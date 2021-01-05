Активист о давлении на белорусских спортсменов со стороны властей РБ
Пока в Беларуси нарушаются права человека, в республике нельзя проводить международные спортивные турниры, считает глава Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
Белорусские спортсмены выступают против фальсификаций на выборах (фото из архива)
В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во главе с находящимся у власти в стране Александром Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации. Ранее более двух десятков белорусских спортсменов обратились в МОК с заявлением о дискриминации в РБ спортсменов, не согласных с официальной политикой властей.
На жалобе в МОК активисты не остановились. Фонд спортивной солидарности Беларуси также подал в УЕФА и ФИФА "большое заявление" на белорусских спортивных чиновников с требованием отстранить их от участия в международных футбольных событиях. О том, что послужило основанием для такого письма, в беседе с DW рассказал исполнительный директор фонда Александр Опейкин.
DW:Какие случаи дискриминации спортсменов упоминаются в вашем заявлении в УЕФА и ФИФА?
Александр Опейкин: В заявлении больше тридцати страниц. В нем мы ссылались на несколько эпизодов. Самый мощный из них касается пляжного футбола.
Александр Опейкин
Из национальной сборной Беларуси по пляжному футболу был исключен практически весь основной состав: спортсменам просто не продлили контракт за то, что они подписали открытое письмо с требованием остановить насилие в стране (в общей сложности письмо подписали более 1,5 тысячи белорусских спортсменов. - Ред.).
Очевидно, что имело место давление со стороны руководства - председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимира Базанова и главы Федерации пляжного футбола Михаила Ботникова. В нашем заявлении мы указываем на то, что эти нарушения носят системный характер.
- А какое влияние в УЕФА и ФИФА имеют белорусские чиновники? Они же будут приводить свои аргументы.
- В рейтинге ФИФА Беларусь находится на очень далеком месте (по итогам 2020 года Беларусь занимает в этом списке 88-место. - Ред.). Беларусь не является футбольной державой. Поэтому, с точки зрения значимости Беларуси в футбольном мире, для ФИФА и УЕФА это решение не может быть болезненным.
- В декабреМОК ввел санкции в отношении белорусских спортивных чиновников. Какие аргументы в ходе рассмотрения данного дела приводили официальные лица Беларуси?
- Изначально нужно понимать, что на все руководящие позиции в белорусском спорте назначают людей, которые не имеют отношения к конкретному виду спорта. Профессионалов, которые понимают, как работает спортивная индустрия, и разбираются в том или ином виде спорта, очень мало.
В переписке с МОК (аргументы белорусской стороны. - Ред.) никак не соотносились с фактами. Это была попытка объяснить около 70 случаев нарушения Олимпийской хартии, нарушение прав спортсменов тем, что такие действия осуществляются в соответствии с белорусским законодательством. Белорусское законодательство может предусматривать все что угодно, но значение имеет только тот факт, что вы нарушаете олимпийское законодательство.
- Фонд спортивной солидарностипродолжает добиваться и переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. Вы направили несколько писем в Международную федерацию хоккея. Вам на них уже ответили?
- Да, в последние две недели мы активно обмениваемся письмами, в том числе и рассматриваем варианты встречи с руководством федерации.
- В каких еще видах спорта белорусские спортсмены подверглись дискриминации?
- В феврале в Беларуси должен пройти этап кубка мира по фристайлу. Здесь ситуация также достаточно напряженная: в белорусском фристайле под дискриминацию попали чемпионка мира Александра Романовская и Николай Козеко - легендарный тренер, который воспитал четырех олимпийских чемпионов.
В целом вся команда по фристайлу не скрывала свою позицию, они написали несколько писем протестного характера за подписью всего коллектива.
Международная федерация лыжного спорта владеет этой информацией и понимает, что в таких условиях нельзя проводить этап кубка мира. Мы тоже будем добиваться его переноса. Соревнования международного плана не должны проходить в стране, в которой грубейшим образом нарушаются права человека.
То же самое касается и хоккея. Столь значимое соревнование (ЧМ-2021. - Ред.) не может проходить в стране, где происходят пытки, где в тюрьме находятся 170 политических заключенных.
- Если международные федерации примут решение перенести эти соревнования или отложить их на неопределенный срок, но назовут в качестве причины пандемию коронавируса, а не дискриминацию спортсменов по политическим мотивам, вы будете довольны?
- Конечно, нам бы хотелось, чтобы все международные федерации начали следовать тренду соблюдения прав человека в спорте. Спортсмены начинают осознавать, что они не просто добывают медали - они личности, у которых есть мнение и которые могут влиять на ситуацию. И что используя свою аудиторию, свой авторитет, достижения и характер, они обязаны нести человеческие ценности, защищать моральные принципы. Естественно, хотелось бы, чтобы международные федерации об этом говорили.
Лукашенко хотят лишить хоккея, а МОК уже наложил санкции на него вместе с сыном за атаки на атлетов
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.