В чем обвиняют Виктора Бабарико на суде в Минске

Верховный cуд Беларуси в четверг, 18 февраля, продолжил рассматривать "дело "Белгазпромбанка", обвиняемым по которому проходит и Виктор Бабарико. На процессе озвучили обвинение, выдвинутое экс-банкиру - его зачитывали на протяжении 5 часов. Всего обвинение фигурантам "дела "Белгазпромбанка" - а их 8 человек - занимает 340 страниц.

"Мы еще раньше говорили, что доказательств, подтверждающих признаки обвинения, нет. То, что изложено в материалах дела, по разным причинам не может считаться достоверным или достаточным для доказывания", - рассказал DW адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

Обвинение против Виктора Бабарико

Согласно озвученному в суде обвинению, Виктор Бабарико с 2004 по 2020 годы руководил организованной преступной группой, определял в ней место и роль каждого, а также вознаграждения. Он целенаправленно делал так, чтобы большинство членов правления банка входили в эту группу. Совместная преступная деятельность выражалась в систематическом принятии ими для себя и близких взяток в особо крупном размере, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением. Также инкриминируется легализация средств, добытых преступным путем.

В обвинении упоминается и сын экс-банкира, Эдуард Бабарико. В частности, озвучено, что с 2017 года ему на счета регулярно переводили незаконно полученные денежные средства, хотя он не являлся членом группы.

Кроме того, в обвинении упоминаются латвийские компании, на счета которых переводились деньги, что, по версии следствия, является взяткой. "С какой-то периодичностью белорусская фирма перечисляет прибыль своим учредителям - это обычное явление, ради этого и создаются бизнесы. Почему-то эти дивиденды считаются взяткой", - говорит Лаевский, отмечая, что считать взяткой перечисление средств в фирму, где Бабарико не является ни директором, ни учредителем - это новое слово в необоснованных обвинениях.

Ходатайства защиты Бабарико отклонены

Также Дмитрий Лаевский утверждает, что преступные действия Бабарико в деле описаны в абстрактных формулировка:. "Я считаю, что по такому обвинению в сущности дело слушаться не может. Но мы должны дождаться озвучивания обвинения другим фигурантам дела". Адвокат также подчеркивает, что у Бабарико не спрашивали, каково его отношение к обвинению и понятно ли оно ему.

Напомним, адвокаты Бабарико на первом заседании в Минске 17 февраля выступили с рядом ходатайств - в том числе, об отводе судьи Игоря Любовицкого, изменении их подзащитному меры пресечения на домашний арест, допуску в зал суда журналистов негосударственных СМИ и представителей интернет-ресурсов и снятии ареста с некоторого имущества. Практически по всем ходатайствам они получили отказ. Правда, Виктору Бабарико разрешили жестикулировать, давая показания.

Бабарико - единственный фигурант дела, который не признал свою вину. Шесть других обвиняемых заключили досудебные соглашения.

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