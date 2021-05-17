Новые законы в Беларуси: боевая техника против демонстрантов

Белорусские силовики смогут применять боевую технику против демонстрантов и не нести при этом никакой ответственности за причиненный вред - таков смысл закона, который подписал Александр Лукашенко в понедельник, 17 мая. Впрочем, как показывает опыт массовых акций протеста, которые захлестнули Беларусь в августе 2020 года после президентских выборов, военную технику белорусские власти использовали и раньше. Кроме того, Лукашенко распорядился обеспечить гарантии безопасности - вплоть до смены внешности - силовикам, госслужащим и даже провластным журналистам.

На бронетранспортерах по демонстрантам?

Подписанный Лукашенко документ "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларуси" устанавливает, что органы внутренних дел "при пресечении массовых беспорядков" могут применять оружие, физическую силу, боевую и специальную технику. "Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов", - отмечается в сообщении пресс-службы Лукашенко.

При задержании силовики также вправе проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. Кроме того, власти получили право "запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки окружающей обстановки".

Александр Алесин

Независимый военный обозреватель Александр Алесин отмечает, что использование военной техники на акциях протеста было возможно и прежде, оно просто не было регламентировано: "Раньше был принцип: что не запрещено, то разрешено. Сейчас создается правовая основа для применения спецсредств и боевой техники".

Однако обозреватель полагает, что техника, которая используется внутренними войсками - бронетранспортеры, бронемашины и подобное - вряд ли будет использована против протестующих. "Тяжелая военная техника не будет эффективна для подавления протестов, разгона митинга и задержания отдельного демонстранта, - указывает Алесин. - Она скорее будет применяться для блокирования периметров, заграждения, перекрытия дорог и охраны важных объектов". А против протестующих, по его словам, как и раньше будут применять дубинки, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Поправки в закон - легализация существующей практики

Новые правила, по мнению Алесина, ликвидируют тот правовой вакуум, которым пользовались белорусские силовики. "Если нет рамок, то они могут применять чрезвычайно жестокие меры и действовать по своему усмотрению и произволу. А сейчас, хоть это и не соответствует стандартам демократических стран, во всяком случае есть хоть какое-то регулирование", - говорит Александр Алесин. Ухудшить ситуацию для протестующих, как считает эксперт, новый закон вряд ли сможет, ведь силовики в Беларуси и так действовали очень жестко.

Андрей Казакевич

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич называет поправки лишь легализацией существующей практики: "С августа было введено неформальное чрезвычайное положение, силовики и так уже применяли все эти средства. Сейчас решили это легализовать, чтобы соблюсти хоть какую-то видимость законности". Таким образом, по словам политолога, у судей и прокуроров будет возникать меньше вопросов, ведь у них будет уверенность, что они исполняют закон.

Кроме того, Казакевич считает, что новый закон может иметь и долгоиграющие последствия: "Если в стране будут перемены, то все, что силовики делали в августе, станет наказуемым и будет преследоваться. А раз теперь эта практика легализована, то и предъявить им будет нечего: они действовали в соответствии с законодательством. А если закон плох, то вопросы тут не к силовикам, а к тем, кто его принял".

Власти будут защищать своих "защитников"

Недавно Лукашенко внес изменения и в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны”. Примечательное новшество - "защищаемые лица" и их близкие получат право сменить место службы и даже изменить внешность, если их безопасность нельзя обеспечить другим способом.

Военный обозреватель Алесин обращает внимание, что этот закон охватывает широкий круг лиц - защищать будут не только силовиков, военных и чиновников, но и провластных журналистов, то есть всех тех, кого власти считают своими защитниками.

Политолог Казакевич называет закон о госзащите реакцией на события прошлой осени, когда сторонники перемен активно использовали "деанон" (в Telegram-каналах публиковалась личная информация и фото должностных лиц - Ред.). Силовики и журналисты провластных СМИ чувствовали себя неуверенно, и такая защита была для них очень важна. "Эта инициатива должна дать им большую уверенность в том, что государство их защитит - будут бюджеты и гарантии для лояльных режиму людей", - говорит Казакевич.

В стране, где "иногда не до законов", правовые нормы не важны

Учитывая, что принятые поправки являются новацией для правового регулирования и подробно расписывают применение боевых средств, чего раньше не было, говорить о противоречии Конституции РБ или другим законам не приходится, считает Александр Алесин. "Однако в целом подобные нормы вступают в противоречие с общедемократическими принципами и правами человека", - считает эксперт.

А по мнению политолога Андрея Казакевича, новые законодательные нормы вообще имеют мало значения, если вспомнить, как в Беларуси сейчас относятся к законам (политолог имеет в виду известную фразу Лукашенко "иногда не до законов" - Ред.). "Будут важны внутренние инструкции, устные распоряжения - то, что применялось в эти восемь месяцев. Думаю, и дальше будут приниматься ситуативные решения, исходя из политической целесообразности, а есть закон или нет - это вторичное", - резюмирует Казакевич.

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