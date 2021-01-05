 Активист о давлении на белорусских спортсменов со стороны властей РБ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.01.2021

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Беларусь

Активист о давлении на белорусских спортсменов со стороны властей РБ

Пока в Беларуси нарушаются права человека, в республике нельзя проводить международные спортивные турниры, считает глава Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

Белорусские спортсмены выступают против фальсификаций на выборах (фото из архива)

Белорусские спортсмены выступают против фальсификаций на выборах (фото из архива)

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во главе с находящимся у власти в стране Александром Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации. Ранее более двух десятков белорусских спортсменов обратились в МОК с заявлением о дискриминации в РБ спортсменов, не согласных с официальной политикой властей.

На жалобе в МОК активисты не остановились. Фонд спортивной солидарности Беларуси также подал в УЕФА и ФИФА "большое заявление" на белорусских спортивных чиновников с требованием отстранить их от участия в международных футбольных событиях. О том, что послужило основанием для такого письма, в беседе с DW рассказал исполнительный директор фонда Александр Опейкин.

DW: Какие случаи дискриминации спортсменов упоминаются в вашем заявлении в УЕФА и ФИФА?

Александр Опейкин: В заявлении больше тридцати страниц. В нем мы ссылались на несколько эпизодов. Самый мощный из них касается пляжного футбола.

Александр Опейкин

Александр Опейкин

Из национальной сборной Беларуси по пляжному футболу был исключен практически весь основной состав: спортсменам просто не продлили контракт за то, что они подписали открытое письмо с требованием остановить насилие в стране (в общей сложности письмо подписали более 1,5 тысячи белорусских спортсменов. - Ред.).

Очевидно, что имело место давление со стороны руководства - председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимира Базанова и главы Федерации пляжного футбола Михаила Ботникова. В нашем заявлении мы указываем на то, что эти нарушения носят системный характер.

 - А какое влияние в УЕФА и ФИФА имеют белорусские чиновники? Они же будут приводить свои аргументы.

 - В рейтинге ФИФА Беларусь находится на очень далеком месте (по итогам 2020 года Беларусь занимает в этом списке 88-место. - Ред.). Беларусь не является футбольной державой. Поэтому, с точки зрения значимости Беларуси в футбольном мире, для ФИФА и УЕФА это решение не может быть болезненным.

 - В декабре МОК ввел санкции в отношении белорусских спортивных чиновников. Какие аргументы в ходе рассмотрения данного дела приводили официальные лица Беларуси?

 - Изначально нужно понимать, что на все руководящие позиции в белорусском спорте назначают людей, которые не имеют отношения к конкретному виду спорта. Профессионалов, которые понимают, как работает спортивная индустрия, и разбираются в том или ином виде спорта, очень мало.

В переписке с МОК (аргументы белорусской стороны. - Ред.) никак не соотносились с фактами. Это была попытка объяснить около 70 случаев нарушения Олимпийской хартии, нарушение прав спортсменов тем, что такие действия осуществляются в соответствии с белорусским законодательством. Белорусское законодательство может предусматривать все что угодно, но значение имеет только тот факт, что вы нарушаете олимпийское законодательство.

 - Фонд спортивной солидарности продолжает добиваться и переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. Вы направили несколько писем в Международную федерацию хоккея. Вам на них уже ответили?

 - Да, в последние две недели мы активно обмениваемся письмами, в том числе и рассматриваем варианты встречи с руководством федерации.

 - В каких еще видах спорта белорусские спортсмены подверглись дискриминации?

 - В феврале в Беларуси должен пройти этап кубка мира по фристайлу. Здесь ситуация также достаточно напряженная: в белорусском фристайле под дискриминацию попали чемпионка мира Александра Романовская и Николай Козеко - легендарный тренер, который воспитал четырех олимпийских чемпионов.

В целом вся команда по фристайлу не скрывала свою позицию, они написали несколько писем протестного характера за подписью всего коллектива.

Международная федерация лыжного спорта владеет этой информацией и понимает, что в таких условиях нельзя проводить этап кубка мира. Мы тоже будем добиваться его переноса. Соревнования международного плана не должны проходить в стране, в которой грубейшим образом нарушаются права человека.

То же самое касается и хоккея. Столь значимое соревнование (ЧМ-2021. - Ред.) не может проходить в стране, где происходят пытки, где в тюрьме находятся 170 политических заключенных.

 - Если международные федерации примут решение перенести эти соревнования или отложить их на неопределенный срок, но назовут в качестве причины пандемию коронавируса, а не дискриминацию спортсменов по политическим мотивам, вы будете довольны?

- Конечно, нам бы хотелось, чтобы все международные федерации начали следовать тренду соблюдения прав человека в спорте. Спортсмены начинают осознавать, что они не просто добывают медали - они личности, у которых есть мнение и которые могут влиять на ситуацию. И что используя свою аудиторию, свой авторитет, достижения и характер, они обязаны нести человеческие ценности, защищать моральные принципы. Естественно, хотелось бы, чтобы международные федерации об этом говорили.

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