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Активист Дмитрий Дашкевич, фото 2017 года
Фото: DW/P. Bykowski

Дмитрий Дашкевич

Дмитрий Дашкевич - белорусский активист, бывший лидер "Молодого фронта", политзаключенный.

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Контекст

Дмитрий Дашкевич с супругой Анастасией

Белорусского оппозиционера Дашкевича приговорили к штрафу

Белорусского оппозиционера Дашкевича приговорили к штрафу

Экс-главу оппозиционного "Молодого фронта" Дашкевича задержали в Минске во время акции по случаю Дня воли.
Политика26 марта 2019 г.
Дмитрий Дашкевич

В Минске задержан активист оппозиции

В Минске задержан активист оппозиции

Правоохранительные органы не сообщают о месте нахождения Дмитрия Дашкевича.
Политика24 марта 2019 г.
Дмитрий Дашкевич

Дмитрий Дашкевич: "Будет то, что мы построим"

Дмитрий Дашкевич: "Будет то, что мы построим"

Лауреатом премии Василя Быкова "За свободу мысли" стал лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич.
Политика18 июня 2017 г.
Дмитрий Дашкевич с женой Анастасией

Белорусский оппозиционер Дашкевич освобожден из СИЗО

Белорусский оппозиционер Дашкевич освобожден из СИЗО

Лидера оппозиционного белорусского "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича освободили из СИЗО под подписку о невыезде.
Политика15 апреля 2017 г.
Дмитрий Дашкевич во время оппозиционной антикоммунистической акции в Минске (фото из архива)

В Минске задержаны два оппозиционных активиста

В Минске задержаны два оппозиционных активиста

В новогоднюю ночь задержаны активисты "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич и Павел Прокопович.
Политика1 января 2017 г.
Дмитрий Дашкевич

Дмитрий Дашкевич: Из Беларуси не уеду

Дмитрий Дашкевич: Из Беларуси не уеду

Вышедший на свободу лидер "Молодого фронта рассказал DW о тюремном сроке и о планах.
29 августа 2013 г.
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