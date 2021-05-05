Иск против Лукашенко в Германии: истории пострадавших от насилия

"Я почти не сплю, мне выписывают антидепрессанты и снотворное. Я до сих пор не чувствую кончиков пальцев после пыток... Рассказывать о том, как тебя били, унижали, угрожали засунуть дубинку в анальное отверстие, - это не то, чем хотелось бы делится. Мне неприятно об этом вспоминать", - говорит Валерий Самолазов с дрожью в голосе.

Как майка "Дисней" стала триггером для пыток

Белорусский IT-специалист, работавший с июля 2020 года в Великобритании, решил провести отпуск в Беларуси, уладить дела с документами, а заодно проголосовать на президентских выборах. Живя в пригороде, где также в тот день не работал интернет, о происходившем в Минске вечером 9 августа Валерий Самолазов узнал от знакомых и сначала не поверил. Но на следующий день, направляясь на встречу с коллегой недалеко от вокзала в центре города, сам подвергся задержанию.

"Я шел по тротуару. Меня окружили, стали задавать вопросы. Я отвечал вежливо, показал им удостоверение. Но моя майка (с черепом. - Ред.) стала триггером. На ней был просто диснеевский символ фильма "Каратель". Но он их так зацепил. Сказали, что это еще и символ батальона "Азов". И постоянно напоминали про эту майку перед тем, как бить", - вспоминает Валерий в беседе с DW.

Валерий Самолазов в той самой майке после выхода из СИЗО

Внимание силовиков привлекли и найденные у него британские банковские карты, сим-карта на английском, звонки в Великобританию на телефоне: "Они посчитали, что взяли организатора протеста". Первый удар в грудь Самолазов получил во дворике неподалеку от вокзала, далее, передавая из рук в руки, силовики просили уделить "иностранному шпиону" особое внимание.

"Самое жестокое обращение было в РУВД Заводского района и в автозаке по пути из РУВД в СИЗО в Жодино. Автозак - это пыточная камера на колесах. В автозаке многие люди кричали, плакали, молились, кого-то стошнило. Я сам два раза сознание терял от боли", - рассказывает Валерий. Его руки, сложенные за спиной, передавили широкой стяжкой и, видя, что он молча переносит боль, их выкручивали еще сильнее, сопровождая ударами.

Спецтехника для разгона протестов в Минске, 25 марта

"Надо мной наклонялись и шептали: "Я вижу, ты боли не боишься. Сделаем так, чтобы было больно". Кровообращение остановилось, через какое-то время я не чувствовал рук по локоть. Становилось невыносимо больно. Тогда я собрался с духом попросить их ослабить стяжки. Сказал, что у меня трое детей и я не смогу их прокормить без рук. Но ко мне подлетели и загнули руки за спиной еще больше к голове. Тогда в первый раз от боли потерял сознание", - продолжает Валерий. После второй просьбы все повторилось.

Когда его привезли в СИЗО города Жодино, ему единственному приказали остаться в автозаке: "Сказали стоять на коленях, потом надо было встать. Я не смог, упал. Меня подняли, поставили к стене и стали бить по голове, по груди, по животу, по ногам. Потом вытолкнули из автозака. Потом стоял на коленях, пока не назвали фамилию. Опять же люди в масках сказали, чтобы мне "уделили особое внимание".

"Нас обвиняли в том, что мы "кукловоды"

Кацпер Синицкий был задержан 10 августа в центре Минска в районе улицы Немига. "Я просто шел по улице с своим другом-фоторепортером. Нас забрали бусиком к автозаку, а потом в автозаке перевезли во Фрунзенский РУВД Минска. Там мы подвергались избиениям, наслушались разных оскорблений, связанных с нашей национальностью. Нас обвиняли в том, что мы "кукловоды", которые приехали руководить протестом и устраивать цветную революцию", - делится журналист-фрилансер из Варшавы. В Минск он приехал, чтобы увидеть все своими глазами и освещать происходящее для польской общественности. Но вместо этого провел чуть более 72 часов во Фрунзенском РУВД и СИЗО в Жодино.

Кацпер Синицкий

Избивать его начали еще до того, как доставили в РУВД. "Моего друга избивали уже в бусике, он потерял сознание. Меня избивали в автозаке. Но хуже всего было именно в РУВД. Там нас клали лицом в пол с плотно закрепленными руками за спиной, держали в неудобных позах. Мы не могли двигаться, нас неоднократно пугали, говорили, что если будем двигаться, то выбьют все зубы. Также заставляли стоять на коленях лицом в пол. Ноги затекали", - вспоминает Кацпер.

По его словам, того, кто не мог в такой позе выдержать, дополнительно избивали дубинкой: "Нас неоднократно выводили в коридор, там избивали. Мы слышали крики других людей. Была видна кровь. Было психическое давление: сотрудники ходили, размахивая бейсбольной битой, и мы не знали, чего ожидать. Нам не разрешали пить воду, не давали кушать, спать, выйти в туалет. Творился полный беспредел".

Документирование пыток и иск против Лукашенко

Валерий Самолазов и Кацпер Синицкий - среди тех десяти человек, от имени которых немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру Германии, заявив о совершении Александром Лукашенко преступлений против человечности. В связи в протестами после президентских выборов в августе 2020 года в отношении мирных граждан в Беларуси в массовом порядке силовики применяли насилие.

В Федеральную прокуратуру Германии поступило заявление о совершении Лукашенко преступлений

Подавшие заявление в немецкую прокуратуру подверглись при задержании телесным истязаниям и пыткам другого рода, уверены их адвокаты. Но поскольку в самой Беларуси по факту пыток до сиз пор не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении сотрудников силовых ведомств и ни им, ни Лукашенко не грозят правовые последствия, то адвокаты и потерпевшие заявили, что надеются на независимое расследование в Германии.

Здесь документацией таких случаев занимается белорусская диаспора. Всего информация собрано уже о более сотни подобного рода деяний. "География широкая. Есть случаи и с теми пострадавшими, кто находится в Германии, и теми, кто сейчаc в Беларуси", - поясняет DW представитель диаспоры Антон Малкин. - Мы общаемся с огромным количеством инициатив. Они помогают установить контакт к людьми".

"Эти преступления без срока давности"

Сегодня у белорусов, подвергшихся пыткам, есть возможность обратиться в одну из белорусских правозащитных организаций, например, в "Весну". Такого рода помощь также оказывают общественная организация "Наш дом", проект "Август 2020", инициатива BYPOL. Валерия Самолазова выпустили из СИЗО в Жодино через 84 часа после задержания. Две последующие недели он провел в больнице с черепно-мозговой трамвой и трамвой рук. Кроме справки из СИЗО и больницы документы, касающиеся его задержания, не обнаружены.

"Не нашли протокол. Моего дела нет ни в РУВД, ни в Жодино. Суда не было", - говорит Валерий. Он подал жалобу на МВД за побои, но в возбуждении уголовного дела отказано "в связи с отсутствием состава преступления". Вернувшись в Лондон, Самолазов обратился к юристам, чтобы в Великобритании возбудить дело в рамках универсальной юрисдикции. Но по законом этой страны такое возможно, только если обвиняемый находится на ее территории.

Поэтому Валерий решил присоединиться к иску, поданному в немецкую прокуратуру. "Я надеюсь, что юридически эти факты будут задокументированы и признаны международным сообществом, и, учитывая, что эти преступления без срока давности, справедливость будет восстановлена", - отмечает Валерий.

Справедливости он добивается не только для себя: "В Беларуси люди боятся высказаться, потому что сразу же придут к ним домой, заберут детей, уволят с работы, закроют в тюрьме. Учитывая, что я нахожусь в относительной безопасности, мне бы хотелось, чтобы преступления против всех моих сограждан были зафиксированы".

Цель - объявить Лукашенко террористом

По словам Антона Малкина, иск в прокуратуру ФРГ является для его инициаторов не самоцелью, а лишь первым этапом на пути признания режима Лукашенко террористической организацией. "Объявление Лукашенко террористом может быть ультимативным инструментом не просто давления на него, а сноса режима, - полагает Малкин.

Белорусы пытают привлечь виновных к ответственности не только на родине

По его выражению, обвинения в преступлении против человечности и в терроризме Лукашенко не сможет пережить: "Если сейчас у него есть еще какое-то лобби, какой-то бизнес, который он с кем-то ведет, какие-то политические и экономические связи, то уже сейчас (после публикации новости об иске. - Ред.) эта поддержка ослабла. Всем понятно, что он человек временный, а тем, кто с ним сейчас будет вести дела, потом отвечать за это еще очень много лет".

Пострадавший от пыток Кацпер Синицкий также считает правильными шагом попытку добиться признания режима Лукашенко терроритическим. "Поэтому я тоже в этом участвую и буду давать показания, добиваться справедливости для белорусов и для себя лично", - подчеркивает молодой журналист. Он надеется, что этот иск поможет привлечь дополнительное международное внимание к Беларуси и повлияет на нынешнюю ситуацию с репрессиями в стране. Для Синицкого важно, чтобы белорусы понимали, что если не могут в подобных случаях обратиться в суд на родине, то они могут попытаться это сделать в другой стране.

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