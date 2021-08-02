Комментарий: Может ли Тимановская чувствовать себя в безопасности?

Судьба легкоатлетки Кристины Тимановской, которую после критики действий белорусских спортивных чиновников исключили из национальной команды на Олимпиаде в Токио и пытались насильно отправить на родину, беспокоит немецкие СМИ. Пока что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио, и Варшава заявила о готовности предоставить легкоатлетке убежище. Но это еще не означает, что она может чувствовать себя в полной безопасности - угон в Минск самолета Ryanair, в котором находился оппозиционный блогер Роман Протасевич, показал, что Лукашенко способен на все, считает обозреватель FAZ Петер Штурм (Peter Sturm):

"Одними из первых, кто выразил протест после мнимого переизбрания Александра Лукашенко на пост президента Беларуси почти ровно год назад, были спортсмены. Это было стыдно для правителя Беларуси, ведь именно спортсмены всегда должны были служить визитной карточкой его режиму. Ситуация еще больше обострилась на Олимпийских играх в Токио: легкоатлетке Кристине Тимановской приказали покинуть Игры и отправиться домой против ее воли.

Ее "преступление", насколько известно, заключалось в том, что она осмелилась критиковать белорусских спортивных чиновников. Она воспротивилась отъезду и, к счастью, получила поддержку Международного олимпийского комитета (МОК). Это решение далось МОК, по всей видимости, относительно легко еще и потому, что между организацией и Беларусью и без того существуют серьезные разногласия по поводу назначения главы Национального Олимпийского комитета.

Спортсменка найдет страну в ЕС - очевидно, это будет Польша, - которая предоставит ей убежище. Ее муж, как говорят, выехал в Украину. Хочется надеяться, что они оба действительно находятся в безопасности, однако опыт последних месяцев показывает, что стопроцентной гарантии этому нет. Ведь Лукашенко в очередной раз оказался опозоренным на мировой арене. А чем такое может закончиться, стало понятно самое позднее после угона в Минск самолета Ryanair, в котором находился оппозиционный блогер".

Автор: Петер Штурм, обозреватель отдела политики Frankfurter Allgemeine Zeitung

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