"Весна" под арестом. Новые репрессии против белорусских правозащитников

Эта неделя в Беларуси ознаменовалась новой масштабной атакой на гражданское общество. 14 июля в стране прошли массовые обыски в квартирах у правозащитников и в офисах правозащитных организаций, 20 человек были задержаны.
Репрессии белорусских властей были направлены в первую очередь против лишенного регистрации правозащитного центра "Весна", который во время политического кризиса в стране стал играть ключевую роль в том, что касается оказания помощи пострадавшим и предоставления информации о политзаключенных. Подробнее - у DW.
8 правозащитников задержаны по уголовному делу
Как сообщает сам центр "Весна" 14 июля по всей Беларуси было задержано 11 его правозащитников, а также двое бывших членов организации. У них дома, а также в офисе организации прошли обыски, изъята техника и документы.
Валентин Стефанович
На данный момент под стражей остаются 8 сотрудников организации - глава "Весны" Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист центра Владимир Лабкович, правозащитники Сергей Сыс, Алена Лаптенок, Андрей Полуда, Евгения Бабаева и Виктор Сазонов. Они все задержаны в рамках уголовного дела по статье об организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК) и уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст. 243 УК).
Юрист "Весны" Павел Сапелко в разговоре с DW отметил, что с одной стороны, учитывая риторику властей о "зачистке информационного поля", атаку на организацию следовало ожидать: "Мы понимаем, что в течении года шла планомерная зачистка тех, кто поднимает свой голос в защиту жертв политических репрессий, жестокого обращения и пыток". С другой стороны, любые действия такого рода всегда становятся неожиданностью.
Действия властей Сапелко назвал наступлением на всех, кто отстаивает идею прав человека. "Это месть тем, кто предпринимает определенные активные действия по помощи пострадавшим от властей, по документации преступлений представителей власти".
"Весна" и ее глава Беляцкий не первый раз под ударом властей
С репрессиями правозащитный центр "Весна" сталкивается не в первый раз. Созданная в 1996 году правозащитная организация еще в 2003 году была ликвидирована решением Верховного суда из-за участия в наблюдении за президентскими выборами 2001 года. Это решение властей ооновский Комитет по правам человек впоследствии признал нарушением прав человека, но зарегистрировать "Весну" повторно не удалось до сих пор.
Более того, задержанный создатель организации Алесь Беляцкий ранее уже сидел в тюрьме. В 2011 году власти завели на него уголовное дело якобы за сокрытие доходов в особо крупном размере и неуплату налогов - речь шла о счетах "Весны" в литовских банках, которые власти посчитали личными доходами Беляцкого. Тогда правозащитника осудили на 4,5 года колонии, из которых он отсидел три и в 2014 вышел по амнистии.
Алесь Беляцкий на вручении альтернативной Нобелевской премии в Стокгольме
За годы тюрьмы Беляцкого не раз выдвигали на Нобелевскую премию мира. Кроме того, правозащитник стал лауреатом множества премий, среди которых премия имени Вацлава Гавела, премия Леха Валенсы за вклад в защиту прав человека и свободы. В декабре 2020 года он вместе с представителями белорусской оппозиции стал лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли", а в октябре 2020 правозащитник и центр "Весна" были удостоены "альтернативной нобелевки" - премии "За правильный образ жизни".
Во время протестов в Беларуси Алесь Беляцкий присоединился к Координационному совету оппозиции по обеспечению трансфера власти. Несмотря на высокую вероятность ареста, Беляцкий оставался в Беларуси и продолжал правозащитную деятельность.
Атака на "Весну" новейшего периода тоже началась не на этой неделе. В марте 2021 года стало известно, что на организацию было заведено уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В Следственном комитете Беларуси утверждают, в частности, что "Весна" занимается финансированием таких акций. Еще раньше были взяты под стражу правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица.
"Весна" не прекращает правозащитную деятельность
За долгие годы работы правозащитный центр "Весна" завоевал безупречную репутацию, а с момента начала протестов в Беларуси его деятельность стала критически важной для белорусов. "Весна" вела списки задержанных во время протестов, помогала родственникам с передачами в изоляторы, организовывала помощь для пострадавших от насилия, документировала преступления представителей властей.
Депутаты бундестага тоже требуют освободить политзаключенных в Беларуси
Когда власти начали атаку на независимые медиа в стране, волонтеры "Весны" продолжали передавать информацию о задержанных, судах и репрессиях. Правозащитная организация также вела список политических заключенных Беларуси - 15 июля задержанные правозащитники "Весны" также были признаны политзаключенными.
Несмотря на аресты, обыски и репрессии, "Весна" 14 июля выступила с заявлением, в котором пообещала не прекращать правозащитную деятельность. "Мы выражаем решительный протест по поводу очередной волны репрессий в отношении членов организации и против гражданского общества Беларуси в целом и заявляем, что не прекратим своей правозащитной деятельности", - говорится на сайте организации. Кроме того, правозащитники потребовали немедленно освободить задержанных коллег и всех политзаключенных.
Юрист "Весны" Павел Сапелко не сомневается, что организация продолжит работу. "Деятельность "Весны" - это работа многих людей, которые являлись членами организации, сотрудничали с ней, были волонтерами или просто неравнодушными белорусами, которые передавали нам информацию. В этом смысле статус-кво сохранится, и мы по-прежнему надеемся, что с теми задачами, что мы сами себя ставим, будем справляться и дальше", - говорит правозащитник.
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 500 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
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Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.
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В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салей сейчас под домашним арестом.
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Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
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Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
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Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней.
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Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
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Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз