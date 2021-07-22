Немцы завоевали олимпийское золото в заплыве на каноэ

На Олимпиаде в Токио представители сборной Германии Макс Рендшмидт (Max Rendschmidt), Рональд Рауэ (Ronald Rauhe), Том Либшер (Tom Liebscher) и Макс Лемке (Max Lemke) в субботу, 7 августа, завоевали золотую медаль в заплыве на каноэ на 500 метров.
Испанские атлеты в этой дисциплине поднялась на вторую ступень пьедестала почета, словаки получили бронзу.
В этот же день, 7 августа, стало известно, что 39-летний Рауэ вынесет на стадион флаг Германии во время церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр, которая состоится 8 августа.
Неформальный медальный зачет Олимпиады в Токио
К моменту публикации материала DW в предпоследний день Олимпиады Германия в неформальном медальном зачете занимала седьмое место с 37 медалями, 10 из которых золотые, 11 - серебряные и 16 - бронзовые.
Возглавляет этот рейтинг Китай, в копилке которого 87 медалей: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых. На втором месте расположились США, имеющие 108 медалей, 36 из которых золотые, 39 серебряные и 33 бронзовые.
Хозяевам Олимпиады - японцам - к вечеру 7 августа удалось завоевать на Играх в Токио 56 наград. Среди медалей сборной 27 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых. С этим результатом японские атлеты занимают в неформальном медальном зачете третью строчку.
Сборная Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee) - на четвертом месте с 20 золотыми, 25 серебряными и 23 бронзовыми медалями.
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Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова