Адвокат Бабарико: Многое в процессе не похоже на законное разбирательство

Ровно год назад, 18 июня 2020 года, в Минске был задержан главный на тот момент оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Все это время он содержится в СИЗО КГБ, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. В феврале 2021 года в Минске началось рассмотрение "дела Белгазпромбанка", а 21 июня суд перейдет к прениям сторон. Подробнее о судебном процессе над Виктором Бабарико DW рассказал его адвокат Дмитрий Лаевский.

DW: Дмитрий, расскажите, как себя чувствует Виктор Бабарико? Как на его состоянии отражается судебный процесс?

Дмитрий Лаевский: Нужно было наблюдать, как этот процесс проходил. Были дни, когда зачитывались материалы дела - тихо, непонятно и не слышно, так, что даже защитникам это было непросто воспринимать. Конечно, Виктору Дмитриевичу на фоне монотонного зачитывания документов, которые никого ни в чем не уличают, было нелегко. Представьте клетку, там невозможно двигаться нормально даже в перерывах, а в остальное время надо сидеть и пытаться что-то услышать.

Кроме того, все время, пока шли заседания, защитники не могли посетить его в СИЗО, потому что заседания длились ежедневно с утра до вечера и это совпадало со временем работы изолятора. Мы заявляли ходатайства и просили сделать перерыв день-два, но они оставались без удовлетворения. Фактически, последние два месяца у Бабарико не было возможности нормально поговорить с адвокатами, а значит и получить полную информацию о том, что происходит в мире и стране. Для него, как для человека привыкшего работать с большим объемом информации, который планировал свои дни максимально эффективно, это нелегко. Информационный голод приобретает уже физиологические ощущения, насколько я могу судить.

Еще у нас сложная обстановка с посещением его в СИЗО КГБ. Там всего лишь один кабинет используется для свиданий адвокатов с подзащитными, поэтому люди (в случае с Бабарико - волонтеры штаба) занимают очередь ночью или даже накануне вечером. Для того, чтобы сегодня (DW беседовала с Дмитрием 15 июня - Ред.) мы были вторыми в очереди, занимать ее пришлось вчера около 8 вечера. В остальном хочу сказать, что Виктор Дмитриевич в нормальном расположении духа и отлично держится.

- Расскажите, как проходил судебный процесс? В своем Telegram-канале вы писали, что у вас есть замечания к работе суда.

- Дело рассматривается с 17 февраля, процесс идет уже несколько месяцев и за это время разного рода вещи происходили, которые в моем представлении никак нельзя связать с законным разбирательством.

Например, суд отказался приобщить ряд материалов, которые подтверждали факты, изложенные Виктором Дмитриевичем о том, что уголовное преследование не имело целью раскрыть реальное преступление, а лишь препятствовало его избирательной кампании и участию в выборах. Мотивы отказа звучат странно - прокурор высказался, что "их приобщение не вызывается необходимостью". Может быть для прокурора они не являются необходимыми, но это не может быть поводом для того, чтобы отказать в ходатайстве защитников. Получается, суд нам отказал потому, что процессуальному оппоненту кажется, что эти документы не нужны. Но простите, в чем тогда должна выражаться состязательность процесса? Просто в том, что нас пустили в зал суда?

Временами нам не позволяли задать вопросы людям, которые допрашивались - обвиняемым и свидетелям. В общем-то, препятствий в процессе исследования доказательств было немало, но мы их пытаемся преодолевать, и тут я хочу сказать, что часть очень важных материалов мы все же смогли приобщить к делу в последний день. Так, документы, которые опровергают обвинение в части того, что Бабарико была подконтрольна латвийская компания и что поступающие туда дивиденды якобы становились его собственностью.

- Недавно вас привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Связываете ли вы этот факт с защитой Бабарико и ожидаете ли лишения вас адвокатской лицензии, как это произошло уже со многими адвокатами в Беларуси?

- Да, Минская городская коллегия адвокатов объявила мне выговор, я его обжаловал в Республиканскую коллегию, а потом еще подал жалобу в суд, скоро будет рассмотрение. В суде я с большим интересом хочу услышать аргументацию моих коллег о том, в чем конкретно было выражено мое нарушение, ведь мне не сообщили, какие мои высказывания были расценены как неприемлемые.

Я связываю это со своей работой и такой довод в том числе приводил на дисциплинарных комиссиях, но оценки этого пока не обнаружил. Может, что-то услышу в суде. Касательно лишения лицензии, я не хочу заниматься прогнозами из области астрологии. С точки зрения, закона нет никаких оснований, чтобы мое право на профессию кто-то прекращал. Я надеюсь, что там есть остатки здравого смысла и понимание того, что адвокат - это человек, который защищает, и, конечно же, защита может включать в себя полное несогласие с выдвинутыми обвинениями, это абсолютно нормально.

- Чего ожидать дальше от судебного процесса над Виктором Бабарико?

- 21 июня начнутся прения, где защитники Бабарико выступят и детально объяснят, что выдвинутые обвинения не имеют под собой оснований. Это то, что мы можем и должны делать. После этого суд удаляется в совещательную комнату. Сколько времени суд проведет там - никто сказать не может, а потом он выйдет и огласит приговор.

Поскольку я не астролог и не пессимист, а также понимаю, что у нас есть абсолютно аргументированная правовая позиция, я бы не хотел давать оценки о том, каким будет решение суда. Я вообще никогда не исхожу из предрешенности чего-либо. Мы представим доводы, дальше мяч будет на той стороне и зависимости от того, что мы услышим, мы будем предпринимать дальнейшие шаги. Если мы видим, что для защиты Бабарико есть позиция, а она тут безусловно есть, то все остальное - это процесс достижения результата. Этот процесс может и не быть коротким, но главное, что мы видим основания для защиты, а это для меня более чем достаточно.

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