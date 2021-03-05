 Тихановская пообещала сделать изолятор на Окрестина музеем | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.03.2021

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Беларусь

Тихановская пообещала сделать изолятор на Окрестина музеем

Во время визита в Португалию Светлана Тихановская вспомнила о страданиях белорусов, подвергшихся пыткам со стороны силовиков.

Изолятор на Окрестина в Минске

Изолятор на Окрестина в Минске

После смены власти в Беларуси печально известный жестоким отношением к заключенным изолятор на Окрестина станет "музеем сопротивления и свободы". Об этом объявила в субботу, 6 марта, один из лидеров белорусского протестного движения Светлана Тихановская во время визита в Лиссабон.

В столице Португалии Тихановская посетила музей Алжубе, созданный в здании тюрьмы, где во время диктаторского режима Антониу Салазара содержались политические заключенные. "Португалия стала предпоследней страной Европы, которая избавилась от диктатуры. Беларусь - последняя", - говорится на сайте Светланы Тихановской. "Память о политзаключенных, их страдания и все, через что они прошли, навсегда останутся в истории Беларуси", - подчеркнула белорусский политик.

Цветы как символ мирного протеста

Во время посещения музея Алжубе Светлана Тихановская встретилась с мэром Лиссабона Фернандо Мединой и вице-мэром города Катариной Ваш Пинту - супругой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. При этом мэр Лиссабона подарил лидеру белорусской оппозиции красную гвоздику - один из символов португальской мирной революции 25 апреля 1974 года.

Узнав, что во время тогдашних мирных протестов португальские женщины вставляли такие гвоздики в дула автоматов силовиков, Тихановская отметила, что это очень похоже на действия белорусских женщин, выходивших на улицы с цветами после жесткого разгона протестов в августе 2020 года.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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