 МОК исключил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

МОК исключил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Вице-президент МОК Коутс обещал, что предстоящая Олимпиада будет "самой безопасной". Более 70 процентов японцев призывают отменить или вновь перенести Игры из страха перед пандемией.

Олимпийская эстафета в Японии

Олимпийская эстафета в Японии

За 100 дней до запланированного открытия летней Олимпиады в Токио, вице-президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс в видеообращении, обнародованном в среду, 14 апреля, исключил возможность отмены соревнований в последнюю минуту. Отложенные на год летние Игры состоятся, как запланировано, сказал он, заверив, что предстоящая Олимпиада будет "максимально безопасной, насколько это возможно".

Летняя Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса была отложена и перенесена на 2021 год. Соревнования открываются 23 июля. Масштабные антикоронавирусные меры, принятые организаторами Олимпиады, "обеспечат безопасность всех участников и населения Японии", - подчеркнул Коутс. "Спортсмены, Олимпийское движение, организаторы и народ Японии смогут показать, что это - победа человечества над пандемией", - подчеркнул вице-президент МОК.

Согласно последним опросам, более 70 процентов японцев выступают за отмену или новую отсрочку летней Олимпиады. В целях предотвращения новой вспышки пандемии, решено закрыть въезд в Японию для иностранных болельщиков, родственников спортсменов, а также гостей, приглашенных спонсорами и спортивными организациями. Исполнительный директор МОК Кристоф Дуби, однако, уверен, что это лишь "усилит эмоции в мире спорта".

Смотрите также:

  • Олимпийская деревня в южнокорейском Канныне

    Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду

    2018: Олимпийские игры в Пхёнчхане

    Олимпийские игры - это главное событие в мире спорта, к которому приковано внимание болельщиков во всем мире. В последние годы за Олимпиадами пристально следят не только любители спорта, но и экологи. По их словам, подготовка к незабываемым спортивным зрелищам наносит непоправимый ущерб окружающей среде.

  • Строительство горнолыжной трассы в Чонсоне

    Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду

    Вырубка лесов под горнолыжные трассы

    Ради строительства олимпийской горнолыжной трассы в Чонсоне были вырублены десятки тысяч деревьев. Экологи забили тревогу: возраст уникальных каменных берез составлял более 500 лет, деревья служили убежищем для редких и охраняемых видов животных. По иронии судьбы, в этом районе даже нет снега - пришлось использовать искусственный.

  • Горные склоны в Пхёнчхане

    Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду

    Если нет настоящего снега

    На зимних Олимпийских играх без снега не обойтись. Если его нет, склоны покрывают искусственным снегом из снегометов. Как, например, в Пхёнчхане. Этот регион находится на одной широте с Сицилией, горы здесь невысокие, зимы холодные, но бесснежные. Идеальным для горных лыж Пхёнчхан назвать нельзя.

  • Строительство спортивного комплекса в Сочи перед Олимпийскими играми

    Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду

    Сочи-2014: Одна огромная стройка

    По словам экологов, Олимпийские игры в Сочи нанесли больший ущерб окружающей среде, чем какая-либо другая Олимпиада. Вырубка лесов, использование тяжелой техники на территории заповедников - весь регион был превращен в огромную строительную площадку. В обязательства МОК входит защита окружающей среды, но в Сочи это никого не интересовало, говорят эксперты.

  • Активист-эколог Ольга Носковец

    Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду

    Незаконная свалка

    Во время любого строительства скапливается мусор. Вокруг Сочи выросли горы щебня, который, по словам активистов, просто вывозили в карьеры и бывшие природные заповедники. Отходы от строительства олимпийских объектов сбрасывали даже в водоохранные зоны, являющиеся источниками питьевой воды в Сочи.

  • Загрязненная вода в бухте Гуанабара в Бразилии

    Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду

    Рио-де-Жанейро - 2016: загрязненная вода

    На летних Олимпийских играх в Бразилии спортсмены, занимающиеся водными видами спорта, опасались за свое здоровье. Соревнования по парусному спорту проходили в бухте Гуанабара, известной также как "выгребная яма". Вода в бухте кишела патогенными микроорганизмами. Сейчас, спустя полтора года после Олимпиады, здесь мало что изменилось.

  • Смог в Пекине

    Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду

    Пекин - 2008: облако смога

    Результатом подготовки к летним Олимпийским играм в Пекине стало чудовищное загрязнение воздуха. В последние месяцы перед началом Олимпиады главный стадион города тонул в густой дымке. Из-за смога невозможно было разглядеть верхние этажи пекинских небоскребов. Врачи предупреждали спортсменов о проблемах дыхательных путей.

  • Дети купаются в заливе Одайба в Японии

    Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду

    Токио - 2020: изменения к лучшему?

    Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Японии. В 2017 году была проведена проверка качества воды в заливе Одайба, где проводятся соревнования по плаванию и триатлону. Исследования обнаружили необычайно высокую концентрацию бактерий. Организаторы Олимпиады в Токио считают, что загрязняющие вещества попали в воду из-за большого количества атмосферных осадков.

    Автор: Бригитте Остерат, Марина Барановская


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости (23.10.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Что означает последнее решение арбитража для российских олимпийцев? - DW Новости (09.02.2018)  

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов? (01.02.2018)  

Также по теме

Coronavirus | Impfstoff | Moderna

Коронавирус: Moderna понизила эффективность своей вакцины 14.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 138 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели свыше 111 млн пациентов. DW следит за событиями 14 апреля.

Japan Start olympischer Fackellauf

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня 25.03.2021

До начала летних Олимпийских игр в Токио около 10 тысячам бегунов предстоит, чередуясь, пронести факел через 47 префектур страны.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel

Коронавирус: отменена конференция властей ФРГ по шагам в борьбе с ковидом 09.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 134 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели свыше 108 млн пациентов. DW следит за событиями 9 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Задержан белорусский политолог Александр Федута  

Министр обороны: ФРГ готова на уступки США в споре о "Северном потоке - 2"  

Зачем немецкие садоводы распыляют воду в заморозки (фото)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW