Репрессии в Беларуси: чего ждут семья и коллеги правозащитника Судаленко
Известный белорусский правозащитник Леонид Судаленко провел в гомельском СИЗО №3 уже полгода. В чем его обвиняют, и на какой исход суда можно надеяться - в материале DW.
Леониду Судаленко угрожают до четырех лет лишения свободы
Уголовное дело в отношении руководителя регионального отделения правозащитного центра "Весна" Леонида Судаленко недавно было направлено в суд Центрального района Гомеля. Его обвиняют по части 1 и части 2 статьи 342 УК Беларуси "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности". Когда начнется процесс, пока неизвестно. Если Судаленко признают виновным, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.
Оплата чужих штрафов как преступление
Леонид Судаленко, пожалуй, самый известный и успешный белорусский правозащитник, живущий не в Минске. В 2018 году он был удостоен престижной премии Французской Республики "Свобода-Равенство-Братство", а еще через год стал лауреатом национальной премии в области прав человека в номинации "Правозащитник года".
Леонид Судаленко оказывал помощь тем, кто был задержан в ходе протестов
Судаленко арестовали 18 января по дороге на работу. Тогда же задержали и его помощницу Марию Тарасенко. Через три дня ее выпустили из СИЗО, но 21 января в аэропорту была задержана другая помощница правозащитника - Татьяна Ласица. Она, как и Судаленко, по сей день находится в гомельском СИЗО №3.
Незадолго до ареста Леонид Судаленко написал письмо, которое затем опубликовали его коллеги. В нем он сравнивает свой случай с делом журналиста Андрея Александрова, помогавшего оплачивать штрафы людям, задержанным за участие в акциях протеста.
Правозащитник не отрицает, что, получив около 15 тысяч евро денежного вознаграждения в рамках французской премии, он действительно оплачивал штрафы и компенсировал узникам содержание в изоляторах временного содержания (ИВС), помогал им с уплатой госпошлин.
Будучи квалифицированным юристом, Судаленко в письме пишет о том, что уже постфактум оказывал материальную помощь тем, кто совершил административное правонарушение или отбыл административный арест, что никак не может квалифицироваться как финансирование запрещенной деятельности, о котором идет речь в статье 342 УК Беларуси.
Семья Судаленко тяжело переживает арест
"Отец держится бодро, - говорит один из четырех сыновей правозащитника Кирилл Судаленко, - но в справедливый суд он не верит и готовится к вероятной отправке в колонию". Две недели назад следователь разрешил Судаленко увидеться с женой - второй раз за шесть месяцев. И она, и адвокат правозащитника заметили, что он сильно похудел.
Леонид Судаленко с сыновьями. Надпись на футболках "НЕ смяротнаму пакаранню" (НЕТ смертной казни)
Тяжелее всего в семье приходится матери и младшему брату, которому сейчас 11 лет, рассказывает Кирилл. Ведь, по сути, они потеряли основного кормильца. Старшие сыновья уже работают и помогают семье, чем могут, - посылки в СИЗО стоят немалых денег. Но и им в эмоциональном плане достаточно сложно: "Тяжело понимать, что в СИЗО сидит невиновный человек", - говорит Кирилл Судаленко.
Адвокат Леонида находится под подпиской о неразглашении, поэтому рассказывает лишь общую информацию. Известно, что в деле более 70 томов, а свидетелями проходят 310 человек - все, кому правозащитник помогал последние несколько лет.
Дела посетителей правозащитника, аккуратно хранившиеся на полках в офисе, силовики конфисковали при обыске. Каждого следователи скрупулезно допрашивали, пытаясь выяснить, какого рода помощь оказывал Судаленко. "Такое мелкое дело, и так много томов и проделанной работы", - отмечает Кирилл.
Месть властей за успех в правозащитной деятельности?
Сегодня уголовное дело в отношении правозащитника выделено в отдельное производство, рассказывает один из сотрудников ПЦ "Весна". Он просит не называть своего имени, так как продолжает работать в Минске. Суд над Судаленко будет проходить в Гомеле. Это означает, что обвинения в отношении правозащитника не связаны с событиями в Минске в августе прошлого года, а значит, в суде выявится проблема с причинно-следственной связью - ее просто нет, уверен собеседник DW. Обвинение в организации или финансировании протестов выглядит абсурдно, говорит он, а о помощи репрессированным Судаленко открыто писал в своих соцсетях.
"Это классический пример преследования за правозащитную деятельность и месть за успешность", - считает сотрудник ПЦ "Весна". Леонида Судаленко он называет "действительно неординарной и успешной личностью" и напоминает, что он еще с 2002 года первым стал помогать гражданам правильно оформлять индивидуальные жалобы в Комитет по правам человека ООН (КПЧ ООН) и научил этому других правозащитников.
Важную роль Судаленко сыграл и в защите прав граждан, когда власти решили взимать "налог на тунеядцев". Правозащитник разработал и реализовал успешную стратегию, помогающую не подчиняться декрету Лукашенко и доводить дело до суда.
Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отмечает, что на фоне отсутствия в стране справедливого независимого суда, который вынес бы оправдательный приговор, он сам и другие соратники Леонида Судаленко готовы к любому исходу процесса. "Это варианты от ограничения до лишения свободы, что станет еще одним фактом нарушения белорусским государством прав человека и свобод”, - допускает Сапелко.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.
Автор: Янина Мороз
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Беляцкий: уровень репрессий в Беларуси зашкаливает