 Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет тюрьмы | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 22.06.2021

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Беларусь

Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет тюрьмы

Сторона обвинения запросила максимальный срок для оппозиционного политика Виктора Бабарико. Его обвиняют в организации преступной группы, занимавшейся выводом денег за рубеж.

Оппозиционный политик Виктор Бабарико в суде

Оппозиционный политик Виктор Бабарико в суде, февраль 2021 года

Прокурор попросил приговорить одного из главных оппонентов белорусского правителя Александра Лукашенко, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале Бабарико во вторник, 22 июня. Прения сторон по делу против оппозиционера начались в суде Московского района Минска накануне. 

Гособвинитель Сергей Гиргель пояснил, что прокуратура настаивает на отбывании наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности. 15 лет - максимальный срок, который могли запросить по предъявленным Бабарико обвинениям.

Результаты следствия позволяют прийти к выводу о виновности Бабарико и других фигурантов дела, указал Гиргель. Так, для бывших руководителей Белгазпромбанка Дмитрия Кузьмича и Сергея Шабана прокуратура просит по 6,5 года лишения свободы каждому, а для Сергея Добролета, Александра Ильясюка и Кирилла Бадея - по 5,5 года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Главный соперник Лукашенко на выборах 2020 года

Бабарико в мае 2020 года был выдвинут кандидатом в президенты Беларуси и считался на тот момент главным соперником Лукашенко. Бывший банкир был задержан 18 июня по делу об организации на базе Белгазпромбанка преступной группы, занимавшейся выводом денег за рубеж. Бабарико отрицает свою вину.

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    Автор: Янина Мороз


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