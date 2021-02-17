"Лукашенко не терпит конкуренции". Политики ЕС о приговоре Бабарико

"Я уже давно не жду ничего хорошего от режима Лукашенко и от него самого. Он не терпит никакой конкуренции", - так прокомментировал приговор Виктору Бабарико постоянный докладчик Европарламента (ЕП) по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс, который взял шефство над ним после ареста в мае 2020 года. Суд в Минске во вторник, 6 июля, приговорил экс-претендента на пост президента Беларуси к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. "Виктор Бабарико стал серьезным конкурентом, который нанес огромный удар по авторитету Лукашенко и сказал, что могут быть независимые кандидаты, которые имеют другое мнение о будущем страны", - сказал Ауштрявичюс.

Пятрас Ауштрявичюс

"Преступление" Бабарико заключалось лишь в том, что он "открыто высказал свое мнение, попытался стать соперником Лукашенко на выборах", отметил депутат Европарламента. "Мы имеем дело с диктаторским режимом и с личностью, которая ненавидит других и думает только о себе и своей семье, то есть о семье Лукашенко", - отметил он. По словам Ауштрявичюса, Бабарико "стал своеобразным символом, политзаключенным наряду с Николаем Статкевичем и Павлом Севериницем, которые первыми пострадали от Лукашенко". "Мы будем напоминать всему мировому сообществу, что Виктор Бабарико является политическим заключенным, что это стыд и срам для официального Минска", - заявил постоянный докладчик Европарламента по Беларуси.

Докладчик ЕП по Беларуси: Санкции ЕС не нанесли реального вреда Лукашенко

Ауштрявичюс выступил в поддержку санкций ЕС, поэтапно введенных против режима Лукашенко в ответ на подавление протестов после президентских выборов. При этом, по мнению парламентария, даже последние четвертый и пятый пакет санкций "остались символическими и не нанесли реального вреда этому режиму, который и дальше борется против своего народа". По мнению политика, ситуация в Беларуси постоянно ухудшается: "Торговля мигрантами, которой занялся Лукашенко, … это международное преступление, которое совершает государство Беларусь". Евросоюз будет вынужден ужесточать санкции против режима в Минске, и это может произойти уже к концу лета, считает Ауштрявичюс.

"Закрыв свои рынки, закрыв свою инфраструктуру, мы, наверное, нанесли бы этому режиму серьезный удар. И тогда разговор с ним бы пошел совсем по-другому, тогда и диалог с демократической оппозицией мог бы начаться. В экономическим плане мы должны ужесточать меры. Только говоря на таком языке, мы заставим режим понять, что допущенные им ошибки следует исправлять", - заявил DW постоянный докладчик Европарламента по Беларуси.

Депутат бундестага: Надеюсь, нам удастся добиться освобождения Бабарико

"Надеюсь, что в среднесрочной перспективе нам удастся добиться его освобождения", - заявил DW депутат бундестага от СвДП Петер Хайдт (Peter Heidt) о приговоре Виктору Бабарико. Немецкий парламентарий также взял символическое шефство над Виктором Бабарико, чтобы "поддержать его и четко дать понять правительству Лукашенко, что мы следим за ситуацией и что они не могут просто так сажать в тюрьму кого угодно". По словам Хайдта, в Беларуси, к сожалению, нет свободной юстиции, независимых судов.

Говоря о поддержке политзаключенных и в целом демократического движения в Беларуси, депутат бундестага напомнил, что Евросоюзу удалось санкциями оказать давление на режим Лукашенко. "Я думаю, что экономические санкции дадут результат. Но нам нужно терпение", - сказал Хайдт.

Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи, фото из архива

По мнению депутата, Европа должна вести предметный диалог с Россией, в том числе и о происходящем в Беларуси: "Мы должны объяснить Путину, что он должен вернуться к диалогу с Европейским Союзом и западными партнерами, с США". Хайдт выразил надежду, что "в среднесрочной перспективе нам удастся вернуться за стол переговоров с Путиным. Он - ключ к тому, чтобы в Беларуси что-то поменялось".

"Без поддержки России события в Беларуси были бы невозможны"

В том, что без поддержки России нынешние события в Беларуси были бы невозможны, уверен и депутат бундестага, социал-демократ Карл-Хайнц Бруннер (Karl-Heinz Brunner), взявший шефство над сыном Бабарико Эдуардом, который тоже почти год находится в предварительном заключении. "Для Владимира Путина Беларусь - это не инструмент давления, а просто-напросто возможность вернуть в свою сферу влияния, в сферу влияния Российской Федерации еще одну страну , то есть восстановить старый Советский Союз", - заявил DW Бруннер.

Виктор и Эдуард Бабарико, фото из архива

По его мнению, в Беларуси открыт новый, темный отрезок истории - положение неправительственных организаций, гражданского общества драматично. "Они подвергаются преследованиям только для того, чтобы Лукашенко мог удержаться у власти", - говорит политик. Что касается Эдуарда Бабарико, то в этом случае, по словам депутата, речь идет о преследовании по принципу коллективной ответственности, которое практиковалось в гитлеровской Германии. По мнению Бруннера, цель ареста Эдуарда Бабарико заключалась лишь в том, чтобы "оказать давление (на его отца. - Ред.) и продемонстрировать всесилие государства".

Говоря о санкциях ЕС против режима Лукашенко, Бруннер заявил, что "в настоящий момент мы делаем достаточно". "Потому что нам надо помнить - при всех санкциях, которые мы применяем, не должно пострадать гражданское население, нельзя, чтобы простым людям пришлось страдать еще больше. И поэтому так сложно в вопросах санкций найти верный баланс", - считает немецкий политик.

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