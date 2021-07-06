ЕС добивается немедленного освобождения Бабарико и других политзаключенных Беларуси

Реагируя на многолетний приговор, вынесенный бывшему кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико судом в Минске, Европейский Союз во вторник, 6 июля, потребовал "немедленного и безусловного освобождения" как самого Бабарико, так и всех "задержанных журналистов и лиц, находящихся за решеткой за реализацию своих фундаментальных прав".

В заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Петера Стано указывается, что Виктор Бабарико, приговоренный к 14 годам тюрьмы, содержался под стражей с июня 2020 года "только потому, что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах в августе 2020 года в качестве кандидата". "Этот приговор является одним из не менее 125 несправедливых и произвольных приговоров, недавно вынесенных белорусскими судами по итогам политически мотивированных судебных процессов, часто проводимых за закрытыми дверями и без соблюдения надлежащих процедур", - говорится в заявлении.

ЕС готов рассмотреть новые санкции

Евросоюз настаивает на том, что режим в Минске "должен остановить репрессии и несправедливость и привлечь виновных к ответственности". В документе подчеркивается, что ЕС будет продолжать требовать отчета за жестокие репрессии со стороны белорусских властей, которые "очевидным образом нарушают международные права человека".

Вместе с тем Брюссель продолжает призывать к "всеобъемлющему и подлинному политическому диалогу с представителями демократической оппозиции и гражданского общества, при содействии ОБСЕ, который вел бы к новым, свободным и справедливым выборам".

Напомнив о введении с октября 2020 санкций против Минска, пресс-секретарь ЕСВД отметил, что ЕС готов рассмотреть и дальнейшие меры.

"Произвольный приговор по итогам показательного процесса "

В Германии также осудили приговор бывшему кандидату в президенты Беларуси. По словам уполномоченной правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler), "произвольное судебное решение, вынесенное по итогам показательного процесса", еще раз демонстрирует, что "режим в Беларуси не останавливается ни перед какими видами репрессий в отношении оппозиционных политиков".

Немецкий омбудсмен настаивает на том, что осуществление политических прав не является преступлением, и требует освобождения всех политзаключенных.

Смотрите также: