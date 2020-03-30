В олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее" добавлено слово "вместе"

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил об изменении олимпийского девиза с более чем вековой историей. Во вторник, 20 июля, за три дня до начала летней Олимпиады в Токио, сессия МОК единогласно одобрила изменение одного из символов современных Олимпийских игр и внесение в него слова "вместе". Тем самым олимпийский девиз теперь звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе" (лат. Citius, altius, fortius - communis).

По словам президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach), таким образом фокус должен сместиться на солидарность и подчеркнуть важность взаимодействия. В свою очередь официальный представитель организации Марк Адамс указал, что изменение девиза связано со стремлением отметить вклад в успех спортсменов окружающих их людей - не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден в 1894 году

Первоначальный девиз Олимпийских игр современности "Быстрее, выше, сильнее" был предложен их основателем бароном Пьером де Кубертеном и утвержден на первом Олимпийском конгрессе в 1894 году. Впервые этот слоган прозвучал на Олимпиаде в Париже в 1924 году.

Олимпийские игры - 2020 в Токио начнутся 23 июля и будут длиться две недели. В прошлом году они были перенесены на нынешнее лето из-за пандемии. Между тем большая часть жителей японской столицы выступает против проведения Олимпиады в связи с эпидемиологической ситуацией. Организаторы приняли жесткие меры предосторожности, включая запрет на присутствие зрителей.

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