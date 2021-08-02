Белорусского активиста Шишова нашли повешенным в киевском парке

Активист Виталий Шишов, который возглавлял расположенную в Киеве благотворительную организацию "Белорусский дом в Украине", оказывающую помощь белорусам, бежавшим из страны из-за репрессий, во вторник, 3 августа, был найден повешенным в Киеве, в одном из парков недалеко от его дома. Об этом сообщает украинская полиция.
Ранее девушка Шишова обратилась в полицию с заявлением о его пропаже после того, как активист не вернулся домой с пробежки.
Полиция расследует версию об убийстве
Полиция завела уголовное дело об убийстве, уточнив, что собирается вести расследование во всех направлениях, включая убийство, представленное как самоубийство.
Как пишет украинское онлайн-издание "Сегодня" со ссылкой на полицию Киева, Шишова обнаружили повешенным утром 3 августа в парковой зоне недалеко от улицы Бударина в Святошинском районе украинской столицы.
Ожидается, что более подробная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа записей видеокамер с места происшествия и проведения ряда экспертиз и следственных экспериментов. На месте происшествия был найден мобильный телефон Шишова.
В свою очередь украинское информагентство УНИАН сообщает, что утром 3 августа полиция Киева обратилась ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить следствию информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии и возможных полученных угрозах.
За активистом следили
По данным белорусского правозащитного центра "Весна", Шишов ранее замечал за собой слежку. В то же время знакомые активиста вспоминают, что к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.
"Белорусский дом в Украине" помогает бежавшим в Украину белорусам с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством, говорится на сайте организации.
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