Виктор Бабарико в суде отказался признаться в преступлении, которого не совершал

Один из главных оппонентов правителя Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико, обвиняемый по делу Белгазпромбанка, отказался признаться в совершении инкриминируемых ему преступлений. "Несмотря на то, что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. В рамках нашего общения (между топ-менеджерами банка - Ред.) не было допущено ни одного не то, что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий", - заявил Бабарико, выступая в понедельник, 28 июня, с последним словом на заседании Верховного суда Беларуси.

Экс-глава Белгазпромбанка подчеркнул, что ему не стыдно перед его сотрудниками, поскольку на протяжении почти 25 лет они совместно "сделали один из лучших банков этой страны". "Его сделала, в том числе, и команда, часть которой находится в этой клетке и считает себя преступниками, которые считают меня тоже преступником, и говорят о том, что все вот эти достижения были продиктованы взятками", - отметил он.

"Я знаю, что это не так, потому что ни разу в жизни за все эти 25 лет эти люди, которые помогали расти мне, не услышали от меня, что они должны какие-то действия предпринимать за что-то в интересах иных людей, кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров", - указал далее Бабарико.

Бабарико напомнил о поддержке сотен тысяч белорусов

Одновременно оппозиционер заявил, что ему мне не стыдно перед людьми, поддержавшими его после 12 мая, когда он принял решение баллотироваться на президентских выборах, а также перед членами инициативных групп, которые привлекли сотни тысяч людей, поставивших подписи за его кандидатуру. "Эти люди, сотни тысяч, поверили, что тот разделяемый образ будущего Беларуси, в которой можно построить страну с очень человеческими ценностями на базе уважения личности, с возможностью сделать так, чтобы это была страна не персонифицированная", - отметил Бабарико.

Остальные семь обвиняемых в рамках данного уголовного дела в своем последнем слове признались в совершении вменяемых им преступлений и попросили суд смягчить наказание.

Бабарико грозит 15 лет заключения

Ранее обвинение попросило приговорить Виктора Бабарико к 15 годам лишения свободы, что является максимальным сроком, который могли запросить по предъявленным Бабарико обвинениям. Гособвинитель Сергей Гиргель пояснил, что прокуратура настаивает на отбывании наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности. Результаты следствия позволяют прийти к выводу о виновности Бабарико и других фигурантов дела, указал Гиргель.

Бабарико в мае 2020 года был выдвинут кандидатом в президенты Беларуси и считался на тот момент главным соперником Лукашенко. Бывший банкир был задержан 18 июня по делу об организации на базе Белгазпромбанка преступной группы, занимавшейся выводом денег за рубеж. Бабарико отрицает свою вину.

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