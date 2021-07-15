"Весна" под арестом. Новые репрессии против белорусских правозащитников

Эта неделя в Беларуси ознаменовалась новой масштабной атакой на гражданское общество. 14 июля в стране прошли массовые обыски в квартирах у правозащитников и в офисах правозащитных организаций, 20 человек были задержаны.

Репрессии белорусских властей были направлены в первую очередь против лишенного регистрации правозащитного центра "Весна", который во время политического кризиса в стране стал играть ключевую роль в том, что касается оказания помощи пострадавшим и предоставления информации о политзаключенных. Подробнее - у DW.

8 правозащитников задержаны по уголовному делу

Как сообщает сам центр "Весна" 14 июля по всей Беларуси было задержано 11 его правозащитников, а также двое бывших членов организации. У них дома, а также в офисе организации прошли обыски, изъята техника и документы.

Валентин Стефанович

На данный момент под стражей остаются 8 сотрудников организации - глава "Весны" Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист центра Владимир Лабкович, правозащитники Сергей Сыс, Алена Лаптенок, Андрей Полуда, Евгения Бабаева и Виктор Сазонов. Они все задержаны в рамках уголовного дела по статье об организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК) и уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст. 243 УК).

Юрист "Весны" Павел Сапелко в разговоре с DW отметил, что с одной стороны, учитывая риторику властей о "зачистке информационного поля", атаку на организацию следовало ожидать: "Мы понимаем, что в течении года шла планомерная зачистка тех, кто поднимает свой голос в защиту жертв политических репрессий, жестокого обращения и пыток". С другой стороны, любые действия такого рода всегда становятся неожиданностью.

Действия властей Сапелко назвал наступлением на всех, кто отстаивает идею прав человека. "Это месть тем, кто предпринимает определенные активные действия по помощи пострадавшим от властей, по документации преступлений представителей власти".

"Весна" и ее глава Беляцкий не первый раз под ударом властей

С репрессиями правозащитный центр "Весна" сталкивается не в первый раз. Созданная в 1996 году правозащитная организация еще в 2003 году была ликвидирована решением Верховного суда из-за участия в наблюдении за президентскими выборами 2001 года. Это решение властей ооновский Комитет по правам человек впоследствии признал нарушением прав человека, но зарегистрировать "Весну" повторно не удалось до сих пор.

Более того, задержанный создатель организации Алесь Беляцкий ранее уже сидел в тюрьме. В 2011 году власти завели на него уголовное дело якобы за сокрытие доходов в особо крупном размере и неуплату налогов - речь шла о счетах "Весны" в литовских банках, которые власти посчитали личными доходами Беляцкого. Тогда правозащитника осудили на 4,5 года колонии, из которых он отсидел три и в 2014 вышел по амнистии.

Алесь Беляцкий на вручении альтернативной Нобелевской премии в Стокгольме

За годы тюрьмы Беляцкого не раз выдвигали на Нобелевскую премию мира. Кроме того, правозащитник стал лауреатом множества премий, среди которых премия имени Вацлава Гавела, премия Леха Валенсы за вклад в защиту прав человека и свободы. В декабре 2020 года он вместе с представителями белорусской оппозиции стал лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли", а в октябре 2020 правозащитник и центр "Весна" были удостоены "альтернативной нобелевки" - премии "За правильный образ жизни".

Во время протестов в Беларуси Алесь Беляцкий присоединился к Координационному совету оппозиции по обеспечению трансфера власти. Несмотря на высокую вероятность ареста, Беляцкий оставался в Беларуси и продолжал правозащитную деятельность.

Атака на "Весну" новейшего периода тоже началась не на этой неделе. В марте 2021 года стало известно, что на организацию было заведено уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В Следственном комитете Беларуси утверждают, в частности, что "Весна" занимается финансированием таких акций. Еще раньше были взяты под стражу правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица.

"Весна" не прекращает правозащитную деятельность

За долгие годы работы правозащитный центр "Весна" завоевал безупречную репутацию, а с момента начала протестов в Беларуси его деятельность стала критически важной для белорусов. "Весна" вела списки задержанных во время протестов, помогала родственникам с передачами в изоляторы, организовывала помощь для пострадавших от насилия, документировала преступления представителей властей.

Депутаты бундестага тоже требуют освободить политзаключенных в Беларуси

Когда власти начали атаку на независимые медиа в стране, волонтеры "Весны" продолжали передавать информацию о задержанных, судах и репрессиях. Правозащитная организация также вела список политических заключенных Беларуси - 15 июля задержанные правозащитники "Весны" также были признаны политзаключенными.

Несмотря на аресты, обыски и репрессии, "Весна" 14 июля выступила с заявлением, в котором пообещала не прекращать правозащитную деятельность. "Мы выражаем решительный протест по поводу очередной волны репрессий в отношении членов организации и против гражданского общества Беларуси в целом и заявляем, что не прекратим своей правозащитной деятельности", - говорится на сайте организации. Кроме того, правозащитники потребовали немедленно освободить задержанных коллег и всех политзаключенных.

Юрист "Весны" Павел Сапелко не сомневается, что организация продолжит работу. "Деятельность "Весны" - это работа многих людей, которые являлись членами организации, сотрудничали с ней, были волонтерами или просто неравнодушными белорусами, которые передавали нам информацию. В этом смысле статус-кво сохранится, и мы по-прежнему надеемся, что с теми задачами, что мы сами себя ставим, будем справляться и дальше", - говорит правозащитник.

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