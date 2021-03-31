Интервью Николая Статкевича из тюрьмы: "Диктатор не дождется"

Белорусскому оппозиционному политику и политзаключенному Николаю Статкевичу удалось передать несколько ответов на вопросы Deutsche Welle. Статкевич уже более десяти месяцев находится в тюрьме №8 в городе Жодино, что под Минском. 11 марта стало известно, что Следственный комитет (СК) Беларуси завершил расследование дела "в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и приближенных к ним лиц", однако какие конкретно обвинения предъявлены Статкевичу, не сообщалось.

Жена политика Марина Адамович предполагает, что ему переквалифицировали обвинение - теперь Статкевичу инкриминируют нарушение части 1 статью 293 УК "организация массовых беспорядков", хотя ранее он проходил по 2 части этой же статьи - "участие в массовых беспорядках".

В переданных ответах Николай Статкевич поделился с DW своим отношением к его уголовному делу, рассказал о давлении на него в тюрьме и дал оценку происходящим в Беларуси событиям.

В тюрьме на Статкевича пытаются оказать давление

Обвинения, которые власти предъявили Николаю Статкевичу, сам он лаконично называет "бредом". На вопрос о самочувствии в тюрьме оппозиционер ответил, что "диктатор не дождется", однако сообщил о попытках давления: "В июне 2020 года, еще во время административного ареста, использовались такие методы: лишали сна, по 5-7 раз за ночь забегая в камеру и стуча дубинками по металлу; не водили в душ, лишали передачи, прогулок, чтения. Были и силовые столкновения".

Николай Статкевич на одном из оппозиционных митингов, октябрь 2015 года

Сейчас, по словам Статкевича, против него в тюрьме в основном используют громкий звук. "Из репродуктора крутят записи интервью Лукашенко, покаяний заключенных, служебные инструкции. Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно. Такое происходит только в моей камере. Иногда крутят всю ночь, уменьшая громкость, чтобы не мешать осужденным в других камерах", - рассказал оппозиционер. И добавил, что смог адаптировать к таким условиям, изготовив себе беруши из губки для мытья посуды.

Статкевич: Белорусы не победили, потому что Кремль поддерживает Лукашенко

Политической деятельностью Николай Статкевич занимается уже давно. В прошлом он возглавлял одну из оппозиционных партий. В 2010 году баллотировался в президенты Беларуси, а после жесткого разгона участников акции протеста в центре Минска в декабре того же года был арестован и вскоре осужден на шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима, отбыл из которых более четырех.

Сегодняшняя ситуация в Беларуси, по мнению Статкевича, существенно отличается от событий 2010 года. "Сейчас белорусский народ знает о том, что он за перемены, за смену власти, люди хотят свободы. Белорусы убедились в том, что из себя представляет власть. Не думаю, что нелегитимный в наших и мирового сообщества глазах, экономический не самодостаточный режим сможет сохранить контроль в течение длительного времени", - отметил Статкевич в интервью DW.

Светлану Тихановскую он называет "избранным президентом, которому не дали занять свое место", однако оценивать текущие действия демократических сил, находясь в тюрьме, оппозиционеру тяжело. "На реальный диалог (с оппозицией. - Ред.) Александр Лукашенко пойдет только тогда, когда его будет поздно спасать от народа", - считает Статкевич. По его мнению, белорусы до сих пор не победили Лукашенко лишь потому, что у того есть поддержка Кремля.

Говоря о развитии политического кризиса в Беларуси, Статкевич прогнозирует усиление давление на общество, медленную деградацию экономики и неизбежные перемены: "Но в целом наш народ ждет отличное будущее, ведь мы его заслужили". Белорусам, которые продолжают борьбу, Николай Статкевич пожелал "достоинства и воли".

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