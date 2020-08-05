Приговор Бабарико: Лукашенко получил новый козырь для торга?
Верховный суд Беларуси приговорил экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы и выплате огромного штрафа. DW собрала реакцию на этот приговор.
Виктор Бабарико во время оглашения ему приговора, 6 июля
14 лет колонии усиленного режима - такой приговор Верховный суд Беларуси во вторник, 6 июля, вынес экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который уже больше года содержится в СИЗО КГБ. Приговор обжалованию и опротестованию в аппеляционном порядке не подлежит. Остальные фигуранты дела Белгазпромбанка, которые в отличие от экс-банкира признали свою вину, получили гораздо меньшие сроки - от 3 до 6,5 лет лишения или ограничения свободы. Что о приговоре Бабарико, который, согласно опросам, остается самым популярным политиком страны, думают белорусы - у DW.
Адвокат Бабарико: "Рассматриваем приговор как временное явление"
Из приговора Верховного суда следует, что Виктор Бабарико был признан виновным по двум статьям УК РБ - "Получение взятки в особо крупном размере" (часть 3 статьи 430) и "Легализация средств, полученных преступным путем" (часть 2 статьи 235). И хотя прокурор запрашивал для экс-банкира максимальный срок - 15 лет лишения свободы, суд приговорил его к 14 годам колонии, а также штрафу в размере 5 тысяч базовых (около 50 тысяч евро) и возмещению причиненного ущерба в 46 млн рублей (около 15 млн евро).
Виктор Бабарико - единственный из фигурантов дела, кто не признал свою вину
Чтобы поддержать Виктора Бабарико, единственного из 8 фигурантов дела, который не признал свою вину, к зданию Московского суда Минска, где проходили заседания, пришли десятки человек. И хотя большинство из них в зал суда не попали, и милиция настоятельно просила их разойтись, люди остались и овациями встретили адвокатов экс-главы Белгазпромбанка.
Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский прямо на выходе из здания суда заявил, что защита будет добиваться отмены приговора всеми доступными правовыми средствами: "Как известно, апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, поэтому мы будет обжаловать приговор в порядке надзора. Также будем ставить вопрос о нарушении прав Бабарико перед Комитетом по правам человека ООН - это наши два ближайшие действия".
Кроме того, Дмитрий Лаевский подчеркнул, что вынесенный судом приговор основан на обвинениях, которые находятся за пределами права. "Мы расцениваем приговор как временное явление”, - подчеркнул адвокат.
Политолог: "Бабарико остается важным "политическим товаром" для Лукашенко"
Приговор в 14 лет колонии директор института "Политическая сфера” Андрей Казакевич назвал прогнозируемым, учитывая ту риторику, которую власти использовали в отношении своих оппонентов.
Андрей Казакевич
"Очевидно, что это жестокий и не основанный на праве приговор. Это значит, что в ближайшее время не будет деэскалации ситуации, хотя Бабарико и остается важным "политическим товаром" для Лукашенко и будет использоваться в переговорах с Западом для получения уступок с его стороны", - считает политолог.
По его мнению, Бабарико вряд ли отсидит весь срок: "Кризис в Беларуси не затянется настолько, чтобы Бабарико находился в заключении так долго. Возможно, он будет отпущен с условием, что покинет страну. Или власти могут использовать сценарий 2011 года - отпустить политзаключенных в качестве жеста для нормализации отношений, когда ситуация в стране, по мнению властей, стабилизируется”.
Штаб Бабарико считает приговор политически мотивированным
Сам Виктор Бабарико не раз указывал, что дело против него является политически мотивированным и связано с его решением участвовать в президентской кампании 2020 года. "Я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон", - отметил Бабарико на заседании суда 6 апреля. От дачи показаний в ходе процесса экс-банкир отказался.
Пресс-секретарь его штаба Глеб Германчук в разговоре с DW напомнил, что Виктор Бабарико не признал свою вину, и штаб также считает его невиновным: "Адвокат Наталья Мацкевич в прениях сделала упор на политическую мотивированность дела, рассказала, как в июне Бабарико рекордно быстро собрал небольшую инициативную группу, подписи и начал пользоваться поддержкой населения. Получается, что репрессии начались только после этого, и банк, который ранее проходил все проверки, вдруг оказался в такой ситуации".
Помимо этого, пресс-секретарь обратил внимание на ангажированность заявлений государственных СМИ и высших госчиновников по этому делу. "Была нарушена презумпция невиновности, мы видим давление на адвокатов - все это свидетельствует о том, что Лукашенко в начале прошлого лета получил очень сильного соперника в виде Бабарико”, - убежден Глеб Германчук.
Как обсуждают приговор Бабарико в белорусском сегменте соцсетей
Дело Бабарико сразу же прокомментировала и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. "Безумный срок человеку, который решил пойти в политику и стал одним из лидеров, которые разбудили страну от долгого сна. 14 лет - за веру в идею: однажды нам будет сложно объяснить внукам, что это действительно происходило", - написала Тихановская в своем телеграм-канале.
Светлана Тихановская
Суровый приговор Виктору Бабарико белорусы активно обсуждают в социальных сетях, большинство при этом полагает, что экс-банкир не отбудет весь срок. "Виктор Бабарико не будет сидеть 14 лет, это все прекрасно понимают. Как и я не планирую быть эмигрантом, а хочу жить у себя дома, на Родине, в Беларуси", - уверен блогер Антон Мотолько. Также часто встречаются слова благодарности экс-банкиру. "Спасибо, что вы разбудили белорусов: не сдались и не пошли на сотрудничество", - написал юрист Михаил Кирилюк.
"Сегодня Беларусь приговорили к еще 14 годам экономической депрессии, разрушения институтов, разрушения карьер, человеческих жизней и планов на будущее. Приговорили люди, уже отнявшие у Беларуси целый год свободы, реформ, мечт", - так на своей странице в Facebook откликнулся на решение суда экономист Лев Львовский. Некоторые на вынесенный Бабарико приговор реагируют черным юмором: "Как-то по-новому стало восприниматься понятие "Президентский срок".
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Активисты "Страны для жизни"
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Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
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Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
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Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз
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Зачем Лукашенко показательный процесс над Бабарико?