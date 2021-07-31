 Свыше 300 человек на Олимпийских играх заразились коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.08.2021

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Мир

Свыше 300 человек на Олимпийских играх заразились коронавирусом

На Олимпиаде в Токио зарегистрирован максимальный суточный показатель инфицирования. В столице Японии продлен режим ЧС.

Персонал, задействованный на летней Олимпиаде в Токио

Персонал, задействованный на Олимпиаде в Токио

Наивысший суточный показатель инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован на Олимпиаде в Токио. За 24 часа им заразились 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду, 4 августа, на сайте оргкомитета "Токио-2020". Среди инфицированных четыре спортсмена. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении состязаний, достигло 322.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации. Он предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. Сама Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.

График прироста заражений COVID-19 в мире, Германии, России, Беларуси и Украине

В Германии растут суточные показатели инфицирования

В Германии продолжает расти число заражений коронавирусом. Так, за истекшие сутки в стране был выявлен 3571 новый пациент с SARS-CoV-2, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Неделей ранее суточное число инфицированных составляло 2768 человек.

Одновременно в ФРГ увеличился показатель, отражающий число заболевших за семь последних дней в расчете на 100 тысяч человек населения. 4 августа он составил 18,5, тогда как неделей ранее - 15.

За сутки умерло 25 пациентов, что на 4 больше показателя недельной давности.

Всего с начала пандемии в ФРГ вирус SARS-CoV-2 был обнаружен у 3 777 446 человек, 91 704 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, 3 659 900 выздоровели.

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    Автор: Андрей Гурков


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