Беларусь: Суд отклонил жалобу защиты Марии Колесниковой

Мария Колесникова - активистка гражданского протеста против фальсификаций на президентский выборах в Беларуси и бывший координатор избирательного штаба Виктора Бабарико - останется в заключении как минимум до 8 марта. Как сообщается в субботу, 16 января, в официальном Telegram-канале Виктора Бабарико, суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу защиты на продление срока содержания Колесниковой под стражей до этой даты.

В настоящий момент Мария Колесникова находится в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. По словам ее адвоката Людмилы Казак, результаты судебного заседания, на котором рассматривалась жалоба, были предсказуемы. "Не позднее чем завтра данное решение суда Партизанского района будет мной обжаловано", - добавила она.

Казак отметила, что ее вдохновило большое количество людей, пришедших в суд, чтобы поддержать Колесникову. В свою очередь, агентство "Интерфакс" сообщает, что на заседании присутствовали и представители посольств некоторых стран-членов ЕС.

Задержание Марии Колесниковой

Мария Колесникова - член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Беларуси, созданного сторонниками экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. 8 сентября она была задержана на белорусско-украинской границе.

С 11 сентября 2020 года Колесникова находится в следственной тюрьме №8 в Жодино. Ей предъявили обвинение в призывах "к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием СМИ и сети Интернет". Какие именно высказывания Колесниковой следствие считает преступными, неизвестно.

В декабре 2020 года она стала фигурантом дела о "создании экстремистского формирования", заведенного в отношении представителей президиума Координационного совета (КС). Решение о продлении срока содержания Марии Колесниковой под стражей суд вынес 6 января.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более пяти месяцев идут массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года. По данным ЦИК РБ, на этих выборах с большим перевесом одержал победу занимавший тогда пост президента страны Александр Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков против протестующих.

В декабре 2020 года Европарламент присудил Марии Колесниковой вместе с другими членами КС премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека.

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