Литва объявила ЧС из-за притока нелегальных мигрантов из Беларуси

Правительство Литвы в пятницу, 2 июля, объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции в балтийскую страну со стороны Беларуси. Руководить мерами по разрешению ЧС станет министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По данным пограничной службы балтийского государства, число нелегальных мигрантов, перебирающихся в Литву, по сравнению с 2020 годом возросло в 11 раз: с начала года удалось провести 822 задержания, в прошлом году - 81. Сообщается, что среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь литовскую границу со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. По прогнозам МВД Литвы, в будущем число таких нелегальных мигрантов может еще увеличиться.

Лукашенко: Минск не будет задерживать нелегалов, пытающихся попасть в ЕС

Ранее Билотайте высказывала мнение, что сложившаяся ситуация - результат политики правителя Беларуси Александра Лукашенко, которая, возможно, означает начало гибридной войны. "Думаю, это попытка показать свою позицию не только Литве, но и ЕС. Может быть, так (власти Беларуси. - Ред.) пытаются добиться диалога", - цитировало Билотайте 19 июня литовское онлайн-издание Delfi.

В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва.

Аналитики: Беларусь пытается оказать давление на ЕС

Между тем аналитический фонд Jamestown, специализирующийся на проблемах безопасности и политического развития евразийского региона, указывает, что подобную политику Минск проводит и по отношению к Польше. По оценке экспертов фонда, Беларусь пытается таким образом оказать давление на Вильнюс, Варшаву и Брюссель.

"Вильнюс реагирует на этот кризис, усиливая пограничный контроль, однако местные власти предупреждают, что проблема в скором времени может стать настолько серьезной, что Литва будет вынуждена объявить режим чрезвычайной ситуации на своей восточной границе и обратиться за помощью к другим государствам Евросоюза, чтобы ответить на эти действия Беларуси", - говорится в отчете фонда, опубликованном 17 июня.

По мнению экспертов, поведение Минска может быть местью Литве за предоставление убежища представителям белорусской оппозиции, а также ответом на критику действий Лукашенко в ситуации с принудительной посадкой лайнера Ryanair и последующим задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Беларусь отрицает, что помогает нелегалам перебраться в ЕС

С точки зрения МВД Литвы, потоки нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву, - "это не случайность". "Они хорошо организованы. Авиарейсы, прибывающие из Багдада и Стамбула в Минск, контролируются государством", - утверждает Агне Билотайте. По ее словам, оказавшись в Минске, нелегалы платят белорусским властям огромные суммы за то, чтобы они помогли им перебраться на территорию Литвы через мало охраняемые лесные участки границы.

Со своей стороны, белорусские пограничники отрицают, что когда-либо видели, как нелегалы перебираются из их страны в Литву.

"Эта угроза или, может быть, даже шантаж, - не новое явление. И Турция этим пользовалась, и Ливия, и Албания. Неясно, как далеко готов зайти Лукашенко, - цитирует Delfi эксперта по миграции Аудру Сипавичене. - Если их (белорусские власти. - Ред.) как-то поддержит Россия, то наплыв действительно будет очень большим, ведь в России и Беларуси очень много нелегальных мигрантов".

Литва продолжит принимать белорусов

Литовские власти подчеркивают, что их страна по-прежнему готова проявлять гостеприимство по отношению к белорусам, особенно - представителям оппозиции, вынужденным покинуть свою страну из-за давления режима Александра Лукашенко. Однако Вильнюс особо выделил свою обязанность препятствовать проникновению нелегальных мигрантов на территорию Литвы, объяснив это национальными интересами страны и интересами ЕС в целом.

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