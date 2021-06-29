 Что сулит испанцам ″Закон о гендерном самоопределении″ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.06.2021

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Европа

Что сулит испанцам "Закон о гендерном самоопределении"

Правительство Испании одобрило законопроект, позволяющий трансгендерам менять в документах свое имя и пол, не прибегая предварительно ни к гормональному лечению, ни к операции.

Участник прайд-парада в Мадриде

Участник прайд-парада в Мадриде

Совет министров Испании утвердил во вторник, 29 июня, проект "Закона о реальном и эффективном равенстве трансгендеров", именуемый также "Законом о гендерном самоопределении". Он значительно облегчает лицам, считающих себя трансгендерами, возможность сменить имя и пол. Если ранее для подобной процедуры им требовалось представить в муниципальные органы регистрации соответствующие справки от врачей и психологов, то по новому закону достаточно будет подать лишь заявление.

Нововведение, анонсированное левой правительственной коалицией как "шаг на пути расширения гражданских свобод и прав человека", вызывает критику либеральной парламентской оппозиции. Но, как отмечают наблюдатели, закон без существенных поправок точно будет принят парламентом, где доминируют проправительственные силы.

Если человеку не подходит его пол

Закон о "гендерном самоопределении" позволит любому лицу заполнить в органах регистрации формуляр о перемене пола. После этого ему дается 3 месяца на обдумывание своего шага. После повторной явки и подтверждения намерения, претендент получит в течение месяца новые документы, где будет указан выбранный им пол. При этом он может оставить свое прежнее имя или выбрать новое.

Комплекс правительственных зданий в Мадриде

Комплекс правительственных зданий в Мадриде

По ныне действующему закону, помимо заявления на изменение пола, требовалось подать справку от психолога "о расстройстве гендерной идентичности", а также медицинские документы, подтверждающие факты гормонального лечения и хирургической операции, стоимость которой составляет до 20 тыс. евро. Процедура изменения пола занимала от 2 до 3 лет.

Некоторые ограничения в новом законе касаются лишь несовершеннолетних. Правда, молодежь от 16 до 18 лет получает одинаковые права со взрослыми - никаких справок ей не требуется. Лица с 14 до 16 лет, хотя тоже не нуждаются в медицинских свидетельствах, но могут изменить пол лишь с согласия родителей. Ну, а когда дело касается подростков от 12 до 14 лет, то здесь решение принимается через суд, который вправе запросить справки от врачей и психологов.

Что не устраивает критиков закона

Как отметил в беседе с DW представитель мадридского отделения оппозиционной Народной партии Хосе Энрике Льоренте, "закон не выдерживает никакой критики, когда речь идет о несовершеннолетних".

Некоторые улицы Мадрида в честь принятия закона украсила радужная символика ЛГБТ.

Некоторые улицы Мадрида в честь принятия закона украсила радужная символика ЛГБТ.

По словам политика, он "может превратиться в весьма опасную для неокрепшей психики подростков игру - сегодня хочу быть девочкой, завтра мальчиком и так далее". Предвидит Льоренте, что новым законом захотят воспользоваться лица, не являющиеся трансгендерами, к примеру, правонарушители, чтобы изменить свою личность и избежать наказания.

Аналогичные опасения высказывает и движение феминисток Мадрида. Ее представительница Нурья Гонсалес указала в разговоре с DW на возможное мошенничество в спорте, когда женские команды для улучшения результатов попытаются включать в свой состав мужчин с измененным полом.

Не исключено, что впредь легче будет уйти от ответственности за насилие в семьях. Изменив пол, мужчины, избившие своих жен, смогут избежать тюремного наказания, изобразив происшествие лишь как инцидент с участием двух женщин.

Впереди Европы всей

Отвечая на критику, министр равноправия Ирене Монтеро, которая считается автором закона, заявила на пресс-конференции после заседания Совмина, что признание права на "гендерное самоопределение является историческим достижением, поскольку расширяет свободы и права человека, позволяет трансгендеру не считаться больным, страдающим неким расстройством, подвергаться унизительной процедуре, гормональному лечению и хирургическому вмешательству". 

Министр равноправия Ирене Монтеро

Министр равноправия Ирене Монтеро

Аналогичный закон, предусматривающий свободный выбор пола без его реального изменения есть в Дании, на Мальте, в Люксембурге, Бельгии, Ирландии и Португалии. Однако, во всех этих странах существуют больше ограничений, чем в испанском законе. Так, в Дании "гендерным самоопределением" можно пользоваться лишь с 18 лет, а на обдумывание решения изменить пол отводится не 3, а 6 месяцев.

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    Автор: Виктор Вайц


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