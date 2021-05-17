Суды, проверки, ликвидации. Как прессуют НКО в Беларуси

В ходе политического кризиса, который разразился в Беларуси после фальсификации результатов президентских выборов, репрессии коснулись представителей многих профессий и сфер жизни. Неправительственные (некоммерческие) организации исключением не стали. За прошедший год представителей таких организаций задерживали по административным и уголовным делам, а сами НКО начали подвергать массовым проверкам и даже ликвидировать.

На представителей НКО Беларуси заводят уголовные дела

Давление на некоммерческие организации началось еще осенью прошлого года, говорит директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянко. "Тогда это были точечные проверки отдельных организаций, проверяющие органы приходили к ним и возбуждали уголовные дела - речь идет о правозащитном центре "Весна", "Задзіночаннне беларускіх студэнтаў" и Офисе по правам людей с инвалидностью, - рассказывает Смолянко. - Осенью-зимой был массовый запрос на предоставление информации о зарубежном финансировании и помощи, которую организации получали и регистрировали в департаменте гуманитарной деятельности".

С получением иностранной помощи, например, связано дело против Офиса по правам людей с инвалидностью, который оказывает им безвозмездную юридическую помощь. В том числе благодаря этому Офису Беларусь присоединилась к Конвенции о правах инвалидов. В феврале 2021 года директор организации Сергей Дроздовский и юрист Олег Граблевский были задержаны и стали обвиняемыми по статье "мошенничество". Как писал сайт центра "Весна", задержания правозащитников связаны с сотрудничеством Офиса с Организацией объединенных наций.

Алесь Беляцкий

Действия силовиков в феврале этого года глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий называет скоординированным ударом по правозащитникам: "Одновременно проведены более 100 обысков у активистов "Весны" и Белорусского хельсинкского комитета, а в марте было заведено уголовное дело против "Весны".

Это дело, по сведениям правозащитников, возбуждено по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В Следственном комитете Беларуси утверждают, в частности, что "Весна" занимается финансированием протестных акций.

Кроме того, Алесь Беляцкий напоминает, что сейчас 5 волонтеров "Весны" находятся под арестом: Марфу Рабкову и Андрея Чепюка арестовали еще осенью, а в январе под стражу взяли Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу. Также задержана гомельская волонтер Мария Тарасенко.

Власти требуют большой объем документов от организаций

По словам Ольги Смолянко, с мая этого года в тактике давления на некоммерческие организации появилась новая практика: "Организации, зарегистрированные как общественные объединение, стали подвергаться давлению в виде проверок со стороны регистрирующего органа. Нам известно о 14 проверках, но, возможно, эта цифра гораздо больше, ведь не все публикуют информацию об этом".

Обыск в Белорусской ассоциации журналистов

Смолянко также отмечает, что проверки НКО проводились в стране и раньше, но впервые органы запрашивают такой гигантский объем информации. Как писали белорусские СМИ, проверки начались в таких организациях как "Экодом", Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына", Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), ПЭН-центр, Движение "За свободу", "Звено" и другие.

Борис Горецкий, зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов, в которой Минюст сейчас проводит "плановый мониторинг работы", подтверждает, что власти требуют большой перечень документов - протоколы заседаний, финансовую документацию, информацию о символике.

"Очевидно, что эти проверки связаны с общественно-политической ситуацией в стране. Гражданский сектор становится разменной монетой в ответ на давление Запада и усиление санкций. Причем власти давят на своих же граждан, на структуры, которые всегда открыто работали во благо общества", - говорит Горецкий и подчеркивает, что ранее БАЖ всегда без нареканий проходил любые проверки властей.

Налоги, ликвидация и дискредитация в госСМИ

Ольга Смолянко отмечает и другие формы давления, например, со стороны финансовых ведомств: "Мы сталкиваемся с тем, что активистов вызывают в органы финансовых расследований, приходят запросы от налоговых инспекций к членам и самой организации". Кроме того, организации, которые зарегистрированы в форме учреждения, по словам правозащитницы, начинают и ликвидировать.

"Уже есть 6 таких кейсов в регионах. Проверять учреждения органы не имеют права, но могут ликвидировать в принудительном порядке якобы за неуставную деятельность", - говорит Смолянко. Так, недавно ликвидировали "Центр городской жизни" в Гродно, "Крылья Холопа" в Бресте и другие.

Правозащитница указывает также на попытки дискредитации общественных организаций: "Мы читаем пасквили в госСМИ и провластных Telegram-каналах на НКО и организации гражданских активистов, хотя много лет такие организации работали с государством, регистрировали в органах получаемую иностранную помощь".

Власти воспринимают гражданское общество как угрозу

Ольга Смолянко отмечает, что давление на НКО бывало и раньше в истории страны: "Белорусский гражданский сектор не раз сталкивался с давлением, правда, таких масштабов еще никогда не было". При этом директор Центра правовой трансформации подчеркивает, что у государственных общественных организаций вроде Белорусского республиканского союза молодежи таких проблем не возникает, прессуют именно гражданское общество.

Говоря о перспективах белорусских НКО, зампредседателя БАЖ Борис Горецкий предсказывает, что в результате проверок некоторые организации будут ликвидированы: "Найти ошибки в документах - не сложно, иногда нормы законодательства сами себе противоречат и соблюсти все нормы просто невозможно".

Алесь Беляцкий также считает, что для большинства организаций волна нажима закончится закрытием: "Власти воспринимают гражданское общество как угрозу для их контроля над ситуацией в Беларуси. Они прикрываются лозунгами об укреплении государственности, но это пустой звук, ведь то, что они делают, на самом деле ослабляет независимое белорусское государство".

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