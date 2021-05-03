 Сам виноват. Как Лукашенко разрушит свой же режим | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 04.06.2021

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Беларусь

Сам виноват. Как Лукашенко разрушит свой же режим

Власть в Беларуси поменяется рано или поздно, причем усилиями человека, ее узурпировавшего, считает Саша Романова.

Девушка с плакатом на митинге в Минске

На акции протеста в Минске

Специально для рубрики DW  "Беларусь. Перспективы" белорусская журналистка Саша Романова написала о том, как Лукашенко сам же разрушит созданную им систему в Беларуси. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно в Telegram-канале "DW Беларусь".

Власть в Беларуси поменяется рано или поздно, причем усилиями человека, ее узурпировавшего. Именно Лукашенко, занявший пост президента, а не его оппозиция, разрушит собственную диктатуру - этим он и занимается, приближая кончину режима. Вот доказательства:

1. Лукашенко своими руками создал единого кандидата от оппозиции

Это было несбыточной мечтой каждого демократически развитого белоруса - дожить до момента, когда оппозиционные кандидаты объединятся и выступят единым фронтом против диктатуры. И в 2001-м, и в 2006-м, и в 2010-м демократические силы о таком мечтали. Не получалось. В канун каждых президентских выборов в стране о своих амбициях заявляли несколько сильных мужчин, которые, как лебедь, рак и щука, тянули телегу президентской кампании каждый в свою сторону. Представьте Милинкевича и Козулина два в одном на выборах-2006? А триумвират из Некляева, Санникова и Статкевича в 2010-м? Даже немного стыдно воображать себе такой ход истории - каждый из оппонентов Лукашенко получил свою дозу мучений за проявленное мужество.

Рубрика Беларусь. Перспективы

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В 2020-м ситуация должна была в точности повториться: вместо единого кандидата от оппозиции на выборах выступили бы Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Сергей Тихановский. Трое богатырей поделили бы между собой 20 процентов электората, пожалованные с барского плеча главой ЦИК Ермошиной, и никакой революции бы не случилось. Но Лукашенко решил испортить себе всю картину с самого начала. Еще до выборов он посадил в тюрьму двоих самых сильных соперников - Тихановского и Бабарико, а еще одного - Цепкало- решил от страха не регистрировать. Так и появилась единый кандидат Светлана Тихановская, за которую 9 августа 2020 года отдали свои голоса не только бизнесмены и креативный класс с улицы Октябрьской, которые поддерживали Бабарико и Цепкало, но и рабочие заводов "Нафтан" и "Беларуськалий" (вспомните вдохновляющие видеоопросы людей в касках на проходных).

Что заставило Лукашенко поступить так опрометчиво? Почему он ликвидировал всех лидеров гонки на разных этапах избирательной кампании, проглядев опасность от "жены блогера" и "робкой домохозяйки", которая летом 2020 еще даже говорить в микрофон не умела? Кажется, сработало много факторов: от махрового сексизма ("наша Конституция не под женщину") до священного ужаса перед конечностью бытия (иначе как объяснить, что он уже с иконкой ходит - 23 мая дарил "карманного иисусика" директору кожевенного завода в Гатово).

2. Лукашенко санкционировал насилие, поднявшее народ на массовые демонстрации

Ночь после выборов 9 августа, как и две следующие ночи, превратились в кровавую баню. Пытаясь свести к минимуму свидетельства собственных преступлений, власти на трое суток отключили интернет (сейчас уже ясно, что "за рубильником" стояло госпредприятие НЦОТ, использовавшее оборудование американской компании Sandvine Inc.). Максимально жестокая зачистка несогласных с итогами выборов и отключение интернета произошли по приказу Лукашенко. Только человек, не имеющий смартфона и не понимающий, как в 21-м веке распространяется информация, мог придумать настолько мертвый план. Лукашенко, по его собственному признанию, читает бумажные распечатки "из интернета" и пользуется кнопочным стационарным телефоном с позолотой, который с гордостью демонстрировал российской пропагандистке Аскер-заде.

Саша Романова, елорусская журналистка, писательница

Саша Романова

Помимо приказа отключить интернет Лукашенко велел жестоко задерживать всех, кто вышел на улицу после президентских выборов. Ведь он провернул точно такую же операцию по массовому избиению после выборов 2010 года, и она сошла ему с рук - можно было успешно торговать пленными кандидатами в президенты с Западом в обмен на отмену санкций.

Жестокие планы Лукашенко всегда как на ладони. Переслушайте, например, планерку замминистра Карпенкова с личным составом МВД, где помимо садистских "стрелять в упор: по ногам, в живот, по яйцам", тот еще и прямым текстом говорит о том, что силовики прикрыты "главой государства со всех сторон в плане применения оружия". Что в принципе стало абсолютно очевидным после подписания закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности" 17 мая 2021 года, в котором силовики получили право стрелять в протестующих и не нести за это ответственности. Закон уже работал задним числом в августе 2020-го, когда протестующим отрывало ступни, их давило автозаками, в них стреляли в упор. За три дня после выборов появилось несколько убитых и столько покалеченных, что даже мирные белорусы не смогли смолчать. Такой мощной волны протестов бы не случилось, если бы не бессмысленный кровавый террор. Не было бы общенародных маршей по воскресеньям в течение полугода, если бы протестующих не истязали на Окрестина. Не выходили бы женщины на улицы по субботам, а пенсионеры по понедельникам, если бы не коридоры из дубинок, через которые ОМОН прогонял задержанных на митингах. Невиданную для Беларуси протестную активность создал Лукашенко своими собственными руками - как серийный маньяк, который перестал себя сдерживать и начал убивать, чтобы войти в историю Александром Синие Пальцы, отменив все свои прежние заслуги и достижения.

3. Наконец, это Лукашенко лихо посадил в Минске самолет Raynair, не предвидя реакции от стран Запада

Говорят, психопатам нравятся широкие жесты. Возможно, это может быть одним из объяснений решения Лукашенко посадить европейский пассажирский лайнер с целью ареста бывшего главреда телеграм-канала Nexta. Арестовать польского беженца на своей территории показалось Лукашенко и его окружению очень изящным ходом, к которому никакие западные юристы не подкопаются. Ведь белорусские власти в душе считают Европу и США "слабыми": мол, те только и умеют, что выражать "крайнюю озабоченность". Евросоюз стерпел и почти проглотил фальсифицированные выборы, десяток трупов и 30 тысяч осужденных за массовые беспорядки. Что эти воспитанные демократы могут сделать агрессивному гопнику с разбитым горлышком бутылки в руках?

Оказалось, могут. Нет, латвийские лидеры не арестовали в Риге белорусскую сборную по хоккею, "лукашенковских любимчиков", чтобы обменять их на политзаключенных, хотя такое предложение и звучало. Зато все европейские страны закрыли небо для самолетов "Белавиа" и отменили рейсы в Беларусь. Пока фотография Романа Протасевича висит в аэропортах по всему миру, европейские чиновники продумывают самые жесткие санкции против режима, которые только возможны. Мы услышим весь список 21 июня 2021 года. Очевидно, Лукашенко своими руками вырыл себе могилу полной изоляции, отменил торг с Западом, обанкротил национального авиаперевозчика и потерял на транзите через белорусское небо миллионы долларов бюджета. И самое главное - конец режиму Лукашенко будет положен его собственными руками. Условно, в ногу он себе уже стрелял неоднократно, и похоже, наконец выстрелил и в голову.

Автор: Саша Романова, белорусская журналистка, писательница, директор двух независимых медиаKyky.org и The-village.me

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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