 Белорусского активиста Шишова нашли повешенным в киевском парке | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.08.2021

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Беларусь

Белорусского активиста Шишова нашли повешенным в киевском парке

Виталий Шишов не вернулся с пробежки. Его тело было обнаружено в парке. Полиция завела уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Виталий Шишов

Виталий Шишов

Активист Виталий Шишов, который возглавлял расположенную в Киеве благотворительную организацию "Белорусский дом в Украине", оказывающую помощь белорусам, бежавшим из страны из-за репрессий, во вторник, 3 августа, был найден повешенным в Киеве, в одном из парков недалеко от его дома. Об этом сообщает украинская полиция.

Ранее девушка Шишова обратилась в полицию с заявлением о его пропаже после того, как активист не вернулся домой с пробежки.

Полиция расследует версию об убийстве

Полиция завела уголовное дело об убийстве, уточнив, что собирается вести расследование во всех направлениях, включая убийство, представленное как самоубийство.

Как пишет украинское онлайн-издание "Сегодня" со ссылкой на полицию Киева, Шишова обнаружили повешенным утром 3 августа в парковой зоне недалеко от улицы Бударина в Святошинском районе украинской столицы.

Ожидается, что более подробная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа записей видеокамер с места происшествия и проведения ряда экспертиз и следственных экспериментов. На месте происшествия был найден мобильный телефон Шишова.

В свою очередь украинское информагентство УНИАН сообщает, что утром 3 августа полиция Киева обратилась ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить следствию информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии и возможных полученных угрозах.

За активистом следили

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", Шишов ранее замечал за собой слежку. В то же время знакомые активиста вспоминают, что к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

"Белорусский дом в Украине" помогает бежавшим в Украину белорусам с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством, говорится на сайте организации.

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