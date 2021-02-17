"Дело "Белгазпромбанка". Как в Минске прошел первый день суда над Бабарико
Верховный суд Беларуси приступил к рассмотрению "дела "Белгазпромбанка", обвиняемым по которому проходит и Виктор Бабарико. Какие ходатайства заявила защита и почему независимую прессу не пустили в суд - у DW.
Виктор Бабарико в суде, 17 февраля 2021 года
Спустя более восьми месяцев после старта "дела "Белгазпромбанка" Верховный суд Беларуси 17 февраля, наконец, начал судебный процесс. Обвиняемыми по этому делу проходят топ-менеджеры "Белгазпромбанка", а также экс-глава банка Виктор Бабарико, который мог бы стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года. DW рассказывает о главных событиях первого судебного заседания.
Около сотни человек пришли поддержать Бабарико
Утром 17 февраля перед судом Московского района в Минске, в здании которого Верховный суд будет рассматривать "дело "Белгазпромбанка", собралось более сотни человек - они пришли, чтобы поддержать Виктора Бабарико. Люди кричали "Запускай" и требовали, чтобы им разрешили присутствовать на открытом процессе.
Впрочем, попасть в суд смогли не все. В зал запустили родственников обвиняемых, адвокатов, представителей государственных СМИ, а также нескольких посетителей. Представители независимых белорусских масс-медиа на судебный процесс допущены не были - им было отказано в аккредитации из-за нехватки мест в зале и эпидемии коронавируса.
Бабарико мог бы стать главным соперником Лукашенко на президентских выборах
7 ходатайств в "деле "Белгазпромбанка"
Первый день рассмотрения в суде "дела "Белгазпромбанка" практически полностью был посвящен рассмотрению ходатайств со стороны защиты Виктора Бабарико. До обеда адвокаты просили об отводе судьи Игоря Любовицкого. Дело в том, что супруга судьи Игоря Любецкого работает партнером адвокатского бюро, второй партнер которого защищает одного из обвиняемых по делу "Белгазпромбанка".
Защитники Бабарико ходатайствовали об изменении меры пресечения Бабарико на домашний арест и снятие ареста с недвижимого имущества, которое принадлежит дочери Бабарико Марии и сыну Эдуарду. Кроме того, адвокаты просили разрешить фотографировать материалы дела - 122 тома, так как "от руки это переписать невозможно". Но суд эти ходатайства не удовлетворил. Еще одно ходатайство о вызове свидетелей, которые упоминаются в деле, но не были опрошены раньше, суд пообещал разрешить позже.
Адвокаты Бабарико также просили о допуске на процесс представителей независимых СМИ, на что судья заявил, что это не относится к предмету судебного разбирательства, хотя и приобщил ходатайства к материалам дела. Адвокат Наталья Мацкевич собрала все сюжеты госСМИ про "дело "Белгазпромбанка", в которых используются обороты, нарушающие презумпцию невиновности, и просила о судебной оценке этих фактов. Ходатайство удовлетворено частично: приобщили жалобы и ответы госорганов на эти сюжеты, но не сами материалы СМИ.
Здание "Белгазпромбанка" в Минске
Виктор Бабарико в хорошей форме
Ходатайства в суде заявил и сам Виктор Бабарико. Он просил один день в неделю для ознакомления с делом и разрешить ему жестикулировать. Судья разрешил жестикулировать, только когда Виктор Дмитриевич дает показания, а просьбу об общении с защитниками оставил без рассмотрения.
Член координационного совета Максим Богрецов, который присутствовал в зале суда, рассказал DW, что отклонение почти всех ходатайств защиты не было для него неожиданностью. "Бросилось в глаза то, что всех подозреваемых посадили в клетку. Бабарико был в самом конце, его почти не было видно между решетками", - говорит Богрецов, указывая, что Виктор Бабарико был в хорошей боевой форме и четко отвечал на все вопросы.
Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский, которого представители госСМИ в своих публикациях обвинили в намеренном затягивании процесса ходатайствами, в беседе с DW заявил, что в рассмотрении дела главное не спешка, а исследование и оценка. "Если это ходатайство важно с точки зрения защиты прав моего клиента, я не могу и не должен этим пренебречь в угоду ожиданий других граждан, хоть и СМИ. Поэтому мы заявили те ходатайства, которые считали важными сделать именно в самом начале, и они важны для дальнейшего рассмотрения дела", - пояснил адвокат.
Дело Виктора Бабарико
В конце первого дня заседания по "делу "Белгазпромбанка" прокурор начал зачитывать обвинение - всего 340 страниц. Как рассказал Дмитрий Лаевский, этот документ является совокупным обвинением всем 8 фигурантам дела. "Сегодня успели зачитать только десятую часть обвинения Бабарико. Парадоксальная ситуация - я на следствии находился под подпиской о неразглашении и вынужден ждать, пока обвинение будет полностью озвучено, поэтому пока комментировать его не могу", - отметил адвокат. Зачитывание обвинение продолжится 18 февраля.
Вместе с тем, Лаевский повторяет свою ранее озвученную позицию: "Обвинение неоднократно менялось во время следствия и не особо соотносится с тем, что озвучивалось в госСМИ. Мы это обвинение на первых этапах обжаловали и указывали, что оно не имеет под собой оснований. А теперь будем показывать это правовыми средствами в рамках процесса", - говорит адвокат.
Виктор Бабарико обвиняется в отмывании средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере, его заместители - в получении взятки в особо крупном размере, а основатель "Активлизинга" Кобяк - в даче взятки повторно либо в крупном размере. Бабарико - единственный фигурант дела, который не признал свою вину. Шесть других обвиняемых заключили досудебные соглашения.
Смотрите также:
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 200 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.