Свыше 300 человек на Олимпийских играх заразились коронавирусом

Наивысший суточный показатель инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован на Олимпиаде в Токио. За 24 часа им заразились 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду, 4 августа, на сайте оргкомитета "Токио-2020". Среди инфицированных четыре спортсмена. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении состязаний, достигло 322.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации. Он предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. Сама Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.

В Германии растут суточные показатели инфицирования

В Германии продолжает расти число заражений коронавирусом. Так, за истекшие сутки в стране был выявлен 3571 новый пациент с SARS-CoV-2, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Неделей ранее суточное число инфицированных составляло 2768 человек.

Одновременно в ФРГ увеличился показатель, отражающий число заболевших за семь последних дней в расчете на 100 тысяч человек населения. 4 августа он составил 18,5, тогда как неделей ранее - 15.

За сутки умерло 25 пациентов, что на 4 больше показателя недельной давности.

Всего с начала пандемии в ФРГ вирус SARS-CoV-2 был обнаружен у 3 777 446 человек, 91 704 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, 3 659 900 выздоровели.

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