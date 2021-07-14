 В Беларуси задержали правозащитника Алеся Беляцкого | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.07.2021

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Беларусь

В Беларуси задержали правозащитника Алеся Беляцкого

Главу правозащитного центра "Весна" задержали в рамках уголовного дела, детали которого пока неизвестны. В Беларуси прошли массовые обыски. В Госдепе США осудили действия белорусских властей.

Алесь Беляцкий

Алесь Беляцкий

Глава правозащитного центра "Весна", лишенного регистрации в Беларуси, Алесь Беляцкий задержан в рамках уголовного дела. Об этом сообщается в Telegram его организации в среду, 14 июля.

В каком статусе находится Беляцкий и в чем суть уголовного дела, пока неизвестно. Ранее в этот день обыски прошли в ряде правозащитных организаций и на квартирах правозащитников.

В частности, обыскам подверглись Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, офисы благотворительного проекта "Имена", "Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына", организации "Гендерные перспективы" и других. В результате были задержаны еще несколько представителей "Весны".

Госдеп США осудил обыски и задержания правозащитников в Беларуси

На волну обысков и задержаний в Беларуси отреагировали в Госдепартаменте США. "Мы осуждаем сегодняшние рейды белорусских властей, направленные по меньшей мере против 19 гражданских, политических и образовательных неправительственных организаций", - написал представитель Госдепа Нед Прайс в Twitter. Он призвал прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных.

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    Автор: Янина Мороз


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