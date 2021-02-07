 Сестра Марии Колесниковой о том, что с ней происходит в СИЗО | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 08.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Сестра Марии Колесниковой о том, что с ней происходит в СИЗО

Уже 5 месяцев лидер белорусских протестов Мария Колесникова находится под стражей. DW узнала о ее состоянии и условиях в СИЗО, поговорив с ее сестрой Татьяной Хомич.

Weißrussland I Opposition I Maria Kolesnikova

Активистку гражданского протеста в Беларуси и бывшего координатора избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября 2020 года по подозрению в призывах к захвату власти. С тех пор она находится под стражей - сначала в СИЗО в Жодино, теперь в СИЗО-1 в Минске. DW поговорила с ее сестрой Татьяной Хомич.

DW: Какие новости от Марии? Как ее состояние здоровья, настроение?

Татьяна Хомич: Психологическое состояние ее не изменилось. И она как раз недавно передавала, что, несмотря на тяжелые условия и в Жодино, где она находилась раньше, и сейчас в Минске в СИЗО, у нее при этом хорошее настроение. Она очень бодра и оптимистично настроена. Бывают проблемы со здоровьем из-за того, что в тюрьме курят. Ей это противопоказано. Но, к сожалению, возможности избежать этого пока нет. Сейчас ее физическое состояние тоже хорошее, хотя недавно были поводы для беспокойства.

Татьяна Хомич

Татьяна Хомич

Она умудряется заниматься спортом, старается бегать, поддерживать физическую активность. Сейчас много читает. К счастью, у нее есть книги, потому что с этим тоже бывают проблемы. Как мы знаем, у нее уже изымали книги. Она всю жизнь много читает, поэтому я очень рада, что такая возможность сейчас есть.

- Пишут, что она теперь выглядит по-другому.

- Да, на самом деле Мария - натуральная брюнетка. Возможности сходить к парикмахеру в СИЗО нет. Поэтому удалось передать ей машинку для стрижки. Сейчас у нее тоже короткая стрижка, но она брюнетка. Я думаю, что можно найти ее ранние фотографии в ее социальных сетях. И как она выглядит, можно сейчас себе представить.

- А письма от нее доходят? Когда было последнее?

 - К сожалению, письма доходят с большим трудом. За январь она разослала около ста писем. Но, к сожалению, сама она получила только около десяти писем. И мне последнее письмо пришло где-то 20 января. Датировано 9 января. Оно еще о переезде из Жодино в Минск. После этого больше не было ничего.

- А посылки, передачи доходят? Все, что вы отправляете, она получает?

- Да, получает. Бывает, конечно, что, может, по ошибке попадаются в посылке какие-то запрещенные предметы. Тогда их просто не передают. Но, в целом, проблем с этим нет.

- Как проходит общение с адвокатом? Как часто он видится с Марией, в каких условиях?

- Адвокат посещает Марию в среднем где-то два раза в неделю. К сожалению, помещения для встречи представляют собой наглухо закрытые комнаты, которые используются для общения с особо опасными преступниками. Эта комната разделена сплошной плотной перегородкой. С одной стороны сидит человек, который находится под стражей, и с другой стороны - адвокат. Это плотная, глухая стенка, но над столом там есть прозрачный кусочек, через который можно видеть друг друга. Конечно, это очень странные условия для встреч, и адвокат по этому поводу обращалась в управление департамента исполнения наказаний МВД. Потому что это незаконно, это ущемляет права Марии и препятствует возможности нормально общаться с адвокатом.

- Какие действия сейчас проводит защита? Что планируется предпринять дальше?

- Мария с сентября добивается возбуждения уголовного дела по факту ее похищения и угроз жизни и здоровью. Как мы уже знаем, в этом ей было отказано. Конечно, мы будем продолжать бороться, ходатайствовать и писать жалобы. Мария это будет делать. Она настроена серьезно и оптимистично. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными.

Ее заключение под стражу продлено до 8 марта. И мы будем обращаться с ходатайствами в Следственный комитет РБ, чтобы ей изменили меру пресечения, чтобы использовали какую-то более мягкую меру - это может быть домашний арест или личное поручительство. Потому что, на самом деле, необходимости ее нахождения в СИЗО нет при тех следственных действиях, которые проводятся, Но, конечно, мы понимаем, что таким образом власть оказывает на нее давление.

- А в следственных действиях есть какие-то подвижки?

- Мы знаем, что следственные действия проводятся. Но, к сожалению, из-за того, что адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, каких-то деталей о том, что происходит, мы получить не можем.

- Мария 12 лет прожила в Германии. Как вы думаете, это повлияло на нее, на ее политическую деятельность?

- Я уверена, что это повлияло на Марию, на ее позицию, на понимание свободы. Она, я думаю, почерпнула очень много, находясь в Германии, видя, как это - жить в свободной стране, в стране, где уважают твои ценности, где слышат голос каждого человека. Я думаю, что именно этот опыт, эти 12 лет в Германии, помогли ей и, может быть, подтолкнули ее к тому, чтобы стать политиком в Беларуси.

- Немецкий фонд имени Герхарта и Ренаты Баум присудил Марии премию в области прав человека. Вы получили ее за Марию в Штутгарте. Вы ощущаете сейчас поддержку ее немецких друзей?

 - Да, конечно. Премия фонда Герхарта и Ренаты Баум была вручена на фестивале Eclat. Это фестиваль, с которым Мария сотрудничала много лет, то есть она работала с ними. Это все ее друзья, ее коллеги, которые очень ее любят, хотят видеть ее на свободе. Они постоянно передают приветы, пишут ей письма. И мы знаем, что как только Мария была похищена в сентябре, сразу же культурное сообщество Германии обратилось к канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) с тем, чтобы она потребовала от белорусских властей немедленного освобождения Марии.

И в целом, каждый раз, когда мы обращаемся с ходатайствами, с жалобами в Следственный комитет и другие силовые структуры Беларуси по поводу заключения Марии под стражу, по поводу возбужденных в отношении нее уголовных дел, мы всегда заручаемся поддержкой политиков, депутатов бундестага, Европарламента. Они также пишут обращения с тем, чтобы ее освободили, чтобы ей изменили меру пресечения. Конечно, эта поддержка очень сильная, мы ее чувствуем и мы очень благодарны за эту помощь.

- Как еще можно поддержать Марию и других политзаключенных?

- Конечно, сейчас поддержка политзаключенным очень важна - и Марии, и всем остальным, которых уже более 220. Эти люди месяцами находятся под стражей. Нужно как можно больше говорить о них. Это придание огласке, это публикации в соцсетях, статьи, интервью. Об этом нужно как можно больше рассказывать своим друзьям и коллегам не только в Беларуси, но и по всей Европе. 

Чтобы поддержать непосредственно политических заключенных, вы можете писать им. Неважно, где вы живете, та весточка - даже пара слов, предложений, которые они получат от вас, - для них будет очень большой поддержкой. Можно отправлять им посылки. Адреса найти очень просто. Сейчас существует уже много интернет-ресурсов, на которых указаны адреса политических заключенных. Можно написать и отправить посылку, либо перевести деньги.

- Татьяна, у вас очень близкие отношения с Марией. Сейчас вы практически стали ее голосом. По чему вы скучаете больше всего? Если Марию освободят, что вы в первую очередь сделаете?

- Я очень скучаю по нашим семейным обедам и ужинам. У нас есть такая традиция. Когда была жива мама, мы обедали вчетвером, всей семьей встречались. Сейчас остался папа, и мы очень любим проводить время вместе. Конечно, я жду не дождусь, когда наступит тот день, когда мы снова сможем быть все вместе, встретиться, поговорить. Мы очень любим смеяться. У нас очень веселая семья, и когда мы просто встретимся - обнимемся и сможем пообщаться, провести вечер вместе.

Смотрите также:

  • Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Свыше 200 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.

  • Виктор и Эдуард Бабарико

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Виктор и Эдуард Бабарико

    Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.

  • Мария Колесникова

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Мария Колесникова

    Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.

  • Адвокат Максим Знак
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    В тюрьму - за юридическую помощь

    Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.

  • Сергей Тихановский

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сергей Тихановский

    Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.

  • Активисты Страны для жизни

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты "Страны для жизни"

    В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.

  • Игорь Лосик
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Игорь Лосик

    Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.

  • Блогер Сергей Петрухин

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Блогеры за решеткой

    По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.

  • Павел Северинец

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Лидеры "старой" оппозиции

    Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.

  • Катерина Борисевич

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Борисевич

    Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

  • Акция в поддержку журналистов в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже больше двух месяцев они находятся в СИЗО в Жодино по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.

  • Андрей Алекcандров

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Андрей Алекcандров

    Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.

  • Дело PandaDoc
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Дело PandaDoc

    Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.

  • Алана Гебримариям
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Студенты-активисты

    За акции протеста многих студентов отчислили или подвергли административным арестам. Более десятка студентов разных вузов Беларуси стали политзаключенными. Среди них пять активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий.

  • Акция протеста в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Непропорциональный ответ протестующим

    Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 14:05

Отец Марии Колесниковой о письмах дочери из тюрьмы и ее борьбе с Лукашенко

Контекст

О чем Колесникова готова говорить с Лукашенко и что думает о Тихановской

Мария Колесникова, единственная из объединенного штаба, оставшаяся в Беларуси, оценила ситуацию после выборов, рассказала DW, что готова обсудить с Лукашенко, и вернется ли Тихановская.  

В центре Минска похищена Мария Колесникова

Неизвестные посадили члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.  

Мария Колесникова: Режим в Минске преступил все границы

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова дала из тюрьмы интервью журналу Der Spiegel, в котором поделилась своими мыслями о происходящем в стране, о насилии властей и возможности диалога с Лукашенко.  

Письма в клеточку: как в Беларуси переписываются с политзаключенными

Многие белорусы пишут политзаключенным в СИЗО. Доходят ли письма? Кто и что на них отвечает? Что не пропускает тюремная цензура?  

МИД ФРГ: Преступления силовиков Беларуси будут задокументированы

Статс-секретарь в МИД Германии рассказал в интервью DW о планах приема в ФРГ жертв репрессий в Беларуси и сборе доказательств преступлений белорусских силовиков для их последующего привлечения к суду.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лукашенко против звезды протестов в Беларуси: Колесниковой снова продлен срок. DW Новости  

Как в Германии борются за освобождение Марии Колесниковой  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Глава дипломатии Евросоюза не увидел в России готовности к диалогу  

День солидарности с Беларусью: главные события  

Коронавирус: Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Грецией и Сингапуром  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно