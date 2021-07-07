Как политические преследования порой меняют жизнь белорусов к лучшему

Могилевчанин Алексей Борисов попал в топ-14 авторов, принявших участие в тематическом фотоконкурсе о культурных достопримечательностях планеты. Это не первый его успех в качестве фотографа, месяцем ранее Борисов был отмечен и как автор лучших снимков на одном из конкурсов, посвященных дикой природе.
При этом еще в декабре 2020 года он работал почвоведом в государственном проектном институте "Могилевгипрозем". За участие в оппозиционных акциях протеста милицейское начальство к новому году потребовало его увольнения. После чего Алексей Борисов был вынужден искать другую профессию.
Почвовед ушел во фрилансеры
Алексей Борисов
Почвоведению, вспоминает Борисов, он отдал 14 лет жизни. По его словам, чтобы стать настоящим специалистом, в этой сфере нужно проработать, как минимум, лет восемь. Труд этот нелегкий, связан с постоянными командировками. Ориентируясь по карте, в чистом поле нужно отбирать образцы почвы для последующей кадастровой оценки.
А зарплата со всеми надбавками не превышала 650 белорусских рублей (215 евро в эквиваленте). Сегодня бывший почвовед признается, что ни за что на свете не вернется на прежнее место работы. Хотя на его вакансию специалиста так и не нашли - молодой парень, который сперва пришел ему на смену, достаточно быстро уволился, поняв что это за труд. "И теперь вопрос - принесла милиция пользу или вред государству в моем случае?", - говорит Алексей Борисов.
Один из дипломов Алексея Борисова, который быстро добился успехов в качестве фотографа
Увольнение, признается он, далось очень тяжело, выбило из зоны комфорта. Плюс еще добавилось постоянное внимание со стороны силовиков. Чтобы как-то отвлечься Борисов уходил глубоко в лес и фотографировал природу. И неожиданно именно это хобби вдруг стало приносить плоды.
Из-за потери работы у Борисова появилось много свободного времени, а его фотографии получали призы на различных конкурсах. Тогда он стал предлагать свои репортажи местным сетевым СМИ и быстро стал востребованным фотокорреспондентом. Теперь в качестве фрилансера экс-почвовед работает сразу в двух местах и чувствует себя, как он заверил DW, гораздо лучше, чем прежде.
У айтишницы получилось то, о чем мечтала
У могилевчанки Анны Толчиковой другая история. Девушка, специалист в IT-сфере, стала известной после парламентских выборов 2019 года, когда впервые была наблюдателем на одном из участков. Увидев своими глазами, насколько цинично фальсифицируются результаты голосования, она разрыдалась. Видео с такой ее реакцией быстро стало вирусным в Youtube.
С того времени, рассказывает Толчикова, все и началось. Коллега по наблюдению за выборами пригласил ее сначала в группу поддержки блогера Сергея Тихановского, а позже его жены - Светланы Тихановской, которую зарегистрировали в качестве кандидата в президенты.
Анна Толчикова
В декабре прошлого года девушке из-за уголовного преследования пришлось спешно покинуть Беларусь, выехав за рубеж по литовской гуманитарной визе. И в Европе, делится Анна Толчикова, все сложилось для нее достаточно неплохо. Она зарабатывает в интернете, а этим летом ей удалось много попутешествовать - Швейцария, Италия, Балканы. В Беларуси о таком приходилось лишь мечтать, констатирует девушка.
С моральной точки зрения, добавляет Толчикова, она чувствует себя немного неловко. Ведь получается, что бурные и порой трагические события второй половины последнего года в Беларуси повлияли на ее жизнь вполне позитивно: "В стране происходит трагедия, а в личном плане у меня все хорошо". Тем не менее девушка собирается вернуться в Беларусь после ухода от власти Лукашенко. Она полна решимости работать на страну с учетом полученного в Европе опыта. "При возвращении Светланы Тихановской в Беларусь я буду идти за ней", - уверена Анна Толчикова.
Нужно быть реалистами
Однако ее коллега Татьяна Сиваченко придерживается несколько иного мнения. Она также вынуждена была покинуть страну, но месяцем раньше - в ноябре 2020-го. Когда нависла угроза возбуждения уголовного дела, Сиваченко выехала в Литву и стала работать в фонде "Страна для жизни", который занимается помощью репрессированным в Беларуси.
Татьяна Сиваченко
Если бы не репрессии, признается она, то сидела бы в Могилеве и никуда не двинулась. И только стрессовая ситуация заставила Сиваченко на все смотреть по-другому. В Европе она увидела для себя новые возможности, уже в Литве сумела оформить карту поляка и пару недель назад переехала жить в Варшаву.
Надо быть реалистом, подчеркивает Татьяна Сиваченко. По ее словам, те, кто нормально устроил свою жизнь, например в Варшаве, вряд ли уже вернутся в провинциальный Могилев. Конечно, большую роль здесь играет возраст и привязанности, но примерно треть из ее знакомых, покинувших Беларусь по политическим мотивам, вполне хорошо себя чувствуют на новом месте.
Можно выбрать работу по душе
Особенно востребованы те, у кого рабочие специальности. Например, бывшие члены стачкомов, продолжает она, нашли работу даже в Нидерландах и Германии, где их квалификация ценится заметно выше. Хотя есть и такие, кто до сих пор живет в гостинице и перебивается временными или сезонными заработками вроде сбора клубники.
Александр Царук
А могилевчанин Александр Царук, неоднократно отбывавший административный арест за его политическую деятельность, считает, что прошел самый тяжелый путь. В Литву он попал без визы и сразу отправился в лагерь беженцев. Условия были достаточно тяжелыми, вспоминает он, это было нечто вроде "общежития закрытого типа" с вооруженной охраной. Но о своем побеге Царук также не жалеет.
Через четыре месяца мужчина получил статус беженца и с ним все права гражданина ЕС, кроме избирательного. Он говорит, что живет пока по меркам ЕС бедно, но гораздо лучше, чем белорусские рабочие. В моральном плане, признается Царук, ему достаточно тяжело - в 52 года вдруг оказался в чужой стране. Но одновременно открываются и новые перспективы, можно думать о личностном росте даже в этом возрасте. Работы в Литве много, отмечает Александр Царук, и можно выбрать, чтобы была по душе: "Это та роскошь, которой в Беларуси нет".
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Автор: Янина Мороз