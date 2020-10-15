 Белорусскую легкоатлетку Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.08.2021

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Беларусь

Белорусскую легкоатлетку Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио

После критики в адрес тренеров в соцсетях Кристину Тимановскую привезли с вещами в аэропорт Токио. По данным оппозиционера Латушко, решение об эвакуации принял лично Лукашенко.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская

Кристина Тимановская

Легкоатлетка Кристина Тимановская, являющаяся членом сборной Беларуси на Олимпийских играх в Токио, попросила о помощи Международный олимпийский комитет (МОК), заявив о попытке насильно вывезти ее из Японии. "На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться", - заявила она в видео, опубликованном в Telegram-канале Фонда спортивной солидарности / BSSF в воскресенье, 1 августа. 

МОК заявил, что изучает ситуацию.

В данный момент 24-летняя спортсменка находится в аэропорту Токио и обратилась за защитой в японскую полицию, попросив не допускать ее на рейс, сообщает Reuters. Она заявила агентству, что не вернется в Беларусь. По данным "Еврорадио", Тимановская намерена просить политическое убежище в Европе. На вопрос журналиста о том, боится ли она возвращаться в Беларусь, спортсменка ответила: "Да". Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines в Токио, Тимановская не прошла регистрацию на рейс Токио - Стамбул.

Конфликт легкоатлетки с тренерами

Тимановскую исключили из команды после того, как она рассказала в Instagram о халатности тренеров, указала она далее. "Некоторые из наших девушек не прилетели сюда для участия в эстафете 4х400 м, потому что у них не было достаточного количества допинг-тестов", - указала она Reuters. В итоге тренер включил ее в состав участниц эстафеты без ее ведома, о чем спортсменка заявила в соцсетях.

После этого, по словам Тимановской, к ней в комнату пришли тренеры и велели ей собирать вещи. "Никаких претензий высказано не было. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой", - сообщила она журналистам. В аэропорт прибыла местная полиция и съемочная группа крупнейшего японского телеканала NHK, сообщил "Еврорадио" представитель белорусской диаспоры в Японии Олег Ждан.

По данным одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Латушко, Тимановская выступила с критикой национальной сборной, после чего решение о ее отзыве с Олимпиады принял правитель Беларуси Александр Лукашенко. "Личным указанием Лукашенко принято решение ее эвакуировать, вывезти за пределы Токио. Вернуть в Беларусь. Ее будут сопровождать три человека спортивного телосложения", - указал он.

НОК связал решение с "эмоционально-психическим состоянием" спортсменки

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. После заключения врачей тренерского штаба легкоатлетической сборной "принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады" и отозвана ее заявка на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м, говорится в заявлении НОК.

2 августа легкоатлетка должна была участвовать в забеге на дистанцию 200 метров.

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