Что сулит испанцам "Закон о гендерном самоопределении"

Правительство Испании одобрило законопроект, позволяющий трансгендерам менять в документах свое имя и пол, не прибегая предварительно ни к гормональному лечению, ни к операции.
Совет министров Испании утвердил во вторник, 29 июня, проект "Закона о реальном и эффективном равенстве трансгендеров", именуемый также "Законом о гендерном самоопределении". Он значительно облегчает лицам, считающих себя трансгендерами, возможность сменить имя и пол. Если ранее для подобной процедуры им требовалось представить в муниципальные органы регистрации соответствующие справки от врачей и психологов, то по новому закону достаточно будет подать лишь заявление.
Нововведение, анонсированное левой правительственной коалицией как "шаг на пути расширения гражданских свобод и прав человека", вызывает критику либеральной парламентской оппозиции. Но, как отмечают наблюдатели, закон без существенных поправок точно будет принят парламентом, где доминируют проправительственные силы.
Закон о "гендерном самоопределении" позволит любому лицу заполнить в органах регистрации формуляр о перемене пола. После этого ему дается 3 месяца на обдумывание своего шага. После повторной явки и подтверждения намерения, претендент получит в течение месяца новые документы, где будет указан выбранный им пол. При этом он может оставить свое прежнее имя или выбрать новое.
По ныне действующему закону, помимо заявления на изменение пола, требовалось подать справку от психолога "о расстройстве гендерной идентичности", а также медицинские документы, подтверждающие факты гормонального лечения и хирургической операции, стоимость которой составляет до 20 тыс. евро. Процедура изменения пола занимала от 2 до 3 лет.
Некоторые ограничения в новом законе касаются лишь несовершеннолетних. Правда, молодежь от 16 до 18 лет получает одинаковые права со взрослыми - никаких справок ей не требуется. Лица с 14 до 16 лет, хотя тоже не нуждаются в медицинских свидетельствах, но могут изменить пол лишь с согласия родителей. Ну, а когда дело касается подростков от 12 до 14 лет, то здесь решение принимается через суд, который вправе запросить справки от врачей и психологов.
Как отметил в беседе с DW представитель мадридского отделения оппозиционной Народной партии Хосе Энрике Льоренте, "закон не выдерживает никакой критики, когда речь идет о несовершеннолетних".
По словам политика, он "может превратиться в весьма опасную для неокрепшей психики подростков игру - сегодня хочу быть девочкой, завтра мальчиком и так далее". Предвидит Льоренте, что новым законом захотят воспользоваться лица, не являющиеся трансгендерами, к примеру, правонарушители, чтобы изменить свою личность и избежать наказания.
Аналогичные опасения высказывает и движение феминисток Мадрида. Ее представительница Нурья Гонсалес указала в разговоре с DW на возможное мошенничество в спорте, когда женские команды для улучшения результатов попытаются включать в свой состав мужчин с измененным полом.
Не исключено, что впредь легче будет уйти от ответственности за насилие в семьях. Изменив пол, мужчины, избившие своих жен, смогут избежать тюремного наказания, изобразив происшествие лишь как инцидент с участием двух женщин.
Отвечая на критику, министр равноправия Ирене Монтеро, которая считается автором закона, заявила на пресс-конференции после заседания Совмина, что признание права на "гендерное самоопределение является историческим достижением, поскольку расширяет свободы и права человека, позволяет трансгендеру не считаться больным, страдающим неким расстройством, подвергаться унизительной процедуре, гормональному лечению и хирургическому вмешательству".
Аналогичный закон, предусматривающий свободный выбор пола без его реального изменения есть в Дании, на Мальте, в Люксембурге, Бельгии, Ирландии и Португалии. Однако, во всех этих странах существуют больше ограничений, чем в испанском законе. Так, в Дании "гендерным самоопределением" можно пользоваться лишь с 18 лет, а на обдумывание решения изменить пол отводится не 3, а 6 месяцев.
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