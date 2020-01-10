 Репрессии в Беларуси: чего ждут семья и коллеги правозащитника Судаленко | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Репрессии в Беларуси: чего ждут семья и коллеги правозащитника Судаленко

Известный белорусский правозащитник Леонид Судаленко провел в гомельском СИЗО №3 уже полгода. В чем его обвиняют, и на какой исход суда можно надеяться - в материале DW.

Леонид Судаленко

Леониду Судаленко угрожают до четырех лет лишения свободы

Уголовное дело в отношении руководителя регионального отделения правозащитного центра "Весна"  Леонида Судаленко недавно было направлено в суд Центрального района Гомеля. Его обвиняют по части 1 и части 2 статьи 342 УК Беларуси "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности". Когда начнется процесс, пока неизвестно. Если Судаленко признают виновным, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Оплата чужих штрафов как преступление

Леонид Судаленко, пожалуй, самый известный и успешный белорусский правозащитник, живущий не в Минске. В 2018 году он был удостоен престижной премии Французской Республики "Свобода-Равенство-Братство", а еще через год стал лауреатом национальной премии в области прав человека в номинации "Правозащитник года".

Участница акции протеста в Минске с плакатом На Окрестина пытки и смерть

Леонид Судаленко оказывал помощь тем, кто был задержан в ходе протестов

Судаленко арестовали 18 января по дороге на работу. Тогда же задержали и его помощницу Марию Тарасенко. Через три дня ее выпустили из СИЗО, но 21 января в аэропорту была задержана другая
помощница правозащитника - Татьяна Ласица. Она, как и Судаленко, по сей день находится в гомельском СИЗО №3.

Незадолго до ареста Леонид Судаленко написал письмо, которое затем опубликовали его коллеги. В нем он сравнивает свой случай с делом журналиста Андрея Александрова, помогавшего оплачивать штрафы людям, задержанным за участие в акциях протеста.

Правозащитник не отрицает, что, получив около 15 тысяч евро денежного вознаграждения в рамках французской премии, он действительно оплачивал штрафы и компенсировал узникам содержание в изоляторах временного содержания (ИВС), помогал им с уплатой госпошлин.

Будучи квалифицированным юристом, Судаленко в письме пишет о том, что уже постфактум оказывал материальную помощь тем, кто совершил административное правонарушение или отбыл административный арест, что никак не может квалифицироваться как финансирование запрещенной деятельности, о котором идет речь в статье 342 УК Беларуси.

Семья Судаленко тяжело переживает арест

"Отец держится бодро, - говорит один из четырех сыновей правозащитника Кирилл Судаленко, - но в справедливый суд он не верит и готовится к вероятной отправке в колонию". Две недели назад следователь разрешил Судаленко увидеться с женой - второй раз за шесть месяцев. И она, и адвокат правозащитника заметили, что он сильно похудел.

Леонид Судаленко с сыновьями. Надпись на футболках НЕ смяротнаму пакаранню (НЕТ смертной казни)

Леонид Судаленко с сыновьями. Надпись на футболках "НЕ смяротнаму пакаранню" (НЕТ смертной казни)

Тяжелее всего в семье приходится матери и младшему брату, которому сейчас 11 лет, рассказывает Кирилл. Ведь, по сути, они потеряли основного кормильца. Старшие сыновья уже работают и помогают семье, чем могут, - посылки в СИЗО стоят немалых денег. Но и им в эмоциональном плане достаточно сложно: "Тяжело понимать, что в СИЗО сидит невиновный человек", - говорит Кирилл Судаленко.

Адвокат Леонида находится под подпиской о неразглашении, поэтому рассказывает лишь общую информацию. Известно, что в деле более 70 томов, а свидетелями проходят 310 человек - все, кому правозащитник помогал последние несколько лет.

Дела посетителей правозащитника, аккуратно хранившиеся на полках в офисе, силовики конфисковали при обыске. Каждого следователи скрупулезно допрашивали, пытаясь выяснить, какого рода помощь оказывал Судаленко. "Такое мелкое дело, и так много томов и проделанной работы", - отмечает Кирилл.

Месть властей за успех в правозащитной деятельности?

Сегодня уголовное дело в отношении правозащитника выделено в отдельное производство, рассказывает один из сотрудников ПЦ "Весна". Он просит не называть своего имени, так как продолжает работать в Минске. Суд над Судаленко будет проходить в Гомеле. Это означает, что обвинения в отношении правозащитника не связаны с событиями в Минске в августе прошлого года, а значит, в суде выявится проблема с причинно-следственной связью - ее просто нет, уверен собеседник DW. Обвинение в организации или финансировании протестов выглядит абсурдно, говорит он, а о помощи репрессированным Судаленко открыто писал в своих соцсетях.

"Это классический пример преследования за правозащитную деятельность и месть за успешность", - считает сотрудник ПЦ "Весна". Леонида Судаленко он называет "действительно неординарной и успешной личностью" и напоминает, что он еще с 2002 года первым стал помогать гражданам правильно оформлять индивидуальные жалобы в Комитет по правам человека ООН (КПЧ ООН) и научил этому других правозащитников.

Важную роль Судаленко сыграл и в защите прав граждан, когда власти решили взимать "налог на тунеядцев". Правозащитник разработал и реализовал успешную стратегию, помогающую не подчиняться декрету Лукашенко и доводить дело до суда.

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отмечает, что на фоне отсутствия в стране справедливого независимого суда, который вынес бы оправдательный приговор, он сам и другие соратники Леонида Судаленко готовы к любому исходу процесса. "Это варианты от ограничения до лишения свободы, что станет еще одним фактом нарушения белорусским государством прав человека и свобод”, - допускает Сапелко.

Смотрите также:

  • Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс демократии

    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

  • Мужчина кладет пачку долларов в карман

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень восприятия коррупции

    Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

  • Человек смотрит в бинокль

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Условия для ведения бизнеса

    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

  • Женщина в пекарне

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Гендерное неравенство

    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

  • Один из торговых центров в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни

    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

  • Демонстрация в Минске, участники которой требуют освободить журналистов

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень свободы СМИ

    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

  • Танки на военном параде в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Всемирный индекс счастья

    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 04:30

Беляцкий: уровень репрессий в Беларуси зашкаливает

Аудио- и видеофайлы по теме

Креативный протест против Лукашенко. Европа в фокусе (17.07.2021)  

Евросоюз и правозащитники требуют от Лукашенко освободить политзаключенных (24.07.2020)  

Также по теме

9.1.2020, Minsk, Weißrussland, Die Gegner einer Integration von Weissrussland mit Russland vor Gericht

Штрафы, "сутки" и сушки: Как судили участников протестов против интеграции Беларуси с РФ 10.01.2020

Большинство участников декабрьских протестов против интеграции с Россией должны будут выплатить штрафы в 250-500 евро. Организаторов акций приговорили к арестам - "суткам". Репортаж DW из залов суда.

Police move to block demonstrators during a mass rally following the presidential election in Minsk, Belarus, late Tuesday, Aug. 11, 2020. Belarus officials say police detained over 1,000 people during the latest protests against the results of the country's presidential election. An Interior Ministry spokeswoman says rallies took place in 25 Belarusian cities on Tuesday, the third night of protests contesting the election results. (AP Photo)

Протесты в Беларуси: центр "Весна" сообщил о новых задержаниях журналистов в Минске 12.08.2020

После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются акции протеста и столкновения с силовиками. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. DW следит за событиями 12 августа.

Реклама

Самые читаемые сегодня

СМИ узнали детали о новых санкциях США в отношении Беларуси  

Комментарий: "Северный поток-2" - вред, который нанесла Меркель  

На юге Африки стоят рекордные морозы  