Не только Бабарико. Какие еще громкие судебные процессы ждут в Беларуси?
Обвинительный приговор экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико положил начало серии судебных процессов по делам оппонентов Александра Лукашенко. О самых потенциально резонансных - DW.
Виктор Бабарико во время вынесения ему приговора, 6 июля
Процесс по делу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого Верховный суд 6 июля приговорил к 14 годам колонии усиленного режима, стал первым из серии судебных процессов, по которым обвиняемыми проходят известные критики Александра Лукашенко. Недавно начался суд по делу видеоблогера Сергея Тихановского и кандидата в президенты на выборах в 2010 году Николая Статкевича. Вскоре ожидается рассмотрение дела Марии Колесниковой и Максима Знака, которым, среди прочего, инкриминируют участие в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем. Подробнее о предстоящих громких процессах - DW.
"Дело Тихановского": закрытый суд и до 15 лет тюрьмы
В конце июня в Беларуси началось рассмотрение одного и самых громких и ожидаемых уголовных дел этого года - дела блогера, автора Youtube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихановского. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся и другие оппозиционные активисты, признанные правозащитниками политзаключенными: Игорь Лосик, Дмитрий Попов, Артем Саков, Николай Статкевич и Владимир Цыганович. Этот процесс называют основным в "деле Тихановского", большинство его фигурантов (по данным правозащитников - около 30 человек) уже осуждены.
Сергей Тихановский (фото из архива)
В отличие от суда над Бабарико, Тихановского и вышеупомянутых оппозиционеров судят в закрытом режиме в Гомельском СИЗО. На первое заседание не пустили их родственников и дипломатов, а с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Несмотря на это, в зале сидели сотрудники государственных СМИ, которые впоследствие публиковали видео из зала суда.
Как сообщил на сайте Следственного комитета (СК) перед началом процесса руководитель следственной группы, официально блогера Тихановского обвиняют по четырем статьям УК - "организация массовых беспорядков" (ст. 293), "организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342), "разжигание социальной вражды" (ст. 130) и воспрепятствование работе ЦИК" (ст. 191). Такие же статьи обвинения у Сакова и Попова, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Еще двум фигурантам дела - блогерам Игорю Лосику и Владимира Цыгановичу - инкриминируют разжигание социальной вражды и организацию массовых беспорядков.
"Методичка Шарпа" в обвинении против оппозиционера Николая Статкевича
Николай Статкевич на одном из митингов (фото из архива)
В "деле Тихановского" фигурирует также кандидат в президенты на выборах 2010 года, оппозиционер со стажем Николай Статкевич. По версии следствия, именно он "разработал план по методичке Шарпа и опубликовал его на сайте "Народной грамады" (партия, которую возглавляет Статкевич. - Ред.), чтобы "под видом пикетов по сбору подписей проводить незаконные мероприятия", возглавлять которые должны были Тихановский, Северинец и другие.
В итоге Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в "организации массовых беспорядков" (ч.1 ст. 293), максимальное наказание по этой статье - 15 лет тюрьмы. Отметим, что по этой же статье УК политика в 2011 году осудили на 6 лет колонии усиленного режима, из которых он отбыл 5 лет и 8 месяцев.
"Дело о захвате власти": скоро начнется суд над Колесниковой и Знаком
Кроме того, совсем скоро ожидается начала еще одного громкого судебного процесса. По так называемому "делу о захвате власти" обвиняемыми проходят глава штаба Бабарико Мария Колесникова и юрист штаба Максим Знак. Они после президентских выборов в августе 2020 года вошли в президиум Координационного совета оппозиции, главной задачей которого называлось обеспечение трансфера власти.
Мария Колесникова на акции протеста в Минске, 30 августа 2020 года
По мнению следствия, Колесникова и Знак "дестабилизировали социально-политичсекую, экономическую и информационную обстановку в стране и причинили вред национальной безопасности Беларуси". Как сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский, оппозиционеров обвиняют по ч.1 ст. 357 ("заговор с целью захвата власти"), ч.3 ст. 361 ("призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности"), ч.1 ст. 361-1 ("создание экстремистского формирования").
5 июля Лаевский рассказал, что дело Колесниковой и Знака передано для рассмотрения в Минский областной суд, но дата рассмотрения пока неизвестна. "Защитой с самого начала последовательно оспаривалось обвинение ввиду отсутствия составов каких-либо преступлений. Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований", - написал в своем телеграмм-канале адвокат. Колесниковой и Знаку в случае признания виновными грозит до 12 лет лишения свободы.
Роман Протасевич под домашним арестом, идет следствие
Не менее громким должно стать дело против редактора оппозиционных телеграм-каналов Романа Протасевича, для задержания которого белорусские власти чуть больше месяца назад, как утверждается, вынудили сесть в Минске самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сейчас идет расследование дела Протасевича, и, говорят власти, он активно сотрудничает со следствием и даже появляется на госканалах и пресс-конференциях.
На брифинге 14 июня представитель Следственного комитета Беларуси сообщил, что Роман Протасевич обвиняется в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок", "организации массовых беспорядков" и "разжигании социальной вражды и розни". Сейчас Протасевич находится под домашним арестом. Максимальное наказание, которое ему грозит, - 15 лет тюрьмы.
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 500 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салей сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.