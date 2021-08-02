 БФСС: Решение о снятии Тимановской с Олимпиады принял Лукашенко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 02.08.2021

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Беларусь

БФСС: Решение о снятии Тимановской с Олимпиады принял Лукашенко

Белорусская бегунья Кристина Тимановская получила польскую визу и на днях вылетит из Токио в Варшаву. О международной реакции на скандальную ситуацию вокруг спортсменки и о роли в ней Лукашенко - DW.

Кристина Тимановская

Кристина Тимановская

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая вопреки требованиям руководства делегации РБ на Олимпиаде в Токио отказалась вылетать из Японии домой, получила польскую национальную визу, сообщили в МИД Польши в понедельник, 2 августа. Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), который поддерживает спортсменку, уже приобрел ей билет на 4 августа на рейс Токио-Варшава, рассказал в интервью DW представитель БФСС Вадим Кривошеев. До вылета она будет находится под консульской опекой польской дипслужбы в Японии.

Павел Латушко

Павел Латушко

Прибыв в Польшу, спортсменка, которой тренерский совет не позволил принять участие в соревнованиях по бегу на 200 м, может обратиться к местным властям о предоставлении ей международной защиты, заявил DW Павел Латушко, руководитель Народного антикризисного управления (вместе с БФСС оказывает помощь Тимановской. - Ред.). Это право уже подтвердил замглавы МИД Польши Мартин Пшидач.

Латушко добавил, что будет просить польский МИД о том, чтобы "Федерация легкой атлетики Польши и, возможно, польское министерство спорта предоставили Тимановской стипендию как спортсменке, чтобы та могла продолжить подготовку и карьеру".

Тренер и супруг бегуньи Арсений Зданевичэкстренно уехал из Беларуси. Он сейчас на территории Украины.

Международная поддержка Тимановской

Оказать поддержку и принять Кристину Тимановскую готовы были несколько стран. Еще накануне, 1 августа, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предложил Тимановской въездную визу, назвав ситуацию вокруг спортсменки "скандальной". На следующий день, 2 августа, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подчеркнул, что "для Европы было бы честью" предоставить политическое убежище девушке.

Максимилиан Кляйн

Максимилиан Кляйн

О ситуации вокруг белорусской легкоатлетки высказалось и правительство Германии. "Призываем власти Беларуси уважать основные демократические права, включая свободу СМИ и свободу мнений. Это касается всех граждан Беларуси и, конечно, спортсменов", - указала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Тщательного расследования ситуации вокруг Кристины Тимановской и возможного введения санкций в отношении Беларуси, если обвинения подтвердятся, требует объединение Athleten Deutschland, заявил Максимилиан Кляйн, уполномоченный этой организации по вопросам международной работы. 

Обвинения в адрес НОК Беларуси

Белорусские спортсмены, выступающие против властей страны, пытаются добиться справедливости в деле Тимановской через суд. БФСС направил в ad hoc отделение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) заявление об отмене решения отстранить Кристину Тимановскую от участия в Олимпийских играх.

По словам Вадима Кривошеева, в понедельник до 19 часов по минскому времени истекают сутки, в течение которых суд должен подтвердить принятие заявления и назначить арбитра. Но сроки могут быть продлены, поскольку вторая сторона - Национальный олимпийский комитет Беларуси - должна отреагировать на жалобу и предоставить в CAS необходимые документы. 

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

БФСС также обратился в МОК с требованием пожизненной дисквалификации и лишения аккредитации на Олимпийских играх тренеров и чиновников из белорусской делегации, причастных к ситуации с Тимановской - Юрия Моисевича, Артура Шумака, Василия Юрчика и Дмитрия Довгаленка. В разговоре с DW Павел Латушко добавил, что БФСС и НАУ будут добиваться, чтобы соответствующие санкции были введены уже в ходе этих Олимпийских игр.

МОК тем временем принял заявление непосредственно от Тимановской. Представитель МОК Марк Адамс заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 августа, что комитет потребовал от НОК Беларуси письменно прокомментировать имеющиеся обвинения в его адрес. Подробностей Адамс не раскрыл.

Решение снять Тимановскую принимал сам Лукашенко

"Вся ситуация вокруг Тимановской сложилась из-за элементарной халатности персонала и тренерского состава национальной команды по легкой атлетике, - считает Вадим Кривошеев, из  БФСС. - Можно было признаться, что допустили ошибку, и данный вид эстафеты (4х400 м. - Ред.) не заявляем. Ответственность понесут лица по приезду или уже сейчас. Это был бы один выход из ситуации".

Но несоблюдение сроков проведения обязательных допинг-тестов, попытка в приказном порядке заставить бежать 400 м спортсменку, которая специализируется на 100 и 200 м, отсутствие элементарной профессиональной коммуникации привело к тому, что эстафетная команда никуда не бежит, Тимановскую отправляют домой, и скандал на весь мир, продолжает он. 

"Когда ситуация уже попала в СМИ, то абсолютно понятно, что снятие бегуньи с соревнований и отправка (из Токио. - Ред.) домой - это решение, которое принимал непосредственно Лукашенко", - уверен Кривошеев. 

Как Тимановскую пытались вывезти в Беларусь

Напомним, что Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в понедельник, 2 августа, в предварительном забеге на дистанции 200 метров. Однако накануне появились сообщения, что 24-летнюю Тимановскую собираются насильно отправить из Японии в Беларусь. Спортсменка отказалась улетать и обратилась к МОК с просьбой о помощи. В опубликованном видеоролике девушка пожаловалась, что на нее оказывалось давление, что ее доставили к самолету против ее воли.

При этом НОК Беларуси объявил в воскресенье о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" (сама спортсменка позже опровергла, что ее осматривали врачи, она только общалась с психологом). Легкоатлетку исключили из команды после того, какона выступила с критикой тренерского состава. Тренеры, не обсудив этот вопрос со спортсменкой, заявили ее на эстафету 4×400 метров. Тимановская должна была заменить одну из двух белорусских легкоатлеток, которых не допустили к участию в Олимпиаде из-за недостаточного количества допинг-проб, которые нужно было сдать перед Играми в Токио.

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    Автор: Александра Елкина


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