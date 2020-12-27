Как в Беларуси прошли последние воскресные протесты 2020 года

В Беларуси 20-ю неделю подряд прошли акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих. В последние недели митингующие изменили тактику и прекратили собираться в центрах городов, нередко блокируемых силовиками, чтобы снизить число задержанных.
Локальные акции начались уже ранним утром в воскресенье, 27 декабря. Третье воскресенье подряд в Минске не закрывали станции метрополитена и не отключали мобильный интернет. Кроме того, акции солидарности с протестующими в Беларуси прошли в Белостоке, Варшаве, Вильнюсе, Львове, Кельне, Киеве и Санкт-Петербурге.
Выборочные задержания
Правозащитный центр "Весна" насчитал не менее 13 задержанных в Бресте, Минске, Светлогорске и Смолевичах. В то же время Telegram-канал "Списки задержанных" сообщил о 23 задержаниях.
Митингующие поддержали "Пресс-клуб Беларусь"
Демонстранты в Минске не обошли стороной ситуацию вокруг "Пресс-клуба Беларусь", проведя акцию в его поддержку. В организации 22 декабря прошли обыски, связанные с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, а руководство было задержано. Под стражей остаются основатель Пресс-клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, глава "Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий.
Между тем на свободу после 7 дней ареста вышла фотограф издания "Наша Нива" Шура Пилипович-Сущиц.
IIHF ведет расследование в отношении главы федерации хоккея Беларуси
Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея на льду (IIHF) начала расследование в отношении главы федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Он находился в минском дворе, получившем название "Площади Перемен", в вечер избиения активиста Романа Бондаренко, участвовал в агитационных акциях в поддержку режима Александра Лукашенко с использованием олимпийской символики, а также оказывал давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию, сообщили в Белорусском фонде спортивной солидарности (БФСС). В начале января IIHF и БФСС проведут рабочую встречу на тему возможного переноса чемпионата мира - 2021 из Минска. Изначально ожидалось, что матчи пройдут в столицах Беларуси и Латвии в мае-июне.
Архиепископ Кондрусевич провел мессу
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич поздравил католический приход города Заславля с 600-летием и провел мессу в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Католический епископ смог вернуться в Беларусь лишь 24 декабря после четырехмесячной вынужденной эмиграции. В августе Кондрусевич призвал Лукашенко приступить к диалогу с обществом, прекратить насилие и освободить задержанных.
Итоги 4 месяцев политической деятельности Тихановской
Советник одного из лидеров протестов Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорко подвел итоги четырех месяцев ее политической деятельности. По его словам, Тихановская посетила 10 европейских стран, установила дипломатические связи с 23 государствами и встретилась с 13 национальными лидерами и руководителями стран.
Координационный совет отметил смелость белорусов
Координационный совет (КС), сформированный оппозицией для передачи власти в стране, вновь поддержал демонстрантов, особо подчеркнув их смелость. Белорусы продолжают выходить даже после тысяч задержанных, штрафов и отсиженных суток, подчеркнули в КС. "Мы знаем, что в новый год беларусы идут с одной общей мечтой, и уверены, что нас не остановить на этом пути", - говорится в заявлении на сайте совета.
Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. ЦИК вновь объявил их победителем Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума совета были либо арестованы, либо оказались за границей.
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Послание для Лукашенко
Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Бело-красно-белый флаг как символ протестов
С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.
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Как используют главный символ протеста в Беларуси
Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Мирная революция в каждом дворе
Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Минские "диджеи перемен"
В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Одежда на балконе - с политическим подтекстом
Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Названия СМИ - на мусорных баках
На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Надписи на стенах - популярная форма протеста
Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Коллективные граффити
Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Политическая борьба на уровне символов
Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Протесты в Беларуси не кончаются
Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.
Автор: Наталья Позднякова