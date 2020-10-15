 Чехия предложила визу белорусской спортсменке Кристине Тимановской | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.08.2021

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Беларусь

Чехия предложила визу белорусской спортсменке Кристине Тимановской

Представители МОК пообщались с членом белорусской сборной Кристиной Тимановской, которую тренеры попытались против ее воли вывезти из Токио.

Кристина Тимановская под защитой полиции в аэропорту Токио

Кристина Тимановская под защитой полиции в аэропорту Токио

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предложил въездную визу белорусской легкоатлетке, члену олимпийской сборной Кристине Тимановской, которую тренерский штаб попытался вывезти из Токио и вернуть на родину. "Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать прошение о международной защите. Наше посольство в Токио также готово помочь", - написал чешский министр в Twitter вечером в воскресенье, 1 августа.

Одновременно он назвал ситуацию вокруг Тимановской "скандальной" и сообщил, что предложение о помощи согласовано с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком.

Представители МОК и оргкомитета пообщались с Тимановской

В свою очередь пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что с Тимановской напрямую пообщались представители МОК и оргкомитета Олимпиады в Токио. "Она находится с руководством аэропорта Ханэда и в настоящее время с ней сотрудник оргкомитета", - говорится в заявлении. МОК пообещал, что вместе с оргкомитетом продолжит переговоры с Тимановской и властями, чтобы решить вопрос о дальнейших действиях.

В интервью телеканалу Asahi белорусская спортсменка сообщила, что находится в безопасном месте и утром через адвоката расскажет о своих планах.

Тимановская попросила МОК о помощи

Ранее в тот же день Тимановская попросила МОК о помощи, заявив о попытке насильно вывезти ее из Японии. "На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться", - сообщила она в видео, опубликованном в Telegram-канале Фонда спортивной солидарности / BSSF.

В аэропорту Токио 24-летняя спортсменка обратилась за защитой в японскую полицию, попросив не допускать ее на рейс, сообщает Reuters. Она заявила агентству, что не вернется в Беларусь. По данным "Еврорадио", Тимановская намерена просить политическое убежище в Европе. На вопрос журналиста о том, боится ли она возвращаться в Беларусь, спортсменка ответила: "Да". В итоге самолет авиакомпании Turkish Airlines, на котором собирались отправить Тимановскую, улетел Стамбул без нее.

Конфликт легкоатлетки с тренерами

Тимановскую исключили из команды после того, как она рассказала в Instagram о халатности тренеров, указала она далее. "Некоторые из наших девушек не прилетели сюда для участия в эстафете 4х400 м, потому что у них не было достаточного количества допинг-тестов", - указала она Reuters. В итоге тренер включил ее в состав участниц эстафеты без ее ведома, о чем спортсменка заявила в соцсетях.

После этого, по словам Тимановской, к ней в комнату пришли тренеры и велели ей собирать вещи. "Никаких претензий высказано не было. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой", - сообщила она журналистам. В аэропорт прибыла местная полиция и съемочная группа крупнейшего японского телеканала NHK, сообщил "Еврорадио" представитель белорусской диаспоры в Японии Олег Ждан.

По данным одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Латушко, Тимановская выступила с критикой национальной сборной, после чего решение о ее отзыве с Олимпиады принял правитель Беларуси Александр Лукашенко. "Личным указанием Лукашенко принято решение ее эвакуировать, вывезти за пределы Токио. Вернуть в Беларусь. Ее будут сопровождать три человека спортивного телосложения", - указал он.

НОК связал решение с "эмоционально-психическим состоянием" спортсменки

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. После заключения врачей тренерского штаба легкоатлетической сборной "принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады" и отозвана ее заявка на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м, говорится в заявлении НОК.

2 августа легкоатлетка должна была участвовать в забеге на дистанцию 200 метров.

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    Автор: Янина Мороз


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