 ″Ева″ свободна! Картины Белгазпромбанка выставили в Минске | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 24.06.2021

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Беларусь

"Ева" свободна! Картины Белгазпромбанка выставили в Минске

Картина Хаима Сутина "Ева" выставлена в галерее "Арт-Беларусь" вместе с другими произведениями из коллекции Белгазпромбанка, изъятыми год назад в рамках уголовного дела Виктора Бабарико.

Картина Ева Хаима Сутина - снова в галерее Арт-Беларусь

Картина "Ева" Хаима Сутина - снова в галерее "Арт-Беларусь"

"Представители сферы культуры всегда очень аполитичны, но когда дело коснулось профессиональной среды (арестовали коллекцию Белгазпромбанка. - Ред.), стало не все равно. Сложно говорить о возвращении коллекции без возвращения людей, но, в любом случае, будто часть сердца вернулась", - делится эмоциями одна из посетителей выставки и сама куратор выставок Ирина. Несмотря 30-градусную жару, минчане приходят в галерею "Арт-Беларусь", чтобы вновь увидеть коллекцию Белгазпромбанка, изъятую год назад в рамках уголовного дела Виктора Бабарико. Напомним, сейчас Верховный суд Беларуси завершает рассмотрение этого дела, и экс-банкиру грозит до 15 лет лишения свободы.

Коллекцию Белгазпромбанка приобщили к уголовному делу

Корпоративную коллекцию Белгазпромбанка, в которую входит 146 произведений искусства, изъяли чуть больше года назад. 14 июня 2020 года по телеканалу "Беларусь 1" сообщили, что коллекция приобщена к уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов и что ее, якобы, "готовили к срочному вывозу из страны". Стоимость раритетов тогда оценили в 20 миллионов долларов.

Виктор Бабарико в суде, февраль 2021 года

Виктор Бабарико в суде, февраль 2021 года

"Какая логика возвращать картины в страну из-за границы, тратить деньги, заниматься присвоением им статуса историко-культурной ценности, представлять в публичном доступе? Чтобы потом куда-то их вывезти? Они и так принадлежат акционерам. Объясните мне, зачем их куда-то вывозить?", - прокомментировал тогда случившееся Виктор Бабарико, который еще был на свободе. Известно, что 35 произведений искусства из корпоративной коллекции Белгазпромбанка имеют статус историко-культурной ценности.

Где были шедевры в течение года после изъятия, что с ними происходило, неизвестно. В галерее "Арт-Беларусь" не комментируют и возвращение коллекции, но согласились рассказать о нынешней экспозиции. В ней представлены 59 работ: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, книжные раритеты. В том числе, выставляются Шагал, Сутин, Цадкин. 6 работ белорусская публика увидит впервые. Это произведения участников УНОВИС ("Утвердители нового искусства" - творческое объединение, созданное в 1920-х в Витебске Казимиром Малевичем, развивало идеи супрематизма. - Ред.) Евгении Магарил, Дмитрия Санникова, Ефима Рояка, Льва Юдина, приобретенные в 2019 году в преддверие 100-летия объединения.

Александр Зименко (фото из архива)

Александр Зименко (фото из архива)

Изъятие коллекции вызвало резонанс в культурной среде

"Даже несмотря на красный уровень климатической угрозы, все равно люди начали приходить. Некоторые до конца не верят (что коллекция вернулась. - Ред.)"- говорит куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка Александр Зименко.

"Когда банк начал свою программу по возвращению Парижской школы в Беларусь, это было очень важно, потому что люди смогли увидеть мировое наследие, которое было отчасти утрачено в нашей стране. И то, что сейчас эта коллекция вернулась в стены того помещения, которое было создано специально для ее экспонирования, очень здорово, радостно видеть”, - говорит куратор выставок Ирина, пришедшая посмотреть на возвращение шедевров.

Год назад изъятие коллекции вызвало резонанс в культурной среде Беларуси. Через два дня после произошедшего галерея "Арт-Беларусь" открылась с QR-кодами на стенах вместо картин - каждый отправлял на сайт, где можно было посмотреть работу. А 1 июля здесь прошел перформанс "Достояние". Около 20 деятелей культуры прикрепили к футболкам изображения картин, привезенных в Беларусь Бабарико, и целый день стояли возле мест, где эти картины висели раньше. Идея акции принадлежит Надежде Саяпиной.

Перформанс Достояние

Перформанс "Достояние"

Художница вспоминает, в первое время было сложно поверить, что коллекцию арестовали, все это казалось абсурдом: "Культурное сообщество обсуждало, как реагировать на данную ситуацию, много было единичных высказываний разных художников и художниц. Но было сложно понять, как свое несогласие облачить в правильную форму, было ощущение подвешенной ситуации".

"Ева" Сутина стала символом мирного протеста

Изъятие коллекции не помешало одной из картин,"Еве" Хаима Сутина, стать в 2020 настоящим символом мирного белорусского протеста. Банк приобрел ее на аукционе Sotheby’s в 2013 году за 1 805 000 долларов. Это самое дорогое произведение, купленное за годы независимой Беларуси. После ареста "Евы" ее изображение стали массово тиражировать - она появилась на майках, сумках, аватарах в социальных сетях, сувенирах. Ей посвятили множество акций и перфомансов. Сегодня "Ева" вновь на свободе и заняла свое место в галерее "Арт-Беларусь".

Надежда Саяпина

Надежда Саяпина

"Сутин, как автор, получил признание задолго до 2020 года, в первую очередь, за пределами современной Беларуси. Это очень известный и дорогой художник. Нельзя сказать, что это было исключительно обусловлено событиями прошлого года", - отмечает Александр Зименко. - "Ева" - символ того, что цена и ценность могут соединяться в одном произведении. Внимание, которое ей уделялось в течение прошлого года, сделало ее еще дороже".

"Даже во время экспозиции эта работа всегда выделялась, ее часто использовали, в том числе, на афишах, до всей этой ситуации с арестом картин она обращала на себя внимание. В данном случае, мне кажется, сработал сам образ – женщина со скрещенными руками, которая явно выражает какое-то несогласие, жест закрытости, претензии. Это что-то про непокорность, несогласие, недовольство, и при этом, мне кажется, еще много какой-то такой грусти, тяжести в выражении лица", - рассуждает о популярности "Евы" Надежда Саяпина.

Художница добавляет, что прошедший год показал, что символы больше не надо создавать искусственно, не надо никому ничего навязывать и прививать, люди выбирают их сами.

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