выраженную тему прав человека", - с удовлетворением констатирует Шенк. Поскольку Томас Бах не может быть переизбран в 2025 году на третий срок, для немца сейчас речь идет только о его наследии. Это "огромная возможность", продолжает Шенк и выражает главе МОК такое пожелание в свете его последнего президентства: "Пусть слова сменяются делами! Претворите в жизнь "Повестку дня 2020+5", особенно в области прав человека - прав спортсменов, соблюдения нормативных требований и надлежащего управления! За четыре года можно многого добиться".

По мнению Сильвии Шенк, Томасу Баху нечего терять, "он только может заработать хорошую репутацию как бывший президент МОК. И теперь должен систематически работать над этим".

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