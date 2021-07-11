Глава Минздрава ФРГ предупредил о новой волне пандемии осенью

Индикаторы заражения коронавирусом в Германии в ближайшие недели могут вновь резко возрасти, предупреждает министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn). Если нынешняя тенденция распространения коронавируса сохранится, число инфицированных за семь дней на 100 тысяч человек, считающееся в ФРГ ключевым показателем для оценки эпидемиологической ситуации, к сентябрю увеличится до 400, а к октябрю - до 800, заявил Шпан в среду, 21 июля, на пресс-конференции в Берлине.

В настоящее время уровень новых заражений в Германии еще находится на "сравнительно низком" уровне, но значение ключевого показателя удваивается каждые 10-12 дней, указал он. Если данную тенденцию не переломить, стране грозит новый экспоненциальный рост числа инфицированных, подчеркнул он.

Шпан призвал удерживать показатели заражений на нынешнем уровне

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), 21 июля число новых случаев заражения коронавирусом за последние семь дней на 100 тысяч человек в среднем по Германии составило 11,4. Днем ранее данный показатель составлял 10,9, а наиболее низкое значение по окончании третьей волны - 4,9 - было зафиксировано 6 июля.

Шпан призвал удержать этот показатель на таком уровне до осени. "Но это не произойдет само собой", - предупредил он. Министр указал, что по-прежнему следует соблюдать правила, касающиеся ношения масок и социальной дистанции, и продолжить вакцинацию населения. Данные усилия необходимы, среди прочего, для того, чтобы дети смогли после летних каникул беспрепятственно вернуться в школы и детские сады, подчеркнул Шпан.

Более 60 процентов жителей ФРГ привиты хотя бы одной дозой

Значение еще одного важного показателя - коэффициента репродукции вируса R в настоящее время вновь превышает критическую отметку 1,0. Это означает, что каждый инфицированный заражает более одного человека.

Между тем, более 50 миллионов жителей Германии (60,2 процента) получили не менее одной дозы вакцины от коронавируса. 39,3 миллиона (47,3 процента) имеют полную защиту.

С начала пандемии в Германии, по данным RKI, выявлено 3 748 613 инфицированных коронавирусом. От последствий заражения скончались 91 416 человек.

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