Итоги Токио-2020: Олимпиада вопреки всему

Игры в Токио намного превзошли мои ожидания, признался глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach). Лучше бы этой Олимпиады не было, заочно возражают ему сотни миллионы болельщиков со всего мира, лишенные возможности находиться на спортивных аренах в японской столице.

Всем, кто сейчас не скупится на оценки, однако, не стоит забывать, что главные на Олимпиаде - это спортсмены, а для атлетов победа на главных соревнованиях четырехлетия - самая желанная, пусть они и прошли в столь экстремальных условиях, как на этот раз. Летние Олимпийские игры в столице Японии, несомненно, будут еще долго вспоминать и спорить о них, поскольку они во многом уникальны.

Олимпиаду перенесли на год из-за пандемии, соревнования из-за коронавирусных ограничений прошли c соблюдением строжайших санитарно-эпидемиологических требований и почти без зрителей. А все остальное было как всегда - радость побед и горечь поражений, почти сказочные истории медалистов, невероятные рекорды и громкие скандалы. О главных итогах - DW.

Командный зачет Олимпиады-2020: у кого сколько медалей

Победу в неофициальном, но внимательно отслеживаемом всеми командном зачете вырвали американцы, в последний день обошедшие спортсменов из Китая. У олимпийцев из США 39 золотых медалей, 41 серебряная и 33 бронзовых. У китайцев соответственно 38, 32 и 18 медалей. Третье место уверенно заняли, показав свой лучший результат в истории, хозяева-японцы (27, 14, 17), что стало для многих сюрпризом.

Самый успешный атлет на Олимпиаде в Токио - пловец из США Калеб Дрессел, у него 5 золотых медалей

На счету спортсменов Германии 37 наград (10 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых) - это восьмое место, если подсчет вести по общему числу медалей, и девятое - если учитывать только золото. На Олимпиаде-2016 в Рио у сборной ФРГ были 42 награды, из них 17 - высшего достоинства, чего тогда хватило для пятого общекомандного места.

Российские спортсмены, из-за допингового скандала и санкций по стороны МОК и ВАДА выступавшие в Токио в нейтральном статусе, - без гимна, национальной символики и под флагом НОК России (ROC) - завоевали 71 медаль (20, 28, 23). Это третий результат в командном зачете по количеству наград и пятый - по золоту. В Рио у россиян было 55 медалей, из них 19 - золотые.

Из постсоветских стран больше всего наград (19, в том числе одно золото) у Украины, а золотых (три) - у Узбекистана.

Скандал вокруг выступления Кристины Тимановской

Самый же громкий скандал нынешних Игр связан с командой Беларуси, точнее - с ее бегуньей на 100 и 200 м Кристиной Тимановской, не вернувшейся на родину. Тренеры, по вине которых белорусские участницы эстафеты 4х400 м не прошли нужное количество допинг-тестов и из-за этого не были допущены к забегам, решили заявить в этой дисциплине Тимановскую, не посоветовавшись с ней лично.

Кристина Тимановская

Спортсменка, узнав об этом, резко высказалась на сей счет в соцсетях, после чего белорусская делегация сняла Тимановскую с соревнований и решила отправить домой, сославшись на ее "эмоционально-психологическое состояние". Представители белорусской оппозиции и правозащитники выразили уверенность, что такое решение принял лично Александр Лукашенко.

Между тем 24-летняя бегунья сообщила, что это делается против ее воли, попросила поддержки со стороны МОК и японской полиции и изъявила желание улететь в Австрию. В итоге Тимановская прилетела в Польшу, власти которой выдали ей гуманитарную визу. Туда, опасаясь преследований, отправился из Минска и ее супруг-тренер.

Польские власти в пятницу, 6 августа, пообещали, что обеспечат бегунье условия для продолжения спортивной карьеры. А МОК, изучив инцидент, отозвал олимпийские аккредитации у двух тренеров сборной Беларуси, связанных с делом Тимановской.

Первый трансгендер на Олимпиаде

Что касается самых успешных атлетов, то больше всего наград в Токио завоевали пловцы - американец Калеб Дрессел (5 золотых) и австралийка Эмма Маккеон (4 золота и 3 бронзы). Помимо них много говорили еще об одной спортсменке. Игры в Японии - первые, в которых участвовал трансгендер, штангистка Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

Лорел Хаббард

Хаббард до 35 лет была мужчиной под именем Гэвин и выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она изменила пол, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. Хотя в Токио спортсменка не выполнила ни одной успешной попытки в рывке, не взяв стартовый вес, само ее участие вызвало бурные дискуссии. Многие утверждали, что оно несправедливо по отношению к другим женщинам-штангисткам.

В СМИ России в адрес Хаббард прозвучало столько критических слов и в такой резкой форме, что на это обратил внимание даже МОК, указавший, что в ток-шоу на российских телеканалах стало больше критических комментарии по поводу ЛГБТ-спортсменов, и заверивший, что "дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх".

Проблемы, проявившиеся на Токийской Олимпиады

Хотя борьба за медали, как это и всегда бывает на Олимпиадах, не могла оставить равнодушным болельщиков, надо признать, что в целом интерес к главным соревнованиям на планете, которыми по праву считаются Олимпийскиt игры, заметно упал. Что и зафиксировали соотвествующие замеры телеаудитории.

Томас Бах и Ёсихидэ Суга

Не в последнюю очередь этому способствовала и перегруженность программы Игр (в Токио разыгрывалось 339 комплектов медалей, в Рио - 306), в которой появились такие экзотические дисциплины как, например, серфинг и скейтбординг. Критики раздутой программы сетовали, что происходит девальвация звания олимпийского чемпиона, которое в том же скейтбординге получила японская школьница, и призывали ее сократить.

Между тем главные опасения, связанные с пандемией коронавируса, оказались преувеличенными. Худшего, к счастью, удалось избежать. Да, число инфицированных во время Игр не раз било рекорды (5 августа в Токио зафиксировали наибольший суточный прирост заболевших - 5042 человека), но в целом ситуация осталась под контролем. При этом и глава МОК Томас Бах, и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заверяли, что Олимпиада не влияет на рост числа инфицированных. Система противодействия коронавирусу сработала очень эффективно, а спортсмены смогли одухотворить эти Игры, отметил Бах.

Что ж, остается только искреннее поблагодарить власти Японии за то, что они, несмотря на все риски и предостережения, а также негативное отношение большинства населения страны, все же решились на проведение этой Олимпиады. И надеться, на то, что на следующих Играх - зимних в Пекине в 2022-м, и летних в Париже в 2024-м - все будет опять как в старые добрые времена. С переполненными трибунами и без масок.

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