Польша заявила о готовности принять белорусскую спортсменку Тимановскую

Польша готова предоставить белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, заявившей о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь, гуманитарную визу и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил в эфире "Польского радио" замминистра иностранных дел страны Павел Яблоньский.
Дипломат добавил, что Польша в настоящий момент рассматривает вариант предоставления Тимановской убежища.
Ранее в тот же день, 2 августа, белорусский правозащитный центр "Весна" написал в своем Telegram-канале со ссылкой на Белорусский фонд спортивной солидарности, что Тимановская обратилась к Польше с просьбой о предоставлении убежища.
Тем временем сооснователь спортивного онлайн-издания Sports.ru Дмитрий Навоша рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что муж и ребенок Кристины Тимановской выехали из Беларуси в Киев.
Как Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти в Беларусь
1 августа спортивные функционеры Беларуси попытались принудить 24-летнюю участницу сборной страны на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Кристину Тимановскую к отъезду на родину. Однако, уже находясь в аэропорту Токио, она заявила, что ее доставили к самолету против ее воли, и отказалась от посадки.
После этого Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по ситуации с Кристиной Тимановской. Между тем, к делу легкоатлетки, наряду с японской полицией подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Со своей стороны, НОК Беларуси заявил, что решение отправить Тимановскую домой было принято "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Легкоатлетку исключили из команды после того, как она выступила с критикой тренерского состава олимпийской сборной Беларуси в соцсети Instagram.
В свою очередь, белорусский оппозиционер Павел Латушко утверждает, что решение об отправке Тимановской на родину принял лично правитель Беларуси Александр Лукашенко.
Европейские политики об убежище для Тимановской
1 августа министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предложил Тимановской въездную визу. Дипломат назвал ситуацию вокруг Тимановской "скандальной" и сообщил, что предложение о помощи согласовано с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком.
На следующий день, 2 августа, государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что для Европы стало бы честью предоставить политическое убежище Кристине Тимановской.
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Автор: Ольга Верасович