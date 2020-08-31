 Год после выдвижения в президенты. Чем сейчас занят штаб Виктора Бабарико | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.05.2021

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Беларусь

Год после выдвижения в президенты. Чем сейчас занят штаб Виктора Бабарико

12 мая исполнился ровно год с выдвижения кандидатуры Бабарико в президенты Беларуси. Сейчас экс-глава "Белгазпромбанка" находится в СИЗО КГБ, но при этом остается самым популярным политиком в стране. Подробнее - у DW.

Belarus Minsk | Viktor Babariko, Präsidentschaftskandidat 2020

"Я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего", - написал на своей странице в Facebook экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико ровно год назад, 12 мая 2020 года, объявляя о своем намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. Впрочем, до выборов Бабарико так и не дошел - в июне 2020 года он был задержан и уже почти год находится в СИЗО КГБ по обвинению в получении взятки и отмывании средств.

Однако несмотря на арест Бабарико его команда продолжает действовать, а он сам остается самым популярным политиком Беларуси.

Давление и аресты не остановили работу штаба Бабарико

Выдвижение кандидатом в президенты главы "Белгазпромбанка" стало без преувеличения сенсацией в Беларуси, его сразу же стали называть главным соперником Александра Лукашенко. За короткий срок Бабарико собрал вторую по численности инициативную группу, лидировал в опросах независимых медиа, а также поставил рекорд по числу подписей, собранных альтернативными кандидатами за всю историю президентских выборов в Беларуси.

Правда, спокойно кампанию Бабарико вел недолго. 11 июня сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля пришли с обыском в главный офис "Белгазпромбанка", были задержаны несколько бывших и нынешних его сотрудников. Экс-банкир связал задержания коллег со своей политической деятельностью: "Вся логика происходящего подсказывает, что процесс направлен против меня". А 18 июня задержали и самого Виктора Бабарико вместе с сыном Эдуардом.

Виктор Бабарико в суде по делу Белгазпромбанка, 17 февраля 2021 года

Виктор Бабарико в суде по "делу "Белгазпромбанка", 17 февраля 2021 года

"На самом деле, арест Виктора Дмитриевича не сильно повлиял на работу штаба - мы рассматривали такой вариант, поэтому в то же утро собрались, обсудили дела и продолжили работать", - рассказывает член штаба Антон Родненков, который в сентябре 2020 года оказался насильно выдворен из Беларуси при попытке депортации Марии Колесниковой. Так, штаб подал документы в ЦИК для регистрации Бабарико кандидатом в президенты, а после отказа вместе с командой другого претендента Валерия Цепкало присоединились к Светлане Тихановской, сформировав так называемый "триумвират".

Команда Бабарико: в тюрьме, в Минске и в Варшаве

Репрессии против членов команды с арестом Бабарико не закончились. Летом задержали несколько волонтеров и членов инициативной группы, а уже после выборов в СИЗО оказались первые лица штаба - Мария Колесникова, Максим Знак, Илья Салей. Сейчас, как рассказывает пресс-секретарь Глеб Германчук, команда оказалась разделена: часть сидит в тюрьме, часть действует из Беларуси, а другая часть - из Варшавы.

В стране, по его словам, из публичных лиц штаба остались он сам и IT-предприниматель Максим Богрецов. "Из непубличных членов - большая команда волонтеров, около 50 человек, еще есть люди в регионах. Именно они постоянно занимали очередь в СИЗО для адвоката Бабарико Дмитрия Лаевского, а сейчас активно ходят на судебный процесс. Их не видно, но, чтобы решать оперативные задачи и работать в Минске, у нас ресурс есть", - говорит Германчук, но отмечает, что людей с лета из-за репрессий стало меньше, и сейчас команда занимается мобилизацией актива.

Мария Колесникова и Максим Знак (фото из архива)

Мария Колесникова и Максим Знак (фото из архива)

Кроме того, осенью-зимой штаб инициировал несколько проектов помощи задержанным и политзаключенным, которых в стране, по информации правозащитников, уже 370 человек. "Есть проект "23.34", где мы фиксировали всех задержанных по этой статье, чтобы ничего не пропало, и мы добились правды. Крутая инициатива "Politzek.me" - ее задача привлечь внимание к политзаключенным, причем не только к тем, кто всегда на слуху, но и остальным, ведь им тоже нужна поддержка, письма и огласка", - рассказывает Германчук. Кроме того, члены штаба вошли в Координационный совет оппозиции, цель которого - обеспечение трансфера власти в стране.

Член штаба Антон Родненков сейчас продолжает работать из Польши. "После того, как нас выдворили в Украину, мы осели в Варшаве, сюда перебралась часть нашей команды - порядка 10-15 человек, среди которых Иван Кравцов и сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич".

Штаб Бабарико создает партию "Вместе" ("Разам")

Главным проектом, которым сейчас занимается штаб Бабарико - создание политической партии "Вместе" ("Разам"). Команда собрала более 6000 заявок на вступление в партию, а сейчас устраивают онлайн-интервью с претендентами. "Мы уже обработали более 1000 заявок и ведем работу над партийной программой. У нас были наработки в программе кандидата, также мы будет активно привлекать членов партии и экспертов к этой работе". - рассказывает Родненков. Как он говорит, сейчас задача штаба - построить устойчивую политическую структуру, поэтому они планируют региональные поездки и привлекают волонтеров.

Впрочем, поездки уже встретили противодействие со стороны властей. 9 апреля милиция помешала провести запланированную встречу в Молодечно - сотрудники попросили всех разойтись, но обошлось без задержаний. "Мы будем прорабатывать коммуникацию с местными властями, писать жалобы, ведь у нас есть право на такие встречи. Сейчас главное, чтобы встречи были максимально безопасны и о них все знали", - комментирует события Глеб Германчук.

Бабарико вдохновляет белорусов несмотря на репрессии

Любопытно, что арест Бабарико и почти год нахождения в СИЗО КГБ никак не повлияли на его рейтинги. Согласно опросам аналитического центра Chatham House, Виктор Бабарико остается самым популярным политиком в Беларуси - в январе 35,3% белорусов заявили, что именно он достоин стать президентом Беларуси.

По словам Антона Родненкова, сохранить структуру штаба удалось прежде всего потому, что вокруг Бабарико объединились "очень хорошие люди", у которых схожие ценности и подходы к работе: "Мы это видим по интервью для партии: Бабарико вдохновил сотни тысяч белорусов, и даже после того, как он год в тюрьме, люди восторженно о нем говорят. Думаю, власти не ожидали такого социального эффекта".

Впрочем, за поддержку Виктора Бабарико многие теперь сталкиваются с неприятностями, и речь не только о членах штабов. Есть случаи, когда белорусы лишились работы только из-за того, что поставили свою подпись за выдвижение Бабарико - из недавнего в такую ситуацию попал главврач 3-й детской больницы Минска Максим Очеретный. "Мы следим за такими ситуациями, это горькая правда и риск, на который мы все идем. Таких людей мы всегда поддерживаем", - говорит пресс-секретарь Бабарико.

Сам Бабарико, по словам представителей штаба, знает о деятельности его команды и полностью ее ободряет. "У нас есть возможность обмениваться информацией с Виктором Дмитриевичем, пусть и с большими ограничениями. Он очень воодушевлен запуском партии и поддерживает нас", - говорит Родненков.

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