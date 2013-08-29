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Фото: DW/P. Bykowski
Дмитрий Дашкевич
Дмитрий Дашкевич - белорусский активист, бывший лидер "Молодого фронта", политзаключенный.
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Контекст
Белорусского оппозиционера Дашкевича приговорили к штрафу
Белорусского оппозиционера Дашкевича приговорили к штрафу
Экс-главу оппозиционного "Молодого фронта" Дашкевича задержали в Минске во время акции по случаю Дня воли.
Политика
26.03.2019
26 марта 2019 г.
В Минске задержан активист оппозиции
В Минске задержан активист оппозиции
Правоохранительные органы не сообщают о месте нахождения Дмитрия Дашкевича.
Политика
24.03.2019
24 марта 2019 г.
Дмитрий Дашкевич: "Будет то, что мы построим"
Дмитрий Дашкевич: "Будет то, что мы построим"
Лауреатом премии Василя Быкова "За свободу мысли" стал лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич.
Политика
18.06.2017
18 июня 2017 г.
Белорусский оппозиционер Дашкевич освобожден из СИЗО
Белорусский оппозиционер Дашкевич освобожден из СИЗО
Лидера оппозиционного белорусского "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича освободили из СИЗО под подписку о невыезде.
Политика
15.04.2017
15 апреля 2017 г.
В Минске задержаны два оппозиционных активиста
В Минске задержаны два оппозиционных активиста
В новогоднюю ночь задержаны активисты "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич и Павел Прокопович.
Политика
01.01.2017
1 января 2017 г.
Дмитрий Дашкевич: Из Беларуси не уеду
Дмитрий Дашкевич: Из Беларуси не уеду
Вышедший на свободу лидер "Молодого фронта рассказал DW о тюремном сроке и о планах.
29.08.2013
29 августа 2013 г.
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