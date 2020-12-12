 Срок содержания Марии Колесниковой под стражей продлен на два месяца | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.01.2021

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Беларусь

Срок содержания Марии Колесниковой под стражей продлен на два месяца

Один из лидеров белорусской оппозиции Колесникова останется в изоляторе как минимум до 8 марта.

Мария Колесникова

Мария Колесникова

Одного из лидеров белорусской оппозиции - Марию Колесникову - оставили в изоляторе в следственной тюрьме №8 в Жодино - до 8 марта. Об этом сообщили в среду, 6 января, в Telegram представители бывшего незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси - Виктора Бабарико. "Следствие продлило меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца", - говорится в сообщении.

Адвокаты пытались добиться перевода под домашний арест 

Мария Колесникова находится в тюрьме в Жодино с 11 сентября 2020 года. Несколькими днями позднее стало известно, что ей предъявили обвинение в призывах "к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием СМИ и сети Интернет". Какие именно высказывания Колесниковой следствие считает преступными, неизвестно.

В декабре 2020 года она стала фигурантом дела о "создании экстремистского формирования", заведенного в отношении представителей президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции. Адвокаты неоднократно пытались добиться изменения меры пресечения на домашний арест. 

Европарламент присудил Марии Колесниковой - наряду с другими представителей белорусской оппозиции - премию Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более четырех месяцев идут массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков против протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 04:26

Обезглавленный Координационный совет в Беларуси: что дальше?

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