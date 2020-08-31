 Bloomberg: компания из США признала причастность к блокировкам интернета в Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.09.2020

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Беларусь

Bloomberg: компания из США признала причастность к блокировкам интернета в Беларуси

Базирующаяся в Калифорнии компания Sandvine поставила в Беларусь оборудование, позволяющее фильтровать до 40% входящего и исходящего интернет-трафика, утверждает Bloomberg.

Акции протеста в Беларуси

Акции протеста в Беларуси

Американский  производитель сетевого оборудования Sandvine Inc. продал белорусским властям технику, позволяющую фильтровать до 40% входящего и исходящего из страны интернет-трафика. Об этом свидетельствует запись разговора руководства компании с сотрудниками, которая оказалась в распоряжении Bloomberg.

Как уточняет издание, 11 сентября руководство Sandvine провело телефонную конференцию, чтобы успокоить сотрудников, встревоженных возможными последствиями сотрудничества компании с Беларусью. В разговоре технический директор Sandvine Александер Хаванг, в частности, упомянул, что компания в течение года сотрудничала с белорусской правительственной организацией. Он также признал, что власти могли использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров во время протестов в Беларуси, однако, по мнению Хаванга, ограничение доступа к специфическим материалам на интернет-сайтах не имеет отношения к нарушению прав человека.

"Мы не хотим играть в мировую полицию, - заявил он во время конференции. - Мы верим, что каждое суверенное государство должно иметь право на то, чтобы устанавливать собственную политику относительно того, что в нем разрешено или запрещено".

По данным Bloomberg, основным подрядчиком, через которого американцы поставляли свое оборудование в Беларусь, была российская компания "Инфосистемы Джет", которая в начале 2019 года заключила с Беларусью сделку на 2,5 млн долларов.

Как сообщает издание, американское оборудование было установлено в Минске на двух объектах, откуда белорусский центр обмена трафиком мог управлять интернет-активностью в стране.

Протесты в Беларуси

В Беларуси уже второй месяц не утихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, четыре человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики, по мнению наблюдателей, при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.

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    Автор: Илья Коваль


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